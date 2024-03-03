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Защищая Украину, на фронте погиб боец ССО Назар Соколовский. ФОТОрепортаж

На войне погиб 34-летний Назар Соколовский с Тернопольщины, депутат Саранчуковского сельского совета из фракции "Европейская Солидарность".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

Как отмечается, Назар родился 27 апреля 1989 в с. Рыбники. Работал директором КП "Благоустройство-сервис", был общественно активным и социально ответственным. Любил играть в футбол. На протяжении нескольких лет защищал цвета береганского коллектива "Хатки", который выступал в чемпионатах Тернопольской области, Тернопольского и Бережанского районов. В 2021 году женился.

С началом полномасштабной войны Назар Соколовский пошел добровольцем защищать Украину. Был воином сил специальных операций. Погиб от авиаудара российского противника на Сумщине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб депутат райсовета из Прикарпатья Андрей Зеленчук

У Назара остались двухлетний сын, жена, родители и брат с сестрой.

Загиблий воїн Назар Соколовський
Загиблий воїн Назар Соколовський
Загиблий воїн Назар Соколовський
Загиблий воїн Назар Соколовський
Загиблий воїн Назар Соколовський

Автор: 

потери (4398) Европейская Солидарность (1054)


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Топ комментарии
+38
Вічна памʼять Герою Украіни , Назару Соколовському ,
та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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03.03.2024 12:59
+32
А тим часом партійці СН....тіхонько в лєс ходят.
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03.03.2024 12:48
+25
Скорей всего вместе погибли, авиабомба прилетела...

На Сумщині загинув захисник з Тернополя. Про загибель земляка повідомив мер Тернополя Сергій Надал.
"На превелике горе до Тернопільської громади ангелом повертається Герой Тришкалюк Сергій Ростиславович (18.10.1993 р.н.). Життя воїна обірвалося 1 березня під час виконання бойового завдання у Сумській області. Щиро висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна. Вклоняємося його родині за справжнього, мужнього патріота, який віддано служив Батьківщині. Царство йому небесне! Вічна та світла пам'ять", - повідомив мер у фейсбуці.
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03.03.2024 12:42
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Скорей всего вместе погибли, авиабомба прилетела...

На Сумщині загинув захисник з Тернополя. Про загибель земляка повідомив мер Тернополя Сергій Надал.
"На превелике горе до Тернопільської громади ангелом повертається Герой Тришкалюк Сергій Ростиславович (18.10.1993 р.н.). Життя воїна обірвалося 1 березня під час виконання бойового завдання у Сумській області. Щиро висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна. Вклоняємося його родині за справжнього, мужнього патріота, який віддано служив Батьківщині. Царство йому небесне! Вічна та світла пам'ять", - повідомив мер у фейсбуці.
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03.03.2024 12:42 Ответить
на болотах кажуть по радіоперехвату визначили місце! Є інфа якась?
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03.03.2024 13:04 Ответить
так, у кацапів вихвалялись....
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03.03.2024 14:05 Ответить
по провалу у 73 центрі на півдні і втратах тут таке відчуття, що потрібно шукати крота....
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03.03.2024 14:08 Ответить
Зі зміной командування, кротів буде тільки більше і скрізь.
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03.03.2024 14:23 Ответить
Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос https://tsn.ua/ato/zavdannya-ne-malo-sensu-general-mayor-zapasu-rozpoviv-pro-golovnu-problemu-operaciyi-na-tendrivskiy-kosi-2525770.html вважає , що потреби в операції на Тендрівській косі не було. До того ж в плані операції вочевидь не була передбачена логістика для забезпечення підтримки десанту.
"Це складне питання. І коли читаєш офіційні доповіді хочеться спитати: навіщо ви брешете і навіщо ви послали людей на завдання на Тендрівську косу, виконання якого не мало ніякого ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного сенсу?" - заявив військовий, який був першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ з 2016 по 2019 рік.
За його словами, Тендрівська коса, що являє собою довгий вузький піщаний острів, розташована далеко від українських позицій і не є стратегічно важливою.
"Подивіться просто на мапу і ви зрозумієте, що не було ніякого сенсу утримувати цю косу. І як здійснювати забезпечення тих людей, які б там окопалися? Тож, для чого це все?" - додав Кривонос.
На думку Кривоноса, головна проблема полягає в тому, що Силами спеціальних операцій керують люди, які "абсолютно далекі від реалій".
"Вони не служили на певних посадах, як і не створювали їх, тому вони, знаєте, не бережуть їх, бійці для них не побратими, не рідні, не близькі й не співслужбовці", - підкреслив генерал-майор.
Сергій Кривонос вважає, що необхідно провести ретельне розслідування і покарати тих, хто винен в загибелі бійців ССО. Це дуже важливо, тому що кожен такий безглуздий наказ, що приводить до загибелі бійців, підриває довіру підлеглих до командирів.
"У даний операції, та що була, відповідальність мусить нести командування частини й командування Сил спеціальних операцій", - додав Сергій Кривонос.
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03.03.2024 15:56 Ответить
Нет, подробностей не знаю. Но учитывая что граница рядом, могли и радиоперехвату отработать. У них там хватает средств РЭР.
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03.03.2024 18:31 Ответить
Теж молодий: 31 рік
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03.03.2024 13:14 Ответить
А тим часом партійці СН....тіхонько в лєс ходят.
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03.03.2024 12:48 Ответить
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03.03.2024 13:13 Ответить
Це вже маячня. Залужний сам був за відвід військ від Авдіівки.
І питання тут до тих, хто був відповідальним за підготовку лінії оборони за Авдіївкою і якої фактично не існує..
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03.03.2024 13:57 Ответить
Вічна памʼять Герою Украіни , Назару Соколовському ,
та щирі співчуття його родині 😪😪😪
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03.03.2024 12:59 Ответить
Співчуваємо родині Назара. Велике горе для сім*ї. Вічна слава ГЕРОЮ!
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03.03.2024 13:00 Ответить
Вічна пам'ять герою.
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03.03.2024 13:06 Ответить
Першою умовою безсмертя є смерть. Вічна пам'ять і вічна слава Герою.
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03.03.2024 13:20 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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03.03.2024 13:41 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Назара до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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03.03.2024 13:55 Ответить
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03.03.2024 14:07 Ответить
Усім загиблим кого ніколи не згадали і незгадають і хто загинув невпізнаний Царства Вам Небесного!!!!
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03.03.2024 14:58 Ответить
 
 