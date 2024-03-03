Утром оккупанты обстреляли Херсон, по меньшей мере 5 прямых попаданий в дома. ФОТОрепортаж
Утром армия РФ с временно оккупированного левого берега несколько раз ударила по Корабельному району Херсона.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, известно по крайней мере о 5 прямых попаданиях в жилые дома.
Повреждены квартиры, крыша, МАФы и т.д. Информации о раненых нет.
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а і правда за яким друшляком там стояти і знімати,
як ви самі все доповісте?