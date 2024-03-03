Спасатели обнаружили еще одного погибшего младенца под завалами в Одессе, мама пыталась закрыть 8-месячного ребенка собой. ФОТО
Утром 3 марта в Одессе рядом с телом женщины спасатели обнаружили тело еще одного младенца.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информрует Цензор.НЕТ.
"Рядом с телом женщины только что найдено тело еще одного погибшего младенца. Предварительно, ребенку нет и годика…
Спасатели продолжают разбирать завалы", - отметил Кипер.
Эту информацию подтверждают в ГСЧС.
"Одесса. Мама пыталась закрыть собой своего 8-месячного ребенка. Пыталась уберечь. Их нашли в крепких объятиях… Еще две жизни унесли террористы. Еще две…. Как же болит…", - отмечают спасатели.
Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта
Ранее сообщалось, что из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, достали тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея.
Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку Одессы погиб 3-летний ребенок.
Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.
По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.
Позже стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.
По данным ГСЧС, по состоянию на утро 3 марта количество погибших в Одессе выросло до 9.
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пацани на штурмі, виключайте телефони і робіть що хочете
Памятаймо, про ці злочини, воєнного злочинця прутін!
экс-генпрокурор Украины
Под впечатлением от решения Правительства от 23.02 №199: выделить Агентству восстановления инфраструктуры 17,1 млрд. Идет наступление россиян. У нас - снарядный голод. 17,1 млрд грн это ровно 1 млн дронов fpv. Это убьет минимум 200 тыс. врагов. Но правительство считает иначе. Нет слов…
Вічна пам'ять...
Вибачте.