Украинская разведка атаковала серверы Минобороны РФ и получила доступ к секретным документам. ФОТОрепортаж

Украинская разведка осуществила успешную DDoS-атаку против Министерства обороны России, в результате чего удалось получить доступ к серверам, шифрам и секретным документам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Теперь украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало РФ, а также - массивом секретной служебной документации российского министерства войны.

Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между ＞2000 структурными единицами силового ведомства России", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что полученная информация позволяет установить полное устройство системы российского минобороны и его звеньев, говорят в ГУР. Анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений МО РФ, а также заместителей, помощников, специалистов – всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "Бюрократъ".

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В распоряжении военной разведки Украины, например, оказалась служебная документация заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Он сыграл немаловажную роль в том, что кибератака стала успешной, рассказала разведка.

"Работа в киберпространстве России, направленная на препятствование и паралич деятельности ответственных за войну против украинского народа силовых органов и должностных лиц государства-агрессора, продолжается. Далі - буде!" - отметили в ГУР.





