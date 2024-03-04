Враг атаковал дроном Никополь, есть повреждения. В Марганце под ударом ЛЭП. ФОТО

Войска РФ продолжают наносить удары по территории Днепропетровщины.

Об этом сообщает в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, вечером под вражеским ударом была Никопольщина.

"По райцентру агрессор попал дроном-камикадзе. Повреждена почта, частный дом и авто", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Марганец оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии. Задели линию электропередач.

По данным ОВА, люди не пострадали.