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Двое спасателей погибли вследствие повторного обстрела во время тушения пожара на Донетчине. ФОТО

Спасатели ГСЧС попали под повторный обстрел во время тушения пожара в Донецкой области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Загиблі на Донеччині рятувальники ДСНС

"Сегодня во время тушения пожара в Краматорском районе спасатели Славянского гарнизона попали под повторный обстрел россиян. По спасателях и пожарной технике враг ударил беспилотником.

Погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлык. Теперь им навсегда 29 и 31. Еще трое спасателей получили ранения, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Россияне трижды за сегодняшний день атаковали спасателей, один человек пострадал, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецкая область (9775) спасатели (207) потери (4398) ГСЧС (4988)


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Топ комментарии
+11
С.У.М.
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04.03.2024 20:38
+8
Ні, це звичайні фашисти. У переважній більшості.
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04.03.2024 20:51
+7
Преступление против человечности набирает обороты. Никаких правил ведения войны они не знают. Это недогосударство с мафией у руля.
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04.03.2024 20:40
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С.У.М.
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04.03.2024 20:38 Ответить
Преступление против человечности набирает обороты. Никаких правил ведения войны они не знают. Это недогосударство с мафией у руля.
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04.03.2024 20:40 Ответить
Ні, це звичайні фашисти. У переважній більшості.
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04.03.2024 20:51 Ответить
це вже їхня тактика- повторний по пристріляній ....- нашим потрібно на це зауважити
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04.03.2024 20:47 Ответить
R.I.P. !
Героям Слава !

співчуття загиблим

це треба бути такими курвами, щоб бити по рятувальниках - потвори !
нищити всіх кацапів !
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04.03.2024 21:36 Ответить
Скоріш за все там десь був навідник.
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04.03.2024 21:52 Ответить
Вічна Пам'ять Героям. Не забудемо і не пробачимо
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04.03.2024 22:44 Ответить
Прийми, Господи, світлі душі рятувальників Олега та Богдана до Царства Небесного, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
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05.03.2024 07:53 Ответить
 
 