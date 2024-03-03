Враг ударил КАБом по центру Курахово, 16 человек ранены, повреждены многоэтажки. ФОТОрепортаж

Днем 3 марта российские оккупанты нанесли удар по Курахово Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

"13 человек ранены в Курахово - таковы предварительные последствия удара по городу. Все раненые находятся в больнице и получают всю необходимую медицинскую помощь. К счастью, никто не получил тяжелых травм", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Курахово попало под огонь сегодня в обед - враг попал в центр города, повредил, по меньшей, мере 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу.

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На месте преступления работают представители местных властей, полиция и спасатели.













"По состоянию на 16:00 известно о 16 раненых, двое из которых в тяжелом состоянии", - добавили в Донецкой ОВА.