Рашисты нанесли ракетные удары по Покровску, повреждены многоэтажки и учебные заведения.. ФОТОрепортаж

Враг продолжает наносить удары по жилым домам в Покровске Донецкой области.

Об этом собщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Покровского городского совета.

"Снова Покровск оказался под вражеским обстрелом. Сегодня утром оккупанты ракетами обстреляли один из жилых микрорайонов города. Повреждены 9 многоквартирных домов, 3 частных домохозяйства и 2 учебных заведения. К счастью, без погибших", - говорится в сообщении.

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На месте работают все экстренные службы, которые обследуют дома и помогают жителям.

По состоянию на 8:00 в контактный центр уже поступило около 50 обращений относительно повреждений помещений. Работа продолжается.