На Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами российских военных, - ГБР. ФОТОрепортаж

Сотрудники ГБР в ходе оперативных мероприятий обнаружили схрон боеприпасов, оборудованный военными РФ вблизи границы Сумской области.

Об этом сообщила пресс- служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"По оперативной информации, он предназначался для ДРГ врага, которые были нейтрализованы силами обороны Украины во время деоккупации территории Сумской области", - отметили в пресс-службе.

В замаскированном в лесополосе хранилище хранилось около сорока противотанковых мин, 10 самодельных взрывных устройств, два гранатометных выстрела и два ящика с патронами калибра 14,5 мм.

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Отмечено, что после проведения экспертизы изъятые боеприпасы будут переданы на нужды Сил обороны и будут работать против врага.













