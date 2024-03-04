Помогал рашистам обнаружить радиолокационные станции ВСУ, чтобы "обойти" украинскую ПВО: СБУ задержала агента РФ в Днепре. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре агента военной разведки РФ (ГРУ). Злоумышленник разведывал места базирования систем ПВО и логистические маршруты Сил обороны на территории региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В первую очередь фигурант пытался выявить позиции радиолокационных комплексов ВСУ.

Эта информация нужна была оккупантам для того, чтобы попытаться "обойти" украинскую противовоздушную оборону во время новых воздушных ударов.

Также в случае получения точных координат захватчики планировали осуществить прицельные ракетно-дроновые удары по украинским радиолокационным станциям.

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Еще одной задачей российского агента было выследить основные трассы, по которым двигались автоцистерны с топливом в направлении передовой. Сотрудники СБУ разоблачили вражеского приспешника еще на начальном этапе его разведывательной активности.

Это позволило поэтапно задокументировать преступные действия и задержать агента, а также установить его российского куратора - кадрового сотрудника главного управления Генштаба Вооруженных сил России (известного как ГРУ).

По данным следствия, он дистанционно завербовал жителя Днепра в декабре 2023 года.

В поле зрения агрессора он попал как идеологический сторонник рашизма, излагавший собственные антиукраинские сообщения в Телеграмм-каналах прокремлевских блоггеров.

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Для выполнения вражеских задач предатель объезжал местность на собственном автомобиле и скрыто фиксировал украинские объекты. Коммуникацию с оккупантами он поддерживал через популярный мессенджер.

Во время обысков в помещении задержанного обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с доказательствами его переписки с российским ГРУ.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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