На Сумщине обнаружен схрон с боеприпасами российских военных, - ГБР. ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР в ходе оперативных мероприятий обнаружили схрон боеприпасов, оборудованный военными РФ вблизи границы Сумской области.
Об этом сообщила пресс- служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"По оперативной информации, он предназначался для ДРГ врага, которые были нейтрализованы силами обороны Украины во время деоккупации территории Сумской области", - отметили в пресс-службе.
В замаскированном в лесополосе хранилище хранилось около сорока противотанковых мин, 10 самодельных взрывных устройств, два гранатометных выстрела и два ящика с патронами калибра 14,5 мм.
Отмечено, что после проведения экспертизы изъятые боеприпасы будут переданы на нужды Сил обороны и будут работать против врага.
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взагалі не розгледів, жодного слова про виявлення схронів з ************ російських військових.
чи то, судді з міністрами, зробили схрон?
Ці дебіли - ДБР - 24.02.2022 масово звалили на захід України.
Очевидно, у випадку повторного заходу кацапів з північного сходу ці клоуни тепер масово ломануться у Сумську область?
І тоді не потрібно буде мисливцям та фермерам Сумщини зупитяти з берданками кацапську бронетехніку?
До речі, зараз багато зброї на руках, але немає новин про то що громадяни один одного стріляють як це каже влада, забороняючи мати зброю!