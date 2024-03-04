Ликвидированы еще 3 схемы выезда уклонистов за границу, стоимость "услуги" достигала $12 тыс., - СБУ. ФОТО

Служба безопасности заблокировала еще три схемы уклонения от мобилизации и незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в результате комплексных мер в разных регионах Украины задержаны организаторы сделок.

Среди них – фигурант, использовавший поддельное удостоверение несуществующего "комитета по борьбе с коррупцией".

"За деньги злоумышленники предлагали военнообязанным избежать призыва и скрыться за границу в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" дельцы оценивали до 12 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности побега и его способа", - отмечают в СБУ.

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Схема для уклонистов на Одесщине

Так, на Одесщине задержаны трое дельцов, организовавших канал побега уклонистов в Евросоюз. Для поиска клиентов фигуранты размещали "рекламу" в соцсети TikTok.

Затем хоронили беглецов в грузовых отсеках фур и перевозили их к границе. Там уклонистам выдавали надувную лодку для переправки в соседнюю страну через пограничную реку.

Еще один "маршрут" пролегал через заранее подготовленные лесные тропы.

После пересечения границы беглецов встречал один из организаторов "схемы" и за дополнительную плату помогал им легализоваться за пределами Украины.

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Схема для уклонистов на Буковине

На Буковине нейтрализована преступная группировка, организовавшая еще один канал нелегальной миграции в ЕС.

"Лидером группы был рецидивист, уже имевший судимость за переправку нелегалов через границу. Вместе с двумя сообщниками они выводили уклонистов в соседнюю страну через лесные массивы. По данным следствия, один из участников группировки использовал поддельное удостоверение общественного "антикоррупционера", говорится в сообщении.

Эту подделку он предъявлял на блокпостах, когда перевозил уклонистов в "пункт назначения" вблизи границы.

Схема для уклонистов на Закарпатье

На Закарпатье задержаны еще трое жителей региона, которые пытались переправить через так называемую "зеленку" в ЕС нескольких потенциальных призывников из Раховского района.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

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Комплексные меры проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве прокуратуры.