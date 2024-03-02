Число погибших вследствие российской атаки на Одессу возросло до 7 человек: из-под завалов достали тела женщины с трехмесячным ребенком. ФОТОрепортаж (обновлено)
Число погибших в результате попадания вражеского "Шахеда" в многоэтажку в Одессе возросло до семи человек.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
"Из-под завалов только что достали тело женщины. Число жертв российской атаки увеличилось до шести человек. Поисковая операция продолжается. Все соответствующие службы работают", - написал он.
В свою очередь в ГСЧС сообщили, что в настоящее время также известно о 8 раненых, из которых 1 ребенок. Спасены 5 человек.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в своем телеграм-канале сообщил, что рядом с женщиной обнаружено тело ребенка.
"Только что спасатели в Одессе деблокировали тела мамы с трехмесячным ребенком. Эмоции, которые не передать словами. Мои соболезнования родственникам погибших…
Уже семь человек погибли в результате ночного российского удара по многоэтажке. Поисково-спасательная операция не останавливалась ни на минуту и будет продолжаться до тех пор, пока не убедимся, что больше никого под завалами нет", - написал он.
Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.
По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.
Впоследствии стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.
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Тиса у поміч ризикунам.
Вірю-вірю.
Як же ви заіпали, сїбіться вплав через Тису, тільки не нийте тут...
1. крупнокаліберний кулемет/зенітна скорострільна дрібнокаліберна гармата
2. тепловізор
3. транспортний засіб (від джипа до "Газелі"
ЗЄля, курва. коли ти відірвеши небрите хрипало від мікрохвона і почнеш робити роботу ????
чи що, США Петріота проти сраного мопеда не дали ?
ще раз - курва !!!!
а чи все МИ зробили щоб у нас всередені НЕ було лаптєногих ?
десять загиблих, дві сімʼї повністю, це був перший зруйнований будинок в місті
я і досі, коли дивлюсь такі новини знов згадую те жахіття…і це на все життя…
Царство небесне загиблим, співчуття родичам.
але ті відчуття, то вже до кінця життя певно, бо зараз летять літаки ( а тут НАТО кожного дня тренуються)а я присідаю
За вас будуть мстити !
на чистій мові блеет что надо дагаваривацца.
Це не нервує???
https://champion.com.ua/football/2024/03/02/951299/dynamo-peremohlo-chornomorets-bahato-momentiv-ale-malo-holiv
Це якийсь абсурд .... півсвіту плаче, а півсвіту скаче
Коментувати не буду. Бо сильніше, ніж це зробив анонімний "https://t.me/veraafanasyeva/29323 Город Глуповъ " - не зможу.
«служебная собака Тара породы кане-корсо. ... Сегодня Тара вместе с двумя другими служебными собаками и спасателями нашла в обломках тело трехмесячного ребенка.
Спасатели рассказали, что он лежал в кроватке в слезах.
ОН ЛЕЖАЛ И ПЛАКАЛ, ПОКА УМИРАЛ.
Рашисты, будьте вы прокляты!»