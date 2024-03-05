Сутки на Донетчине: Рашисты били по 3 районам области, 1 человек погиб, еще один получил ранение. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты в течение суток 17 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего погиб 1 человек, еще 1 получил ранения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.
Покровский район.
В Марьинской громаде 1 человек погиб в Александрополе, обстреляны Красногоровка, Константиновка и Зоряное. В Кураховской громаде под огнем Острое.
Краматорский район.
Константиновка подверглась авиаудару — без пострадавших. Обстреляны окрестности Лиманской громады.
Бахмутский район.
В Торецкой громаде в Пивничном 1 человек ранен, повреждены 4 многоэтажки и админздание; в Зализном повреждены 4 дома. В Часовоярской громаде повреждены 5 частных домов. В Серебрянке Северской громады повреждены 3 дома.
Всего за сутки россияне 17 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуировано 327 человек, в том числе 71 ребенок.
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