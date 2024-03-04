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Ликвидированы еще 3 схемы выезда уклонистов за границу, стоимость "услуги" достигала $12 тыс., - СБУ. ФОТО

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в результате комплексных мер в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок.

Среди них – фигурант, использовавший поддельное удостоверение несуществующего "комитета по борьбе с коррупцией".

"За деньги злоумышленники предлагали военнообязанным избежать призыва и скрыться за границу в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" дельцы оценивали до 12 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности побега и его способа", - отмечают в СБУ.

Смотрите: Ветеран с 13 ранениями Роман Сывкив служит в ТЦК и призывает уважать представителей военкоматов: "Даже человеку с протезом уклонисты скажут, что не пойдут воевать". ВИДЕО

Затримані ухилянти
Затримані ухилянти
Затримані ухилянти

Схема для уклонистов на Одесщине

Так, на Одесщине задержаны трое дельцов, организовавших канал побега уклонистов в Евросоюз. Для поиска клиентов фигуранты размещали "рекламу" в соцсети TikTok.

Затем хоронили беглецов в грузовых отсеках фур и перевозили их к границе. Там уклонистам выдавали надувную лодку для переправки в соседнюю страну через пограничную реку.

Еще один "маршрут" пролегал через заранее подготовленные лесные тропы.

После пересечения границы беглецов встречал один из организаторов "схемы" и за дополнительную плату помогал им легализоваться за пределами Украины.

Также читайте: На Волыни разоблачили преступную группу, незаконно переправившую через границу в Польшу почти 170 военнообязанных, - ГБР

Схема для уклонистов на Буковине

На Буковине нейтрализована преступная группировка, организовавшая еще один канал нелегальной миграции в ЕС.

"Лидером группы был рецидивист, уже имевший судимость за переправку нелегалов через границу. Вместе с двумя сообщниками они выводили уклонистов в соседнюю страну через лесные массивы. По данным следствия, один из участников группировки использовал поддельное удостоверение общественного "антикоррупционера", говорится в сообщении.

Эту подделку он предъявлял на блокпостах, когда перевозил уклонистов в "пункт назначения" вблизи границы.

Схема для уклонистов на Закарпатье

На Закарпатье задержаны еще трое жителей региона, которые пытались переправить через так называемую "зеленку" в ЕС нескольких потенциальных призывников из Раховского района.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

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Комплексные меры проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве прокуратуры.

Автор: 

СБУ (19934) уклонисты (865)


