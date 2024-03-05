Силы обороны о ночной атаке "Шахедами" на Одесщину: дроны маневрировали над жилыми и промышленными районами, есть попадания. ФОТОрепортаж
Ночью враг снова коварно атаковал Юг Украины ударными дронами типа "Shahed-131/136".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юго Украины.
Как отмечается, повторение преступной тактики маневров над жилищными и промышленными районами Одессы и пригорода создавало реальную угрозу мирным жителям, в то же время усложняя работу ПВО. 18 баражирующих снарядов были сбиты.
"К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Произошло возгорание, но пожар был оперативно ликвидирован. Оздоровительное учреждение не функционирует с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.
Также в рекреационной зоне зафиксированы повреждения частного дома с причалом и хозяйственными постройками. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в ночь на 5 марта во время вражеской атаки с использованием БПЛА в Одессе было слышно взрывы. Накануне Воздушные силы информировали, что "Шахеды" с Черного моря двигаются в направлении Одесщины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вночі ворог знов підступно атакував Південь України ударними дронами типу "Shahed-131/136".
Ви що до сих пір не зрозуміли, що це війна а противник росія, яка завжди була, є і буде такою, як вона є? Тобто брехливою, підступною, людиноненависницькою. І взагалі, коли і де війни велися по-джентельменському. Може в романах Дюма. Де, дебіли ви всрані, наші шахеди. Чому наші не маневрують над Москвою і не палять їх так само підступно? По дронах ми мали перевагу а тепер все це просрали. Де наші лінії Суровікіна? Чому ворог на нашій території їх побудував і будує далі а ми на своїй території їх не маємо а лише граємося в тендери і закладаємо в планах їх побудову аж до 2025 року. І коню зрозуміло, що нічого побудованого не буде і скоріше всього до того часу і України не буде. Все просто чудово: або осел здохне або султан помре а виділені гроші можна переправити в офшори. Всі наші президенти клали з прибором на нашу державу і інші країни роблять так само. Ситуація на нашій західній границі та з ************ яскраве цьому підтвердження. В власне з країною дебілів інакше бути і не могло.