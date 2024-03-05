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Новости Фото Война
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Губернатор Гладков сообщил о ЧП на Белгородщине: После взрыва горит инфраструктурный объект. ФОТО

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о происшествии на территории Губкинского городского округа. Позже телеграмм-канал 112 также опубликовал фото, на котором зафиксирован масштаб ЧП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.

"После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - отметил он.

Что стало причиной взрыва – Гладков не уточнил.

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В свою очередь российский телеграм-канал 112 сообщает, что Губкинская нефтебаза была атакована БПЛА в селе Долгое в Белгородской области.

Местный телеграм-канал "Жесть Белгород" публикует первое фото с места ЧП.

Бєлгород

Позже телеграмм-канал 112 также опубликовал фото, на котором зафиксирован масштаб ЧП.

Нафтобаза Бєлгородщина
 

Автор: 

взрыв (6775) пожар (5961) россия (95687) Белгород (454)


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Топ комментарии
+18
Весела була ніч на пєтушиній федерації. Надіюсь це тільки початок
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05.03.2024 09:20
+15
Вся рашка должна гореть ярким пламенем. Рашисты должны прочуствовать отдачу. А то они привыкли что всегда воевали и разрушали чужие страны и им постоянно все сходило с рук.
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05.03.2024 09:24
+13
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05.03.2024 09:24
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Весела була ніч на пєтушиній федерації. Надіюсь це тільки початок
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05.03.2024 09:20 Ответить
Лінза апять пакуріла там дє іщьо нє куріла...
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05.03.2024 09:23 Ответить
Вся рашка должна гореть ярким пламенем. Рашисты должны прочуствовать отдачу. А то они привыкли что всегда воевали и разрушали чужие страны и им постоянно все сходило с рук.
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05.03.2024 09:24 Ответить
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05.03.2024 09:24 Ответить
Що горить, то не згніє.. не очкуй касап, будеш може жити в пустелі, касапієй "іменуємою"..
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05.03.2024 09:33 Ответить
Скоро на кацапщині кобила та ішак буде основним засобом транспорту.
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05.03.2024 09:33 Ответить
коней теж заберемо у якості репарацій, після вилучення автівок!
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05.03.2024 10:40 Ответить
Гори-гори ясно
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05.03.2024 09:34 Ответить
Добра новина! Шкода тільки що жертв нема!
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05.03.2024 09:37 Ответить
Може є але гладков не помітив.
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05.03.2024 09:39 Ответить
Курская Наротная Риспублика не хочет кормить БєлНР.
От і куячить...
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05.03.2024 09:41 Ответить
У бєлгородської області відкрили свій власний бермудський трикутник.
Нафтобаза РФ успішно вразила українські дрони.
Внаслідок вибухів "жодна червона лінія не "постраждала".
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05.03.2024 09:52 Ответить
Гойда, сучі виродки!!
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05.03.2024 09:58 Ответить
Бел-горюч-город, всем городам отец
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05.03.2024 09:59 Ответить
Ну, масштаб такий собі...
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05.03.2024 10:03 Ответить
кацапи пишуть, що горять три резервуара - так що все норм
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05.03.2024 12:40 Ответить
А скільки там таких бочок?Не найшов.
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05.03.2024 10:41 Ответить
Атакована нефтебаза в селе Долгое в Белгородской области. Горят три резервуара.

✖️ Потоплен патрульный корабль «Сергей Котов»

✖️ К Воронежу приближаются беспилотники, объявлена авиационная опасность, сообщил губернатор Александр Гусев.

✖️ Посторонний предмет обнаружен на перегоне Жигулевское Море - Химзаводская в Самарской области, движение поездов приостановлено, - Куйбышевская ЖД.

Наконец то воронеж
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05.03.2024 12:42 Ответить
О та так,в селі десяток бочок,шукав в Губкін.
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05.03.2024 13:28 Ответить
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1764936359322460515 3 ч

С начала года Украина атаковала девять нефтегазовых объектов орков, включая НПЗ, нефтебазы и газовые терминалы в Брянской, Курской, Волгоградской, Ярославской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. В итоге экспорт бензина за рубеж в январе рухнул на 37%
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05.03.2024 14:26 Ответить
 
 