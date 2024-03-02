Рютте относительно договора о безопасности: Нидерланды вместе с Украиной не только в оборонном сотрудничестве. ФОТОрепортаж

Нидерланды стоят бок о бок с Украиной вместе с широкой международной коалицией стран-единомышленников.

Об этом премьер-министр Нидерландов Марк Рютте написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Для безопасности Украины и будущей безопасности Европы Нидерланды подписали с Украиной соглашение о безопасности на 10 лет. Украина теперь уверена в нашей постоянной поддержке и участии: не только во всем спектре оборонного сотрудничества, но и в сферах восстановления, санкций и борьбы за правду и справедливость. Мы стоим бок о бок с Украиной вместе с широкой международной коалицией стран-единомышленников", - написал он.

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Рютте подчеркнул, что уже два года Украина является жертвой беспощадной полномасштабной войны России.

Он также отметил, что вместе с президентом Владимиром Зеленским посетил Харьков, "город, который Путин пытается уничтожить жестокими авиаударами. Целью моего визита было продемонстрировать нашу поддержку Украины".

По словам премьер-министра Нидерландов, связь между Украиной и Нидерландами приобрела новое измерение 17 июля 2014 года.

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"В тот день 298 невинных людей погибли, когда самолет рейса MH17 был сбит российской ракетой над восточной Украиной. Вместе с президентом Зеленским я разговаривал с людьми, участвовавшими в репатриации жертв MH17. Это был эмоциональный момент, который произвел на меня глубокое впечатление. Мой сегодняшний визит убедил меня еще больше, что нельзя позволить Путину выиграть эту варварскую войну. Украина должна победить. Человечество должно победить. Мир и справедливость должны победить", - подчеркнул Рютте.