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Топ комментарии
+18
Вот читаешь такие новости и впечатление что СБУ все силы бросила на ухилянтов кто решил сбежать. А борьба со шпионами, с коррупционерами на высоких должностях, СБУ интересует лишь эпизодически. ЗЕ-клоуны, осознайте, с человеком которого отловили и принудительно бросили на фронт, никаких успехов быть не может, он не только не будет пытаться сражаться, но и сдастся в плен при первом удобном случае.
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04.03.2024 14:31
+18
Мордовороти і жлоби призовного віку з СБУ, Поліції, та ДПСУ наловили чмобіків призовного віку. Замість себе.
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04.03.2024 14:33
+13
Але СБУ атнічогісінько не знало про про захоплення Криму та Донбасу, про розмінування чонгару та півдня і т.д. Довбана агентура ФСБ
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04.03.2024 14:40
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Правила форума Совет форумчан
ПСДУ не забезпечила безпеки України ні по одному пункту із свого Закону, а тут вони героїни!
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04.03.2024 14:30 Ответить
Ціна послуги зростає - ломанулись в протилежну сторону нуля
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04.03.2024 14:30 Ответить
Вот читаешь такие новости и впечатление что СБУ все силы бросила на ухилянтов кто решил сбежать. А борьба со шпионами, с коррупционерами на высоких должностях, СБУ интересует лишь эпизодически. ЗЕ-клоуны, осознайте, с человеком которого отловили и принудительно бросили на фронт, никаких успехов быть не может, он не только не будет пытаться сражаться, но и сдастся в плен при первом удобном случае.
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04.03.2024 14:31 Ответить
Але СБУ атнічогісінько не знало про про захоплення Криму та Донбасу, про розмінування чонгару та півдня і т.д. Довбана агентура ФСБ
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04.03.2024 14:40 Ответить
Мордовороти і жлоби призовного віку з СБУ, Поліції, та ДПСУ наловили чмобіків призовного віку. Замість себе.
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04.03.2024 14:33 Ответить
замінуйте кордон і стріляйте на ураження -така собі а-ля північна корея і керманичі назавжди...
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04.03.2024 14:33 Ответить
Гарно працюють - раніше було усього $4 тис., зараз 12. Корупцію повністю не подолати навіть у найрозвинутішій країні, але можна збільшити посадками посадоців корупційні ризики до того, що такі послуги коштували спочатку дорожчими за квартиру, а потім за квартиру у Києві, а в ідеалі як пентхаус у Нью-Йорку. Звісно сильні світу сього завжди відкупляться, а для захисту потрібна маса народу, яка просто не потягне хабарі фінансово.
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04.03.2024 14:37 Ответить
Скоро мерзенні покидьки ухилянти почнуть перелітати дронами - виснажать ППО і дронарню....
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04.03.2024 14:40 Ответить
нахіба? Всі на курси парапланеризму із наступною купівлею у власність.
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04.03.2024 14:59 Ответить
Де беруться ці схеми? Навіщо ці схеми? Прочитайте ще раз передвиборчу програму президента Зеленського, там один рай і поляки мають бігти до нас, а не навпаки.
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04.03.2024 14:41 Ответить
до дупи та перевиборча програма президента, в нас зараз війна й на цей випадок він точно нічого не обіцяв....
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04.03.2024 14:44 Ответить
Він обіцяв її закінчити ,його навіть Лавров хвалив 12.2019 в парижі
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04.03.2024 15:04 Ответить
Шановна пані, а 3,5 років до 24.02.2022 року чому не сталося раю в Україні? Чому до нас не стояла черга від поляк і інших громадян ЄС? Так пан Зеленський обіцяв за рік закінчити війну, заборонив стріляти і відвів всі наші війська з обладнаних укріплень Донецької і Луганської областей.
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04.03.2024 18:36 Ответить
Бо за 3 роки дня не було без зашквару, від кринжу на весь світ долоня не відлипала від обличчя, забув коли вмивався.
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05.03.2024 20:57 Ответить
Що ти звездиш, обіцянка-цяцянка закінчити війну за 2 тижні йшла першим пунктом у його казках для лохів передвиборчій програмі.
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05.03.2024 20:36 Ответить
А є ще одна схема ухиляння-95кагал. І працює бездоганно. І ніхто її не ліквідовує
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04.03.2024 14:43 Ответить
Хто втік за 3 косаря зараз підраховує прибутки... ган-дони!
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04.03.2024 14:51 Ответить
Один депутат Верховной Рады обходится Украине в более 1,5 млн гривен в год

https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokument https://focus.ua/ukraine/629704-odin-deputat-verhovnoy-rady-obhoditsya-ukraine-v-bolee-1-5-mln-griven-v-god-dokumen

