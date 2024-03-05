Губернатор Гладков сообщил о ЧП на Белгородщине: После взрыва горит инфраструктурный объект. ФОТО
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил о происшествии на территории Губкинского городского округа. Позже телеграмм-канал 112 также опубликовал фото, на котором зафиксирован масштаб ЧП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Гладкова.
"После взрыва зафиксирован пожар на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы работают на месте. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются", - отметил он.
Что стало причиной взрыва – Гладков не уточнил.
В свою очередь российский телеграм-канал 112 сообщает, что Губкинская нефтебаза была атакована БПЛА в селе Долгое в Белгородской области.
Местный телеграм-канал "Жесть Белгород" публикует первое фото с места ЧП.
Позже телеграмм-канал 112 также опубликовал фото, на котором зафиксирован масштаб ЧП.
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Наконец то воронеж
@VictorKvert2008
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https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1764936359322460515 3 ч
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