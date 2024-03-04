Враг атаковал дроном Никополь, есть повреждения. В Марганце под ударом ЛЭП. ФОТО
Войска РФ продолжают наносить удары по территории Днепропетровщины.
Об этом сообщает в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, вечером под вражеским ударом была Никопольщина.
"По райцентру агрессор попал дроном-камикадзе. Повреждена почта, частный дом и авто", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Марганец оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии. Задели линию электропередач.
По данным ОВА, люди не пострадали.
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Ksenia VB
показать весь комментарий04.03.2024 08:55 Ответить Мне нравится 1
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