Защищая Украину, на фронте погиб боец ССО Назар Соколовский. ФОТОрепортаж
На войне погиб 34-летний Назар Соколовский с Тернопольщины, депутат Саранчуковского сельского совета из фракции "Европейская Солидарность".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".
Как отмечается, Назар родился 27 апреля 1989 в с. Рыбники. Работал директором КП "Благоустройство-сервис", был общественно активным и социально ответственным. Любил играть в футбол. На протяжении нескольких лет защищал цвета береганского коллектива "Хатки", который выступал в чемпионатах Тернопольской области, Тернопольского и Бережанского районов. В 2021 году женился.
С началом полномасштабной войны Назар Соколовский пошел добровольцем защищать Украину. Был воином сил специальных операций. Погиб от авиаудара российского противника на Сумщине.
У Назара остались двухлетний сын, жена, родители и брат с сестрой.
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На Сумщині загинув захисник з Тернополя. Про загибель земляка повідомив мер Тернополя Сергій Надал.
"На превелике горе до Тернопільської громади ангелом повертається Герой Тришкалюк Сергій Ростиславович (18.10.1993 р.н.). Життя воїна обірвалося 1 березня під час виконання бойового завдання у Сумській області. Щиро висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна. Вклоняємося його родині за справжнього, мужнього патріота, який віддано служив Батьківщині. Царство йому небесне! Вічна та світла пам'ять", - повідомив мер у фейсбуці.
"Це складне питання. І коли читаєш офіційні доповіді хочеться спитати: навіщо ви брешете і навіщо ви послали людей на завдання на Тендрівську косу, виконання якого не мало ніякого ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного сенсу?" - заявив військовий, який був першим заступником командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ з 2016 по 2019 рік.
За його словами, Тендрівська коса, що являє собою довгий вузький піщаний острів, розташована далеко від українських позицій і не є стратегічно важливою.
"Подивіться просто на мапу і ви зрозумієте, що не було ніякого сенсу утримувати цю косу. І як здійснювати забезпечення тих людей, які б там окопалися? Тож, для чого це все?" - додав Кривонос.
На думку Кривоноса, головна проблема полягає в тому, що Силами спеціальних операцій керують люди, які "абсолютно далекі від реалій".
"Вони не служили на певних посадах, як і не створювали їх, тому вони, знаєте, не бережуть їх, бійці для них не побратими, не рідні, не близькі й не співслужбовці", - підкреслив генерал-майор.
Сергій Кривонос вважає, що необхідно провести ретельне розслідування і покарати тих, хто винен в загибелі бійців ССО. Це дуже важливо, тому що кожен такий безглуздий наказ, що приводить до загибелі бійців, підриває довіру підлеглих до командирів.
"У даний операції, та що була, відповідальність мусить нести командування частини й командування Сил спеціальних операцій", - додав Сергій Кривонос.
І питання тут до тих, хто був відповідальним за підготовку лінії оборони за Авдіївкою і якої фактично не існує..
та щирі співчуття його родині 😪😪😪
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!