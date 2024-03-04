30 украинских ветеранов отправились в Лас-Вегас для участия в соревнованиях среди военных. ФОТО

Национальная сборная Украины, которую представляют 30 ветеранов, 3 марта отправилась в Соединенные Штаты для участия в международных спортивных соревнованиях воздушных сил США. Они будут проводиться в Лас-Вегасе.

Об этом сообщает Цензор.Нет со ссылкой на Суспільне.

Главный тренер национальной сборной Елена Яновская рассказала, что американские коллеги пригласили украинцев продемонстрировать, как адаптивные виды спорта влияют на восстановление организма.

Украинские спортсмены будут представлены в девяти видах спорта, в том числе в таких: легкая атлетика, стрельба из лука, баскетбол на колесных креслах, волейбол сидя, плавание, гребли на тренажерах и других.

"После возвращения вы будете выполнять очень важную миссию — возвращать своих побратимов к нормальной жизни. Своим примером вы будете показывать, что жизнь не заканчивается после ранения или военной службы", - отметил исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Александр Порхун.

Соревнования ветеранов в США

United States Air Force и Marine Corps Trials – это соревнование воинов воздушных сил США. Они проводятся ежегодно и в них принимают участие военные, получившие травмы при несении службы. В этом году американские коллеги пригласили в соревнования и украинских военных. Спортивное мероприятие пройдет в период с 4 по 16 марта в Лас-Вегасе.

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