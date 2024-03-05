Силы обороны о ночной атаке "Шахедами" на Одесщину: дроны маневрировали над жилыми и промышленными районами, есть попадания. ФОТОрепортаж

Ночью враг снова коварно атаковал Юг Украины ударными дронами типа "Shahed-131/136".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юго Украины.

Как отмечается, повторение преступной тактики маневров над жилищными и промышленными районами Одессы и пригорода создавало реальную угрозу мирным жителям, в то же время усложняя работу ПВО. 18 баражирующих снарядов были сбиты.

"К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Произошло возгорание, но пожар был оперативно ликвидирован. Оздоровительное учреждение не функционирует с начала полномасштабного вторжения", - говорится в сообщении.

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Также в рекреационной зоне зафиксированы повреждения частного дома с причалом и хозяйственными постройками. По предварительным данным, пострадавших нет.













Ранее сообщалось, что в ночь на 5 марта во время вражеской атаки с использованием БПЛА в Одессе было слышно взрывы. Накануне Воздушные силы информировали, что "Шахеды" с Черного моря двигаются в направлении Одесщины.