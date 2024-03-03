"Третья весна в аду": акция в поддержку пленных защитников Мариуполя прошла в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 3 марта, на Львовской площади в Киеве прошла очередная акция в поддержку военнопленных защитников "Азовстали" "Третья весна в аду".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Организовали акцию родственники военнопленных Мариупольского гарнизона.
Аналогичные мероприятия в эти выходные прошли в ряде других городов нашей страны.
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+14 Luk Viktor
показать весь комментарий03.03.2024 14:00
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+6 Pan Kotskyi
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Шатли
Шашлики
Результат.............
Зделаєм іх іщьо рас!...
Результат ...😡
Бо я не впізнаю місця... ну, це ж не урядовий квартал Києва, не Банкова, не Грушевського...
А де це сталось?
а філіал - десь в 95 кварталі
Він стверджує, що влада України віддала наказ захисникам Маріуполя припинити оборону міста та зберегти життя бійців.
"86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста"...
Залишаються два питання:
1. Хто саме з індивідумів, які називають себе "влада України", віддав наказ здатись?
2. Як касапи через 36 годин після початку Великої війни оточили Марік.
Ну є ще і третє питання - хто за все це буде відповідати, Зєля чи Д'єрьмак? Хто буде вісити на шибениці посеред Майдану?
Даю підказку: мітингувати треба в Конча Заспі, тоді хоч якась реакція влади буде!
Те що ватний прокремлівський російськомовний малорос зеленський одразу став патріотом України то скоріше за все диво кремлівських політехнологів.