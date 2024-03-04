Двое спасателей погибли вследствие повторного обстрела во время тушения пожара на Донетчине. ФОТО

Спасатели ГСЧС попали под повторный обстрел во время тушения пожара в Донецкой области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время тушения пожара в Краматорском районе спасатели Славянского гарнизона попали под повторный обстрел россиян. По спасателях и пожарной технике враг ударил беспилотником.

Погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлык. Теперь им навсегда 29 и 31. Еще трое спасателей получили ранения, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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