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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Число погибших вследствие российской атаки на Одессу возросло до 7 человек: из-под завалов достали тела женщины с трехмесячным ребенком. ФОТОрепортаж (обновлено)

Число погибших в результате попадания вражеского "Шахеда" в многоэтажку в Одессе возросло до семи человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"Из-под завалов только что достали тело женщины. Число жертв российской атаки увеличилось до шести человек. Поисковая операция продолжается. Все соответствующие службы работают", - написал он.

Читайте также: Вражеские дроны маневрировали между жилыми домами, атаковали обильно с разных направлений, - ОК "Південь" о ночной атаке РФ на Одессу

В свою очередь в ГСЧС сообщили, что в настоящее время также известно о 8 раненых, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.

Пошукові роботи на місці удару РФ в Одесі
Пошукові роботи на місці удару РФ в Одесі

Читайте также: 11 человек могут находиться под завалами дома в Одессе, - глава ОВА Кипер

Пошукові роботи на місці удару РФ в Одесі
Пошукові роботи на місці удару РФ в Одесі

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем телеграм-канале сообщил, что рядом с женщиной обнаружено тело ребенка.

"Только что спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком. Эмоции, которые не передать словами. Мои соболезнования родственникам погибших…

Уже семь человек погибли в результате ночного российского удара по многоэтажке. Поисково-спасательная операция не останавливалась ни на минуту и будет продолжаться до тех пор, пока не убедимся, что больше никого под завалами нет", - написал он.

Читайте также: Завтра в Одесской области объявлен траур по погибшим в результате попадания вражеского дрона в 9-этажку

Жертви в Одесі

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.

Автор: 

обстрел (27336) Одесса (7897) жертвы (2079)


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Топ комментарии
+26
в мій будинок влучила с-300 в червні 22
десять загиблих, дві сімʼї повністю, це був перший зруйнований будинок в місті

я і досі, коли дивлюсь такі новини знов згадую те жахіття…і це на все життя…
Царство небесне загиблим, співчуття родичам.
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02.03.2024 18:27
+20
лаптєногі існують самі по собі, як природне зло.
а чи все МИ зробили щоб у нас всередені НЕ було лаптєногих ?

