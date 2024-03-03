Сутки на Донетчине: ракетные удары по Мирнограду и Покровску, есть раненные. ФОТОрепортаж

В ночь на 3 марта 2024 года вооруженные силы РФ совершили массированную ракетную атаку на Мирноград, утром ударили ракетой "Искандер-М" по Покровску.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Под огнем находились 5 населённых пунктов: города Мирноград и Покровск, села Берестки, Богоявленка, Новобахмутовка.

"В полночь россияне ударили ракетами по Мирнограду - ранили 3 человека, повредили 17 многоэтажек, 16 частных домов, 2 учебных заведения, 2 магазина и банк. Утром под огонь попал Покровск - повреждено 9 многоэтажек, 3 частных дома и 2 учебных заведения", – говорится в сообщении.

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В Богоявленке Угледарской громады повреждено сельхозпредприятие. В Лиманской громаде повреждены 2 дома: в Колодезях и Закотном. Обстреляны окрестности Константиновской громады.

В Часовоярской громаде повреждены 4 дома; еще 1 здание повреждено в Северске.

















