Помогал рашистам обнаружить радиолокационные станции ВСУ, чтобы "обойти" украинскую ПВО: СБУ задержала агента РФ в Днепре. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре агента военной разведки РФ (ГРУ). Злоумышленник разведывал места базирования систем ПВО и логистические маршруты Сил обороны на территории региона.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
В первую очередь фигурант пытался выявить позиции радиолокационных комплексов ВСУ.
Эта информация нужна была оккупантам для того, чтобы попытаться "обойти" украинскую противовоздушную оборону во время новых воздушных ударов.
Также в случае получения точных координат захватчики планировали осуществить прицельные ракетно-дроновые удары по украинским радиолокационным станциям.
Еще одной задачей российского агента было выследить основные трассы, по которым двигались автоцистерны с топливом в направлении передовой. Сотрудники СБУ разоблачили вражеского приспешника еще на начальном этапе его разведывательной активности.
Это позволило поэтапно задокументировать преступные действия и задержать агента, а также установить его российского куратора - кадрового сотрудника главного управления Генштаба Вооруженных сил России (известного как ГРУ).
По данным следствия, он дистанционно завербовал жителя Днепра в декабре 2023 года.
В поле зрения агрессора он попал как идеологический сторонник рашизма, излагавший собственные антиукраинские сообщения в Телеграмм-каналах прокремлевских блоггеров.
Для выполнения вражеских задач предатель объезжал местность на собственном автомобиле и скрыто фиксировал украинские объекты. Коммуникацию с оккупантами он поддерживал через популярный мессенджер.
Во время обысков в помещении задержанного обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами его переписки с российским ГРУ.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А не ловити клопів по кущах
зраджувати свою краіну 🙁
Ще два саморобні вибухові пристрої знайшли під залізничною колією в Самарській області, .
За їхніми словами, бомби були на рейках - одна біля села Безенчук, інша біля села Нагірний Чапаєвського району. Зараз з ними працюють вибухотехніки