Оккупанты за прошедшие сутки нанесли 177 ударов по населенным пунктам в Запорожской области. ФОТО

Под вражеским огнем в течение суток оказались 6 населенных пунктов Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Оккупанты ударили авиаснарядом по Работино, совершили 10 РСЗО-обстрелов Малиновки, Малой Токмачки и Работино, а также атаковали 33 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Работино", - говорится в сообщении.

133 артудара пришлись по территории Новоданиловки, Малиновки, Работино и других населенных пунктов на линии огня.

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