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02.03.2024 18:54
+19
Нехай буде проклятий КОЖЕН лаптеногій від малого до старого!!!
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02.03.2024 18:22
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Одесса - руzzкий город?
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02.03.2024 18:09 Ответить
Їх в Одесі х.єва туча. На каналі "Зупини лося" відео, як адєсіти ******* п.тіна і хочуть "дагаваріцца"
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02.03.2024 18:39 Ответить
Дагаваріцца хоче вже половина України. Або виїхати звідси.
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02.03.2024 19:16 Ответить
Так мандуй, хто тебе тримає!!!
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02.03.2024 20:35 Ответить
А кордони хіба відкриті, мандун?
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02.03.2024 21:33 Ответить
"А кордони хіба відкриті, мандун?"
Тиса у поміч ризикунам.
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02.03.2024 22:08 Ответить
Так ії патрулюють краще ніж східний кордон, як же може бути інакше в "вільній країні вільних людей".
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02.03.2024 22:23 Ответить
Тиса сама патрулює. Чомусь не любить вона ухилянтів.
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02.03.2024 22:35 Ответить
А ти не ухилянт хіба? З зеркалом розмовляєш?
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03.03.2024 00:57 Ответить
У перший день сам пішов. І не у сторону Тиси, а у тцк.
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03.03.2024 10:10 Ответить
Дай вгадаю, "сказали що передзвонять і не передзвонили"?
Вірю-вірю.
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03.03.2024 11:21 Ответить
Не вгадав.
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03.03.2024 21:21 Ответить
А чого ж тоді гном- недопалок з усіма його "анало-говнєтами" й " дєсантурою" вже третій рік відсмокчують у "нікчемних хохлів" ? Третій рік, голубе, ти сизий. Так шо сиди ото , і не пи-ди...
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02.03.2024 21:26 Ответить
Так відсмокчує що саме ми постійно відступаємо? Чи може ми в нього теріторії відтяпали, пенсяра обісраний?
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02.03.2024 21:34 Ответить
Дякую. "гарного" вам сну цієї ночі...
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02.03.2024 21:59 Ответить
Чого тут панікуєш. Вєшайся, якщо ньєдАвольєн.
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02.03.2024 22:58 Ответить
Без твоїх смердючих порад розберусь, воюн диванний.
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03.03.2024 00:58 Ответить
Я диванний, а ти де воюєш, біля кацапської мошонки?
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03.03.2024 11:20 Ответить
жалко что в тебя не прилетело, а в нормальных людей
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03.03.2024 02:26 Ответить
Жалко у пчьолки. А ти Женька підарас та гнида войовнича яка на фронт ніяк не дійде, а не людина.
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03.03.2024 11:22 Ответить
Больше всего бесит знаете что? Что в то время когда в Одессе или другом городе из под завалов достают тела погибших украинских детей, в отдаленных регионах Украины в барах устраивают песни и пляски и туда не врываются озлобленные тцкшники.
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02.03.2024 18:20 Ответить
Общее горе и общая беда уже не в тренде и веселящемуся населению нужно напомнить что горит общий дом, а не дом соседей где то в конце улицы.
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02.03.2024 18:26 Ответить
****** і тут ТЦК приплели.
Як же ви заіпали, сїбіться вплав через Тису, тільки не нийте тут...
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02.03.2024 18:36 Ответить
Через Тису нехай тікают ті хто зараз в барах. Ті у кого "ничего не происходит"
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02.03.2024 18:39 Ответить
В Одесі відбувається теж саме. Всім по..й
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02.03.2024 18:41 Ответить
Тому що такі події потрібно оголошувати всеукраїнським днем траура, а не регіональним. Щоб не забували що війна йде.
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02.03.2024 18:45 Ответить
для боротьби з шахедами потрібні:

1. крупнокаліберний кулемет/зенітна скорострільна дрібнокаліберна гармата
2. тепловізор
3. транспортний засіб (від джипа до "Газелі"

ЗЄля, курва. коли ти відірвеши небрите хрипало від мікрохвона і почнеш робити роботу ????

чи що, США Петріота проти сраного мопеда не дали ?
ще раз - курва !!!!
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02.03.2024 18:51 Ответить
Так "мудрий нарід" все влаштовує.
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02.03.2024 19:38 Ответить
Нехай буде проклятий КОЖЕН лаптеногій від малого до старого!!!
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02.03.2024 18:22 Ответить
лаптєногі існують самі по собі, як природне зло.
а чи все МИ зробили щоб у нас всередені НЕ було лаптєногих ?

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02.03.2024 18:54 Ответить
в мій будинок влучила с-300 в червні 22
десять загиблих, дві сімʼї повністю, це був перший зруйнований будинок в місті

я і досі, коли дивлюсь такі новини знов згадую те жахіття…і це на все життя…
Царство небесне загиблим, співчуття родичам.
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02.03.2024 18:27 Ответить
как вы выжили?
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03.03.2024 02:27 Ответить
пощастило, мій підʼїзд поряд, все побите але ми живі
але ті відчуття, то вже до кінця життя певно, бо зараз летять літаки ( а тут НАТО кожного дня тренуються)а я присідаю
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03.03.2024 16:18 Ответить
Поки вони кров'ю не будуть харкать на згарищах маскви і пі -дорбурга це не припиниться...
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02.03.2024 18:37 Ответить
Таке явище може забезпечити лише Захід, який наразі жує соплі і висловлює стурбованості (може навіть спеціально підігрує Пуйлу)... Самі ми не спроможні дати адекватну відповідь на ці звірства.
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02.03.2024 19:02 Ответить
Ну що ж, альтернативний спосіб вивчення української мови. Це зайве, Одеса, можна було б бійтися без цих крайнощів.
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02.03.2024 18:38 Ответить
Ніякої пощади кацапським виродкам на українській землі. Прийшов обісраний кацап зі зброєю в руках в Україну одразу має бути ліквідований.
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02.03.2024 18:38 Ответить
Так тим, що прийшли нормально від наших "прилітає", а от ті що запускають ракети і шахеди сидять на такій відстані, що ми навіть помститись їм не можемо...
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02.03.2024 19:00 Ответить
Щоб ви здохли, кацапи смердючі!
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02.03.2024 18:40 Ответить
Прокльони не діють... за два роки вже переконалися...
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02.03.2024 18:59 Ответить
На жаль, так.
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02.03.2024 19:35 Ответить
Кацапи- вбивці.
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02.03.2024 18:42 Ответить
Земля пухом, спіть спокійно !

