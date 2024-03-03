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Новости Фото Война
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Утром оккупанты обстреляли Херсон, по меньшей мере 5 прямых попаданий в дома. ФОТОрепортаж

Утром армия РФ с временно оккупированного левого берега несколько раз ударила по Корабельному району Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, известно по крайней мере о 5 прямых попаданиях в жилые дома.

Повреждены квартиры, крыша, МАФы и т.д. Информации о раненых нет.

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Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону
Наслідки обстрілу Херсону

Автор: 

обстрел (27351) Херсон (2839)


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А що уже можна місця влучань показувати? Чи можна, но не всім?
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03.03.2024 11:17 Ответить
теж памьятаю - не стійте на балконі, не домомогайте ворогові!
а і правда за яким друшляком там стояти і знімати,
як ви самі все доповісте?
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03.03.2024 11:29 Ответить
виходимо на кордони 91-го ...
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03.03.2024 12:53 Ответить
 
 