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Спасатели обнаружили еще одного погибшего младенца под завалами в Одессе, мама пыталась закрыть 8-месячного ребенка собой. ФОТО

Утром 3 марта в Одессе рядом с телом женщины спасатели обнаружили тело еще одного младенца.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информрует Цензор.НЕТ.

"Рядом с телом женщины только что найдено тело еще одного погибшего младенца. Предварительно, ребенку нет и годика…
Спасатели продолжают разбирать завалы", - отметил Кипер.

Эту информацию подтверждают в ГСЧС.

"Одесса. Мама пыталась закрыть собой своего 8-месячного ребенка. Пыталась уберечь. Их нашли в крепких объятиях… Еще две жизни унесли террористы. Еще две…. Как же болит…", - отмечают спасатели.

Одеса загибле немовля

Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта

Ранее сообщалось, что из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, достали тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку Одессы погиб 3-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Позже стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 3 марта количество погибших в Одессе выросло до 9.

Автор: 

Одесса (7898) жертвы (2079) ГСЧС (4982)


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Топ комментарии
+61
Мама Тетяна і молодша донька Ліза. Чоловік теж загинув. Ще двоє їхніх дітей під завалами. Горіть в пеклі москальські тварі.
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03.03.2024 10:14
+53
Демілітаризація по ********.гниди щоб їм в кожну "избу" таку демілітарізацію
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03.03.2024 10:06
+52
Будьте прокляті рашиські варвари ,бажаю вам виродкам такої біди як ви принесли на нашу землю ,смерть путіну і всій імперії зла.
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03.03.2024 10:18
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Демілітаризація по ********.гниди щоб їм в кожну "избу" таку демілітарізацію
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03.03.2024 10:06 Ответить
Нема слів((
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03.03.2024 10:07 Ответить
😥😠
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03.03.2024 16:03 Ответить
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03.03.2024 10:12 Ответить
😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥
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03.03.2024 10:13 Ответить
Мама Тетяна і молодша донька Ліза. Чоловік теж загинув. Ще двоє їхніх дітей під завалами. Горіть в пеклі москальські тварі.
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03.03.2024 10:14 Ответить
Нема слiв... Як боляче... 😥
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03.03.2024 16:05 Ответить
Будьте прокляті рашиські варвари ,бажаю вам виродкам такої біди як ви принесли на нашу землю ,смерть путіну і всій імперії зла.
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03.03.2024 10:18 Ответить
👍
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03.03.2024 12:06 Ответить
Щоб всі кацапські вилупки здихали щоденно, як наші янголятка!🤬
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03.03.2024 10:20 Ответить
горе та сльози і ніяких емоцій.
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03.03.2024 10:27 Ответить
Чтоб от россии камня на камне не осталось
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03.03.2024 10:35 Ответить
тварі вузкоглазі воюють з немовлятами...
пацани на штурмі, виключайте телефони і робіть що хочете
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03.03.2024 10:39 Ответить
Думаю за Одесу,Белгород змушений відповісти🤬
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03.03.2024 10:43 Ответить
наш боНевтік неТряпкович на таке не піде, це не по оманських домовленостях
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03.03.2024 11:09 Ответить
Хой-чи не дуже незначна відповідь?Порівнюєш Одесу і білгород?Самому не соромно?Троє маленьких дітей роздавило бетонними перекриттями.Бідні діти і їх рідні.Хай земля їм буде пухом.Цікаво-чи якийсь придурок ще згадає Будинок Профспілок?Чи може вже зрозумів,що тих "спалили" не дарма? Можливо то і був той вогонь,який знищить бажання "руського міра"...
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03.03.2024 15:30 Ответить
Сруськай мір та його ЖДУНИ, убивають Українців з 2014 року!!
Памятаймо, про ці злочини, воєнного злочинця прутін!
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03.03.2024 10:55 Ответить
Плачу….
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03.03.2024 11:18 Ответить
Зеля, Дермак, Буданов, Малюк, где **** дуже товсты дроны? Камышин, где украинские шахеды? Почему росиянцы так себя ведут? Потому што знают по ним неприлетит...Почему не летят дроны на Новоросийск? Может кто то за это получает бабло? Чем занимается Кислица в ООН и Кулеба, нехотите пнуть прямо в жирную самодольную морду Небендзи фото убитых младенцев? Или Совбез собирается только по вопросу боевых комаров, Украине точно нужно пронимать там участие?
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03.03.2024 11:20 Ответить
Вся та *зелень*кинула всі сили в *гудок* на телемарафон,зовсім програвши інфополе зовні,порою народ вже більше ненавидить *зелену шоблу*,чим прибацаних москалів.
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03.03.2024 11:30 Ответить
Юрий Луценко
экс-генпрокурор Украины

Под впечатлением от решения Правительства от 23.02 №199: выделить Агентству восстановления инфраструктуры 17,1 млрд. Идет наступление россиян. У нас - снарядный голод. 17,1 млрд грн это ровно 1 млн дронов fpv. Это убьет минимум 200 тыс. врагов. Но правительство считает иначе. Нет слов…
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03.03.2024 12:28 Ответить
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03.03.2024 11:26 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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03.03.2024 11:29 Ответить
Як там ООН, ОБСЄ та інші імпотентні організації, озабоченість чи ще щось подібне.
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03.03.2024 12:01 Ответить
Імпотенти навіть вже дрочити не можуть, падлюки.

Вибачте.
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03.03.2024 12:08 Ответить
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03.03.2024 12:24 Ответить
паскудные,нацистские,рашисты,будьте вы вечно прокляты до последнего колена,горите вечно в 9 круге ада!!!!
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03.03.2024 13:38 Ответить
Кацапи планомірно та із задоволенням вбивають наших діточок з мамами. Ми повинні вбивати їхніх. Кожен день. В мясо та попіл. Так, як це робили толерасти під час II Світової війни.
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03.03.2024 17:17 Ответить
кацапы скоты
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03.03.2024 17:39 Ответить
 
 