За вас будуть мстити !
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02.03.2024 18:59 Ответить
Теперь поздно конечно. Но что показала война. Идиотизм крупноблочного строительства жилья---жуткая ошибка с точки зрения войны оказалось. Если кирпичные хоть как то можно востанавливать или демонтировать быстрее и даже пользоваться вторичным кирпичом, то панельные могила даже тем кто в подвал успел. Слишком долго разбирать, краны нужны с длинной стрелой итд. И вывозить тоже не полезет в самосвал, опять кран и стропальщик. И переработать потом дорого. Особенно подвели 16-этажки с 1 подьездом. Лестничные марши выпали, лифт накрылся с шахтой, а кв допустим уцелели пусть половина, но жить нельзя и востановить как. Ну ещё на 1-4 этажах как то временно пожить. Демонтаж очень опасен и дорог. И доставать даже выживших с последних этажей сложно очень. А скользящая опалубка с монолитным возведением пошла только последние 20 лет и мало. Таки дома крепче конечно. Много дров наломали сдуру передуру при совке. Теперь хлебаем.
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02.03.2024 18:42 Ответить
Кацапська в такі хвилини особливо нервує.
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02.03.2024 19:46 Ответить

на чистій мові блеет что надо дагаваривацца.
Це не нервує???
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03.03.2024 02:30 Ответить
Покажіть це Шольцу. Покажіть це тому хто боїться що ракета на Москву впаде по необережності.
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02.03.2024 18:43 Ответить
ліверна курва !!!!
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02.03.2024 18:56 Ответить
сколько уже таких домов было? ему наплевать
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03.03.2024 02:31 Ответить
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02.03.2024 19:57 Ответить
Динамо перемогло Чорноморець: багато моментів, але мало голів

https://champion.com.ua/football/2024/03/02/951299/dynamo-peremohlo-chornomorets-bahato-momentiv-ale-malo-holiv

Це якийсь абсурд .... півсвіту плаче, а півсвіту скаче
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02.03.2024 20:00 Ответить
Зверніть увагу на останнє фото... з мертвою дитиною...
Коментувати не буду. Бо сильніше, ніж це зробив анонімний "https://t.me/veraafanasyeva/29323 Город Глуповъ " - не зможу.
«служебная собака Тара породы кане-корсо. ... Сегодня Тара вместе с двумя другими служебными собаками и спасателями нашла в обломках тело трехмесячного ребенка.
Спасатели рассказали, что он лежал в кроватке в слезах.
ОН ЛЕЖАЛ И ПЛАКАЛ, ПОКА УМИРАЛ.

Рашисты, будьте вы прокляты!»
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02.03.2024 21:12 Ответить
я думаю собака тоже плакала. Это ж не русские
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03.03.2024 02:32 Ответить
А Зе клоун рже з України, а що Україна йому зробить....
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02.03.2024 21:18 Ответить
діма-"айфончик" не спить. Він в курсі "...Мы заждались Одессу в Российской Федерации."
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02.03.2024 21:33 Ответить
 
 