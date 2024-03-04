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Помогал рашистам обнаружить радиолокационные станции ВСУ, чтобы "обойти" украинскую ПВО: СБУ задержала агента РФ в Днепре. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре агента военной разведки РФ (ГРУ). Злоумышленник разведывал места базирования систем ПВО и логистические маршруты Сил обороны на территории региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В первую очередь фигурант пытался выявить позиции радиолокационных комплексов ВСУ.

Эта информация нужна была оккупантам для того, чтобы попытаться "обойти" украинскую противовоздушную оборону во время новых воздушных ударов.

Также в случае получения точных координат захватчики планировали осуществить прицельные ракетно-дроновые удары по украинским радиолокационным станциям.

Російський агент затриманий СБУ у Дніпрі

Смотрите: Сообщено о подозрении российским генералам Пинчуку и Пчеле, приказавшим заминировать "зерновой коридор" и обстреливать украинские энергообъекты, - СБУ. ФОТО

Еще одной задачей российского агента было выследить основные трассы, по которым двигались автоцистерны с топливом в направлении передовой. Сотрудники СБУ разоблачили вражеского приспешника еще на начальном этапе его разведывательной активности.

Это позволило поэтапно задокументировать преступные действия и задержать агента, а также установить его российского куратора - кадрового сотрудника главного управления Генштаба Вооруженных сил России (известного как ГРУ).

По данным следствия, он дистанционно завербовал жителя Днепра в декабре 2023 года.

В поле зрения агрессора он попал как идеологический сторонник рашизма, излагавший собственные антиукраинские сообщения в Телеграмм-каналах прокремлевских блоггеров.

Также смотрите: Коллаборантка из Крыма покупает для рашистов дроны, внедорожники и снаряжение. Ей сообщили о подозрении, – СБУ. ФОТО

Для выполнения вражеских задач предатель объезжал местность на собственном автомобиле и скрыто фиксировал украинские объекты. Коммуникацию с оккупантами он поддерживал через популярный мессенджер.

Во время обысков в помещении задержанного обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами его переписки с российским ГРУ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шпионил на полигонах ВСУ под видом инструктора: Российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Автор: 

Днепр (4427) СБУ (19934)


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Топ комментарии
+12
Було би добре в ОПі крис почистити
А не ловити клопів по кущах
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04.03.2024 10:14
+10
Довічне не канає: вони думають, що москаль переможе і вони вийдуть на волю, тому не дуже бояться шпигувати. Тільки розстріл.
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04.03.2024 10:16
+9
і злиті операції по затриманню вагнерівців в білорусі потім план контрнаступу який опинився у кремлі до початку контрнаступу та іньше не дадуть збрехати-но ета другоє...
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04.03.2024 10:22
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Було би добре в ОПі крис почистити
А не ловити клопів по кущах
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04.03.2024 10:14 Ответить
ОПа це бочка з прокисшими огірками і там по визначенню "свіжих огірків" ну ніяк не може бути. Відповідно цю "бочку" не чистити потрібно, а вивезти на звалище і прикопати, та ще сверху притрусити негашеним вапном.
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04.03.2024 10:30 Ответить
Довічне не канає: вони думають, що москаль переможе і вони вийдуть на волю, тому не дуже бояться шпигувати. Тільки розстріл.
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04.03.2024 10:16 Ответить
ввімкнути "високе" РЛС ППО і щоб це ЧМО було поряд 5 -10 хв. "вище горизонту"
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04.03.2024 10:22 Ответить
такі падлюки в рангі опущених на зонах. Мученія будуть повільними й дієвими
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04.03.2024 10:30 Ответить
Якщо отримає довічне, він на зоні не буде.
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04.03.2024 10:46 Ответить
в ОП йдіть, там вся основна агентура сидить.
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04.03.2024 10:18 Ответить
і злиті операції по затриманню вагнерівців в білорусі потім план контрнаступу який опинився у кремлі до початку контрнаступу та іньше не дадуть збрехати-но ета другоє...
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04.03.2024 10:22 Ответить
Вішати таких сук. Демонстративно і привселюдно.
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04.03.2024 10:32 Ответить
Це вже якою мерзотою треба бути, що б наводити ракети на своє місто ? в результаті гинуть мирні люди ,тому ця погань заслуговує тільки на смерть.
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04.03.2024 11:08 Ответить
Агентів кремля потрібно вішати привселюдно на великих площадях наших міст і після таких дій , остальним зрадникам вся охота відпаде
зраджувати свою краіну 🙁
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04.03.2024 13:23 Ответить
Кацапи повідомляють про ще два вибухові пристрої, знайдені в районі вибуху мосту під Самарою
Ще два саморобні вибухові пристрої знайшли під залізничною колією в Самарській області, .

За їхніми словами, бомби були на рейках - одна біля села Безенчук, інша біля села Нагірний Чапаєвського району. Зараз з ними працюють вибухотехніки
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04.03.2024 14:47 Ответить
 
 