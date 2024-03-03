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Рашисты нанесли ракетные удары по Покровску, повреждены многоэтажки и учебные заведения.. ФОТОрепортаж

Враг продолжает наносить удары по жилым домам в Покровске Донецкой области.

Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Покровского городского совета.

"Снова Покровск оказался под вражеским обстрелом. Сегодня утром оккупанты ракетами обстреляли один из жилых микрорайонов города. Повреждены 9 многоквартирных домов, 3 частных домохозяйства и 2 учебных заведения. К счастью, без погибших", - говорится в сообщении.

Смотрите: Последствия ракетных ударов войск РФ по Покровску: Разрушены админздания, учебные заведения и многоэтажки. ФОТОрепортаж

Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська
Наслідки обстрілу Покровська

На месте работают все экстренные службы, которые обследуют дома и помогают жителям.

По состоянию на 8:00 в контактный центр уже поступило около 50 обращений относительно повреждений помещений. Работа продолжается.

Автор: 

обстрел (27351) Покровск (605)


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Кляті істоти, коли ви вже настріляєтесь. Що б ви всі виздихали і всі ваші вилупки до 7-го роду! 🤬
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03.03.2024 09:33 Ответить
Світ від касапії врятує тільки масова їх стерилізація..
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03.03.2024 09:36 Ответить
Кастрація не допоможе, тільки тотальне знищення, щоб не залишилось жодного кацапа, оркоматки і їх вилупків!
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03.03.2024 09:50 Ответить
 
 