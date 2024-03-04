РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7221 посетитель онлайн
Новости Фото
5 229 9

На Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами российских военных, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР в ходе оперативных мероприятий обнаружили схрон боеприпасов, оборудованный военными РФ вблизи границы Сумской области.

Об этом сообщила пресс- служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"По оперативной информации, он предназначался для ДРГ врага, которые были нейтрализованы силами обороны Украины во время деоккупации территории Сумской области", - отметили в пресс-службе.

В замаскированном в лесополосе хранилище хранилось около сорока противотанковых мин, 10 самодельных взрывных устройств, два гранатометных выстрела и два ящика с патронами калибра 14,5 мм.

Читайте: На Волыни разоблачили преступную группу, незаконно переправившую через границу в Польшу почти 170 военнообязанных, - ГБР

Отмечено, что после проведения экспертизы изъятые боеприпасы будут переданы на нужды Сил обороны и будут работать против врага.

Схрон з боєприпасами на Сумщині
Схрон з боєприпасами на Сумщині
Схрон з боєприпасами на Сумщині
Схрон з боєприпасами на Сумщині
Схрон з боєприпасами на Сумщині
Схрон з боєприпасами на Сумщині
Схрон з боєприпасами на Сумщині

Автор: 

Сумская область (3175) тайник (131) ГБР (3005)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Державне бюро розслідувань - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 правоохоронний орган України, що розслідує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0 кримінальні провадження , в яких фігурують правоохоронці, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F судді і найвищі службовці (від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80 міністрів до начальників ГУ).

взагалі не розгледів, жодного слова про виявлення схронів з ************ російських військових.
чи то, судді з міністрами, зробили схрон?
показать весь комментарий
04.03.2024 13:16 Ответить
Ну треба ж хоч чимось виправдовувати зарплати 70+
показать весь комментарий
04.03.2024 13:19 Ответить
не факт,що то схрон орків.могли наші фермери на потім сховати,щоб зелених більшовиків гнати на ростов,після війни.
показать весь комментарий
04.03.2024 13:19 Ответить
Пригодится.
показать весь комментарий
04.03.2024 13:19 Ответить
Противотанковых мин хватило бы. чтобы заминировать приличный участок фронта.
показать весь комментарий
04.03.2024 13:26 Ответить
Пригодицця! 😉
показать весь комментарий
04.03.2024 13:48 Ответить
ДБР вирішило залишити Український Партизанський Рух без схованок?

Ці дебіли - ДБР - 24.02.2022 масово звалили на захід України.

Очевидно, у випадку повторного заходу кацапів з північного сходу ці клоуни тепер масово ломануться у Сумську область?

І тоді не потрібно буде мисливцям та фермерам Сумщини зупитяти з берданками кацапську бронетехніку?
показать весь комментарий
04.03.2024 14:36 Ответить
Судячи з вигляду та "комплектації" - "дядьки з села" настягали і сховали Можливо - рибу глушить А може - просто "шоб було"..... Бо для "ДРГ" зовсім інші речі закладаються у "схрони"
показать весь комментарий
04.03.2024 16:41 Ответить
Лишають наше підпілля схрону, мабуть бояться своє населення...

До речі, зараз багато зброї на руках, але немає новин про то що громадяни один одного стріляють як це каже влада, забороняючи мати зброю!
показать весь комментарий
04.03.2024 17:56 Ответить
 
 