Число погибших вследствие российской атаки на Одессу возросло до 7 человек: из-под завалов достали тела женщины с трехмесячным ребенком. ФОТОрепортаж (обновлено)

Число погибших в результате попадания вражеского "Шахеда" в многоэтажку в Одессе возросло до семи человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

"Из-под завалов только что достали тело женщины. Число жертв российской атаки увеличилось до шести человек. Поисковая операция продолжается. Все соответствующие службы работают", - написал он.

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В свою очередь в ГСЧС сообщили, что в настоящее время также известно о 8 раненых, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.





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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем телеграм-канале сообщил, что рядом с женщиной обнаружено тело ребенка.

"Только что спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком. Эмоции, которые не передать словами. Мои соболезнования родственникам погибших…

Уже семь человек погибли в результате ночного российского удара по многоэтажке. Поисково-спасательная операция не останавливалась ни на минуту и будет продолжаться до тех пор, пока не убедимся, что больше никого под завалами нет", - написал он.

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Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.