Спасатели обнаружили еще одного погибшего младенца под завалами в Одессе, мама пыталась закрыть 8-месячного ребенка собой. ФОТО

Утром 3 марта в Одессе рядом с телом женщины спасатели обнаружили тело еще одного младенца.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информрует Цензор.НЕТ.

"Рядом с телом женщины только что найдено тело еще одного погибшего младенца. Предварительно, ребенку нет и годика…

Спасатели продолжают разбирать завалы", - отметил Кипер.

Эту информацию подтверждают в ГСЧС.

"Одесса. Мама пыталась закрыть собой своего 8-месячного ребенка. Пыталась уберечь. Их нашли в крепких объятиях… Еще две жизни унесли террористы. Еще две…. Как же болит…", - отмечают спасатели.

Ночная атака "Шахедами" на Одессу 2 марта

Ранее сообщалось, что из-под завалов девятиэтажки в Одессе, в которую попал российский беспилотник, достали тело Анны Гайдаржи и ее 4-месячного сына Тимофея.

Также Цензор.НЕТ информировал, что в результате попадания вражеского дрона в многоэтажку Одессы погиб 3-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что в результате атаки российских ударных БПЛА ранены гражданские и повреждены жилые многоэтажные дома в Одессе.

По состоянию на 5 утра в ОВА уточнили, что вражеский ударный дрон попал в многоэтажку в Одессе. Один подъезд разрушен до основания. По данным МВД, количество погибших в Одессе выросло до 2. 7 жителей не выходят на связь.

Позже стало известно, что из-под завалов в Одессе извлекли тело ребенка. Сначала поступала информация, что мальчику 3 месяца, однако, по данным Офиса генпрокурора и ГСЧС, - погибшему ребенку 3 года.

По данным ГСЧС, по состоянию на утро 3 марта количество погибших в Одессе выросло до 9.