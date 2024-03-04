Оккупанты за прошедшие сутки нанесли 177 ударов по населенным пунктам в Запорожской области. ФОТО
Под вражеским огнем в течение суток оказались 6 населенных пунктов Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Оккупанты ударили авиаснарядом по Работино, совершили 10 РСЗО-обстрелов Малиновки, Малой Токмачки и Работино, а также атаковали 33 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Работино", - говорится в сообщении.
133 артудара пришлись по территории Новоданиловки, Малиновки, Работино и других населенных пунктов на линии огня.
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