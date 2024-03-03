"Третья весна в аду": акция в поддержку пленных защитников Мариуполя прошла в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 марта, на Львовской площади в Киеве прошла очередная акция в поддержку военнопленных защитников "Азовстали" "Третья весна в аду".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организовали акцию родственники военнопленных Мариупольского гарнизона.

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Аналогичные мероприятия в эти выходные прошли в ряде других городов нашей страны.