Рашисты нанесли ракетные удары по Покровску, повреждены многоэтажки и учебные заведения.. ФОТОрепортаж
Враг продолжает наносить удары по жилым домам в Покровске Донецкой области.
Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Покровского городского совета.
"Снова Покровск оказался под вражеским обстрелом. Сегодня утром оккупанты ракетами обстреляли один из жилых микрорайонов города. Повреждены 9 многоквартирных домов, 3 частных домохозяйства и 2 учебных заведения. К счастью, без погибших", - говорится в сообщении.
На месте работают все экстренные службы, которые обследуют дома и помогают жителям.
По состоянию на 8:00 в контактный центр уже поступило около 50 обращений относительно повреждений помещений. Работа продолжается.
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igor shmatko
показать весь комментарий03.03.2024 09:33 Ответить Мне нравится 2
Самий правий Укр
показать весь комментарий03.03.2024 09:36 Ответить Мне нравится 2
igor shmatko
показать весь комментарий03.03.2024 09:50 Ответить Мне нравится 2
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