Может рекрутинг в ВСУ начать с сокращения финансирования дармоедов? Или главклоун боится обидеть своих холуев невзирая на войну.
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04.03.2024 14:57 Ответить
12к, оце інфляція)
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04.03.2024 15:00 Ответить
А тарифи ростуть. Починали з 3-4. Перші багато чого виграли. А дехто під егідою сбу, гру - закинуті як спецагенти до Европи, різні океанськи острови, Америка. Цікаво, а оті шо випускають вспіють збігти за кордон.
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04.03.2024 15:07 Ответить
За 12 тис так пропустять, з почестями.
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04.03.2024 15:24 Ответить
Бл-дь, беспредел! Нельзя что-ли установить приемлемые государственные расценки!
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04.03.2024 15:28 Ответить
Цены гляжу растут.
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04.03.2024 15:55 Ответить
Непонятно!??? Никто ,никак не может получить то ли у самого(с малой буквы)Зеленского,то ли у кого с его приближённых,конкретный вопрос в лоб - Почему не идут на фронт его мордатые кварталовцы. На каких таких основаниях они вдруг стали неприкасаемые для мобилизации? Чем лучше этот "непортреб" слесарей...творцов материальных благ для страны...вопрос должен быть в лоб,как и объяснение..а потом определиться с термином "уколонист"...
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04.03.2024 16:27 Ответить
СБУ и ДПСУ рьяно следят, чтобы ни один "ухилянтський долар" не прошел мимо кассы! И это правильно все в "казну"((( Все должны платить кому положено, конкуренции в этом очень прибыльном вопросе не место! Монополия. А только мне кажется, что запрет на выезд это просто еще один сверхприбыльный бизнес?
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04.03.2024 16:28 Ответить
12 штук??? это содержание бойца в среднем на год. 12 лучше через кассу может?
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04.03.2024 16:37 Ответить
https://www.facebook.com/100064535269083/videos/pcb.806650091496159/430484142875048?locale=uk_UA Порівнюємо з затримкою злодіїв в Києві
"Дістав бойову гранату, висмикнув кільце, та намагався кинути в поліцейських"

потім на відео, без кайданків, спокійним голосом відповідає, що в нього відібрали гранату
а тут без гранат всі заламані, та в "позах"
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04.03.2024 16:46 Ответить
Розцінки ростуть - гривня падає кожний день.
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04.03.2024 17:00 Ответить
Ну вот и цена реальная появилась чуть. Ставьте ставку 20 тыс дол. и пусть человек валит. Если через год не вернётся, гражданство автоматом лишать. 10 тыс в казну сразу, а 10 тыс тому кто в военкомат пришёл и сразу тоже как семье помощь. Надо было сразу. Тогда год назад и 10--15 тыч дол было бы нормально. Именно эти деньги с казны на закупку оружия в 3 странах сразу, и деньги против товару, без отсрочки поставки. Схеме 50 лет и более. А чтоб народ поверил, ваЗЕЛин должен переформатировать свой аппарат на 90% уже завтра, фамилии всем известны. И министров перетрусить опять на 50%. Там балласт сплошной.
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04.03.2024 17:13 Ответить
Уже давно можно вводить платную отсрочку на год за 12 штук баксов )
И на эти бабки оружие и боеприпасы покупать.
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04.03.2024 17:49 Ответить
Какой дебил будет за отсрочку платить, если дешевле выйдет дома сидеть. Люди именно за выезд платят.
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05.03.2024 20:53 Ответить
Мне кажется это что-то из рабовладельческого строя. Получается, мы рабы? Может, упростить процедуру лишения гражданства? Чтобы был выбор? Мы же за свободу? Или как? P.S. не "ухилянт" почти год прослужил, сам пришел, сам ушел, по закону, когда понял, что такой я себе штурмовик в 54 ( Старший сын воюет с первых дней, хотя тоже "глупые" вопросы задает о том за что? За Северную Корею почему-то умирать не хочет (((
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04.03.2024 18:09 Ответить
А бабок в стране полно, надо, просто, перестать п-ть (с) Голобородько, но это фантастика. Поэтому и нет линий обороны, своих снарядов и мин, также дронов. Таким образом, жизнь солдат конвертируется в бабло. И это реальность.... Хотя, наши женщины (в оригинале бабы) столько еще не нарожают или не нам ((((
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04.03.2024 18:17 Ответить
Видеть тех кого ловят на границе всем. Зачем прятать их лица? Публиковать ихние имена, фамилии, откуда. Что бы вся Украина знала этих предателей. В местных СМИ публиковать фото этих уклонистов. вот тогда подумают стоит ли рисковать смыться.
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06.03.2024 07:52 Ответить
 
 