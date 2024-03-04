Украинская разведка атаковала серверы Минобороны РФ и получила доступ к секретным документам. ФОТОрепортаж
Украинская разведка осуществила успешную DDoS-атаку против Министерства обороны России, в результате чего удалось получить доступ к серверам, шифрам и секретным документам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в главном управлении разведки Минобороны Украины.
"Теперь украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало РФ, а также - массивом секретной служебной документации российского министерства войны.
Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между ＞2000 структурными единицами силового ведомства России", - говорится в сообщении.
В разведке отмечают, что полученная информация позволяет установить полное устройство системы российского минобороны и его звеньев, говорят в ГУР. Анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений МО РФ, а также заместителей, помощников, специалистов – всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием "Бюрократъ".
В распоряжении военной разведки Украины, например, оказалась служебная документация заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Он сыграл немаловажную роль в том, что кибератака стала успешной, рассказала разведка.
"Работа в киберпространстве России, направленная на препятствование и паралич деятельности ответственных за войну против украинского народа силовых органов и должностных лиц государства-агрессора, продолжается. Далі - буде!" - отметили в ГУР.
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"Ми вас дешифруємо і хочемо, щоб ви про це знали!"
агентів орбана та трампа позивні?
не ображайте інших клованів...
А це схоже на те що хоч щось для Осла та зедібілів про успіхи. А реальність - трохи інша.
-постхолецистектомічному синдромі;
- неускладненому холестерозі жовчного міхура;
- дискінезії жовчного міхура;
- атонічному запорі.
Що з переліченого тебе "discovery" непокоїть, якщо ти згадав саме про цей лікарський засіб?!
Чи ти його замінив сторінками інтернету аби дати вихід усьому що в тобі накопичилось у коментарях?!
Може краще тобі робити все це якось анонімно, не у присутності людей?!
тобі в Раду - там саме такі законодавці 🤣
- ну як, рідна, все вийшло?
- ні
- кохана, візьми алахол..
- все вийшло!
і ні комента без "discovery"
хоч я тебе бронемашиною щє ні разу не назвав...
не мають почюття гумору від слова зовсім.
Хоча де там. Зелені ж сповістили що знають плани кацапів , отже кацапи вигадають щось інше.
Таке враження що зелені грають у ''піддавки''. Хоча це не враження, це оманські договорняки.
підземні школи о де вихід!
ніякої загрози москалям такі злами не несуть : ну викрали "расчьотную вєдомость по зарплатє воєнних частєй NN округа", ну і що ?