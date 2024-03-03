Сутки на Харьковщине: враг обстрелял учебное заведение в Волчанске, в Купянске получил ранение волонтер. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области, нанесли авиаудары по Берестовому и Купянску.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Утром 3 февраля, в 7:20, враг обстрелял Волчанск, повреждено здание учебного заведения.

2 февраля под вражеским огнем оказался ряд населенных пунктов Харьковщины. Около 20.50 враг из минометов обстрелял с. Александровка Богодуховского района, поврежден частный дом.

В Волчанске вследствие обстрела повреждена крыша дома.

Утром 2 февраля россияне нанесли авиаудар по Купянску, осколочные ранения получил 55-летний волонтер, поврежден гражданский автомобиль.

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"В 6:55 в с. Липцы Харьковского района в результате вражеского обстрела были повреждены 4 частных домовладения и легковой автомобиль. Также разрушениям подверглись объект инфраструктуры, дом культуры, здание поселкового совета. Пострадавшие и погибшие не зафиксированы", - добавил Синегубов.







