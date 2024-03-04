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Новости Фото Война
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Защищая Украину, воин 10 ОГШБр Сергей Тригуба погиб в районе Синьковки. ФОТО

Солдат Сергей Тригуба, водитель 1-го горно-штурмового взвода 10 ОГШБр погиб, выполняя свой военный долг по защите Родины, 29 февраля 2024 года в районе населенного пункта Синьковка Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщил в фейсбуке городской голова города Полонное (Хмельнитчина) Франц Скримский, передает Цензор.НЕТ.

"Погиб Воин, Защитник Украины ТРИГУБА Сергей Валерьевич, житель города Полонное, 1991 года рождения", – написал он.

Сергій Тригуба загиблий воїн

Похоронят погибшего Героя завтра в родном городе.

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Автор: 

потери (4398)


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Топ комментарии
+25
вічна пам"ять тобі хлопче!!!
рідним терпіння та волі до перемоги!
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04.03.2024 16:20
+10
вічна пам'ять Герою!
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04.03.2024 17:08
+10
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним.....
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04.03.2024 17:16
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вічна пам"ять тобі хлопче!!!
рідним терпіння та волі до перемоги!
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04.03.2024 16:20 Ответить
й тут поруч новина, що якась потвора збирала донати й витрачала їх на онлайн-казино... Люди й лайно, яке виглядає як людина...
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04.03.2024 16:26 Ответить
Пам'ятаймо, якою ціною борониться Україна від московії!!
Жодного з привладних, з часів Яценюка Гройсмана Гончарука Шмигаля, так на передовій і не з'явилося !!! На посаді сидіти і лоба «мудрості» морщити перед камерами ЗМ, це вони згодні, за рахунок Українців!! А ось захищати Україну …. Це не для них! У них же, сім'я …
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04.03.2024 16:59 Ответить
Годі вже скиглити та брехати!!! Подивись скількі депутатів Європейської Солідарності вже загинуло на фронті з 2014, скільки членів ГО Справа Громад вже загинуло на фронті. Коли ви вже нарешті думати почнете, "мудрий нарід" своїми бошками??? Всіх під одну гребінку лише дурні гребуть... Саме про таких, як ви, влучно сказав Юрій Каракай, Світла йому Пам"ять :
"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами. Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та дивовижно недолугий! ІЯ нуковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах, при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини. Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?
- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться! Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.
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04.03.2024 18:14 Ответить
вічна пам'ять Герою!
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04.03.2024 17:08 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття рідним.....
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04.03.2024 17:16 Ответить
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04.03.2024 19:32 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Сергія до Царства Божого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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04.03.2024 19:49 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття родині Сергія Тригуба 😪😪😪
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05.03.2024 20:37 Ответить
 
 