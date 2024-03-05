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Силы обороны о ночной атаке "Шахедами" на Одесщину: дроны маневрировали над жилыми и промышленными районами, есть попадания. ФОТОрепортаж

Ночью враг снова коварно атаковал Юг Украины ударными дронами типа "Shahed-131/136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юго Украины.

Как отмечается, повторение преступной тактики маневров над жилищными и промышленными районами Одессы и пригорода создавало реальную угрозу мирным жителям, в то же время усложняя работу ПВО. 18 баражирующих снарядов были сбиты.

"К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Произошло возгорание, но пожар был оперативно ликвидирован. Оздоровительное учреждение не функционирует с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

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Также в рекреационной зоне зафиксированы повреждения частного дома с причалом и хозяйственными постройками. По предварительным данным, пострадавших нет.

Наслідки атаки на Одещину
Наслідки атаки на Одещину
Наслідки атаки на Одещину
Наслідки атаки на Одещину
Наслідки атаки на Одещину
Наслідки атаки на Одещину

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 марта во время вражеской атаки с использованием БПЛА в Одессе было слышно взрывы. Накануне Воздушные силы информировали, что "Шахеды" с Черного моря двигаются в направлении Одесщины.

Автор: 

обстрел (27379) Одесса (7901) Одесская область (3595) дроны (3980)


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Топ комментарии
+11
Рузке треба знищувати по всій планеті один по одному хоч нас будуть зупиняти і ЕСовці і Сша з їх "перезагрузками". Або вони так виріжуть нас. ВСЕ ПРОСТО
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05.03.2024 07:12
+11
Каароч, кацапы нащупали путь для пару-тройку шахедов за каждый раз и так еще с до нового года, со стороны моря , шахеды идут параллельно одной из центральных улиц, или пересекают ее и дальше следуют над домами, на север Одессы. Так вот первые 2 ппошки встречают ,но все время мажут, бо город слепит огнями. Затем шахед выходит из зоны ппо и летит где ППО нет...Но вот в чем штука...Выхожу в одно и то же место и стопудово летят надо мной и я подсвечиваю их, бо в этом месте нет ни одного поста с мощными фонарями. Дык, вот ранее, двух подсвеченых мной сбили. Сегодня - нет. Думаю, что поздно подсветил , шахед дальше от ППОшников улетел и за домами те его не увидели. Вывод, по городу поставить погуще хотя бы фонарщиков, чтобы когда подсвеченный шахед вынырнет из мертвой зоны был замечен очередным постом ППО и был сбит. Бо как минимум 3 поста по тому шахеду отработали , но он прошел, (не вовремя замечали неподсвеченный шахед).
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05.03.2024 07:45
+6
Ждунів потрібно шукати з маячками, знайдете маячки - знайдете ждунів.
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05.03.2024 08:40
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Рузке треба знищувати по всій планеті один по одному хоч нас будуть зупиняти і ЕСовці і Сша з їх "перезагрузками". Або вони так виріжуть нас. ВСЕ ПРОСТО
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05.03.2024 07:12 Ответить
Каароч, кацапы нащупали путь для пару-тройку шахедов за каждый раз и так еще с до нового года, со стороны моря , шахеды идут параллельно одной из центральных улиц, или пересекают ее и дальше следуют над домами, на север Одессы. Так вот первые 2 ппошки встречают ,но все время мажут, бо город слепит огнями. Затем шахед выходит из зоны ппо и летит где ППО нет...Но вот в чем штука...Выхожу в одно и то же место и стопудово летят надо мной и я подсвечиваю их, бо в этом месте нет ни одного поста с мощными фонарями. Дык, вот ранее, двух подсвеченых мной сбили. Сегодня - нет. Думаю, что поздно подсветил , шахед дальше от ППОшников улетел и за домами те его не увидели. Вывод, по городу поставить погуще хотя бы фонарщиков, чтобы когда подсвеченный шахед вынырнет из мертвой зоны был замечен очередным постом ППО и был сбит. Бо как минимум 3 поста по тому шахеду отработали , но он прошел, (не вовремя замечали неподсвеченный шахед).
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05.03.2024 07:45 Ответить
Фонарщиков лучше снабдить инфракрасной оптикой.
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05.03.2024 07:56 Ответить
фонарщиків краще забезпечити хоча б калашниковим. замість штикножа - ліхтар. збив би - грошей трохи б отримав. Будь-який патріот-пенсіонер може стати таким мисливцем за шахедами. У мене слава богу над головою не літають. Але на перепідготовці тридцять років тому я відстрілявся непогано. Ті ж мисливці мають досить непоганий досвід стрільби по летючим цілям.
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05.03.2024 09:21 Ответить
Подяка Вам за допомогу обороні!
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05.03.2024 09:23 Ответить
Деякі FPV-дрони мають швидкість до 170 км/год и більше. Це більше, чим швидкість шахеда і дозволяє його наздогнати. Раша масово виробляє шахеди, і в великій кількості ще й закуповує, тому ця зброя ще довго буде основною для нападів на наші міста. Тому доречно б було на базі FPV-дрона камікадзе розробити ще й FPV-дрон камікадзе - нічний винищувач, оснащений камерою нічного бачення і з максимально досяжною швидкістю. А бойові мобільні групи доповнити операторами БПЛА і відпрацювати тактику знищення їми шахедів.
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05.03.2024 09:27 Ответить
це треба не на цензорі писать, а стукати у всі владні двері
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05.03.2024 09:44 Ответить
Посты фонарщиков обустраивать на крышах домов, по всему городу...
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05.03.2024 16:06 Ответить
...чтобы деревья, свет от строительных объектов, свет от самих домов не мешали видеть шахеды, даже во время комендантского часа , когда уличное освещение - в блэкауте.
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05.03.2024 23:05 Ответить
Ждунів потрібно шукати з маячками, знайдете маячки - знайдете ждунів.
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05.03.2024 08:40 Ответить
Не розумію посилу

Вночі ворог знов підступно атакував Південь України ударними дронами типу "Shahed-131/136".

Ви що до сих пір не зрозуміли, що це війна а противник росія, яка завжди була, є і буде такою, як вона є? Тобто брехливою, підступною, людиноненависницькою. І взагалі, коли і де війни велися по-джентельменському. Може в романах Дюма. Де, дебіли ви всрані, наші шахеди. Чому наші не маневрують над Москвою і не палять їх так само підступно? По дронах ми мали перевагу а тепер все це просрали. Де наші лінії Суровікіна? Чому ворог на нашій території їх побудував і будує далі а ми на своїй території їх не маємо а лише граємося в тендери і закладаємо в планах їх побудову аж до 2025 року. І коню зрозуміло, що нічого побудованого не буде і скоріше всього до того часу і України не буде. Все просто чудово: або осел здохне або султан помре а виділені гроші можна переправити в офшори. Всі наші президенти клали з прибором на нашу державу і інші країни роблять так само. Ситуація на нашій західній границі та з ************ яскраве цьому підтвердження. В власне з країною дебілів інакше бути і не могло.
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05.03.2024 10:53 Ответить
Ваши линии сруковикина - на казлабаде, так шо нюхай в том направлении. З цапорилими впораемося попри все.
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05.03.2024 16:14 Ответить
Ну вот, опять началось в Одессе.
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05.03.2024 23:19 Ответить
 
 