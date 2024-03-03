Защищая Украину, на фронте погиб боец ССО Назар Соколовский. ФОТОрепортаж

На войне погиб 34-летний Назар Соколовский с Тернопольщины, депутат Саранчуковского сельского совета из фракции "Европейская Солидарность".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

Как отмечается, Назар родился 27 апреля 1989 в с. Рыбники. Работал директором КП "Благоустройство-сервис", был общественно активным и социально ответственным. Любил играть в футбол. На протяжении нескольких лет защищал цвета береганского коллектива "Хатки", который выступал в чемпионатах Тернопольской области, Тернопольского и Бережанского районов. В 2021 году женился.

С началом полномасштабной войны Назар Соколовский пошел добровольцем защищать Украину. Был воином сил специальных операций. Погиб от авиаудара российского противника на Сумщине.

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У Назара остались двухлетний сын, жена, родители и брат с сестрой.









