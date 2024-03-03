РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6614 посетителей онлайн
Новости Фото Война
5 306 10

Враг ударил КАБом по центру Курахово, 16 человек ранены, повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж

Днем 3 марта российские оккупанты нанесли удар по Курахово Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"13 человек ранены в Курахово - таковы предварительные последствия удара по городу. Все раненые находятся в больнице и получают всю необходимую медицинскую помощь. К счастью, никто не получил тяжелых травм", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Курахово попало под огонь сегодня в обед - враг попал в центр города, повредил, по меньшей, мере 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу.

Также читайте: Вражеская авиация запускает КАБы на Донетчину, - Воздушные силы

На месте преступления работают представители местных властей, полиция и спасатели.

Наслідки обстрілу Курахового
Наслідки обстрілу Курахового
Наслідки обстрілу Курахового
Наслідки обстрілу Курахового
Наслідки обстрілу Курахового
Наслідки обстрілу Курахового

"По состоянию на 16:00 известно о 16 раненых, двое из которых в тяжелом состоянии", - добавили в Донецкой ОВА.

Автор: 

Донецкая область (9756) бомбардировка (451)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Рашисты просто занимаются террором гражданских. И в ето время засылают по всем ресурсам ботов которые обвиняют в терроре украинскую власть и призывают к переговорам.
показать весь комментарий
03.03.2024 16:15
+6
Руцький мир прийшов.
показать весь комментарий
03.03.2024 16:45
+4
показать весь комментарий
03.03.2024 16:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рашисты просто занимаются террором гражданских. И в ето время засылают по всем ресурсам ботов которые обвиняют в терроре украинскую власть и призывают к переговорам.
показать весь комментарий
03.03.2024 16:15 Ответить
Руцький мир прийшов.
показать весь комментарий
03.03.2024 16:45 Ответить
еге ж, хутіна звали ?

зустрічайте..... 😕
показать весь комментарий
03.03.2024 17:28 Ответить
Наступне місто яке може повторити долю Вугледару Авдіівки і багатьох інших куди полізли кaцaпи
показать весь комментарий
03.03.2024 16:48 Ответить
Рашиські виродки свідомо вбивають мирних громадян ,руйнують житло і інфраструктуру це здичавіла орда,тому на терор треба відповідати тим самим ,особливо під час виборів ката українського народу ,що б відчули окупанти в усіх окупованих містах і в самій нациській росії ,думаю нормальні українці на ті вибори не прийдуть .
показать весь комментарий
03.03.2024 16:57 Ответить
Ця кацапська орда не здичавіла а досить контрольована і виконує накази )(уйла . Тому всі вони мають бути мертвими.
показать весь комментарий
03.03.2024 17:13 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2024 16:59 Ответить
Винне у всьому вище політичне і військове керівництво України, котре і до війни і уже два роки протягом війни не організувало і не забезпечило ППО і ПРО країни. Ворог безкарно нищить нашу економіку, інфраструктуру, енергетику, міста і села, убиває наших людей, а ці "керманичі лише знімають відосіки, зачитують самозакохані монологи, їздять по закордонах без толку і користі, бо на них уже ніхто не звертає уваги. Гнати у відставку цей уряд і президента і віддати під суд. Бо інакше вони угроблять Україну і здадуть кацапам під ноги.
показать весь комментарий
04.03.2024 08:11 Ответить
І що раніше це буде зроблено, то краще.
І не важливо яким чином: Майдан, військова "хунта", "мосадівське" правосуддя ...
Важливим є кінцевий результат!
показать весь комментарий
04.03.2024 12:03 Ответить
 
 