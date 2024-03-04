РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11462 посетителя онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
524 0

Оккупанты за прошедшие сутки нанесли 177 ударов по населенным пунктам в Запорожской области. ФОТО

Под вражеским огнем в течение суток оказались 6 населенных пунктов Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ,  об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Оккупанты ударили авиаснарядом по Работино, совершили 10 РСЗО-обстрелов Малиновки, Малой Токмачки и Работино, а также атаковали 33 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Работино", - говорится в сообщении.

133 артудара пришлись по территории Новоданиловки, Малиновки, Работино и других населенных пунктов на линии огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне в течение дня совершили 29 обстрелов Сумщины, зафиксировано 130 взрывов

Обстріли Запорізької область
Обстріли Запорізької область

Автор: 

обстрел (27396) Запорожская область (3126)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 