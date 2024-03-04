Защищая Украину, воин 10 ОГШБр Сергей Тригуба погиб в районе Синьковки. ФОТО
Солдат Сергей Тригуба, водитель 1-го горно-штурмового взвода 10 ОГШБр погиб, выполняя свой военный долг по защите Родины, 29 февраля 2024 года в районе населенного пункта Синьковка Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщил в фейсбуке городской голова города Полонное (Хмельнитчина) Франц Скримский, передает Цензор.НЕТ.
"Погиб Воин, Защитник Украины ТРИГУБА Сергей Валерьевич, житель города Полонное, 1991 года рождения", – написал он.
Похоронят погибшего Героя завтра в родном городе.
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рідним терпіння та волі до перемоги!
Жодного з привладних, з часів Яценюка Гройсмана Гончарука Шмигаля, так на передовій і не з'явилося !!! На посаді сидіти і лоба «мудрості» морщити перед камерами ЗМ, це вони згодні, за рахунок Українців!! А ось захищати Україну …. Це не для них! У них же, сім'я …
"Коли чую від українців, що всі політики однакові, хочеться кричати, товкти писки і брудно лаятися чужинськими словами. Дорогий мій народе! Це ти 30 років однаковий!!! Однаково лінивий, злий, заздрісний, безпорадний, безглуздий, зрадливий, та дивовижно недолугий! ІЯ нуковича, і Зеленського ти, мій народе, обирав на самих чесних, прозорих і демократичних виборах, при повному верховенстві права і безумовній свободі слова, за які самовіддано боролись та вмирали кращі твої доньки і сини. Потоптавшись по пам'яті героїв, мій народе, ти йшов до виборчих дільниць обирати двіччі судимого бандита.
- Що би що?
Якою була мета цього волевиявлення, які блдь, покладались сподівання?
- Про що ти, мій прекрасний народе, думав, обираючи чувака, що заробляв на життя зніманням штанів на сценах і виступами в саунах п'яних можновладців?
- В яке світле майбутнє він мав тебе привести?
- Для чого йшли в бій борці за твою свободу, за що вони несли хрест та прийняли муки?
- Для обрання тобою президентом Зеленського?
- Ти впевнений?
Якщо завтра закриють усі опозиційні ЗМІ, в твоєму паскудному житті геть нічого не зміниться! Ти продовжиш дивитися ''Квартал'', "Сватів", якусь там "Лігу ...", та слухати новини про хліб і масло у Гебельс-Мосійчук, в очікуванні на продуктові талони від обраного тобою найвеличнішого лідера ********** ЗЕЛЕНСЬКОГО."
© ЮРІЙ КАРАКАЙ.
Герою Слава !
співчуття рідним.....