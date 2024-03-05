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Сотрудник ВВС США на сайте знакомств разгласил тайную информацию относительно Украины. Переписка

На сайте знакомств сотрудник Воздушных сил США поделился секретными данными, которые касались войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Его обвинили в незаконном разглашении секретной информации по вопросам национальной обороны лицу, которое представлялось женщиной, проживающей в Украине. Мужчина предстанет перед судом 5 марта.

Согласно обвинительному акту, 63-летний Дэвид Франклин Слейтер, уроженец штата Небраска, работал в засекреченном помещении в USSTRATCOM и имел допуск к государственной тайне с августа 2021 года по апрель 2022 года, после того как вышел в отставку в звании подполковника армии США. Утверждается, что Слейтер намеренно, ненадлежащим образом и незаконно передал информацию с грифом "секретно", которая может быть использована в ущерб Соединенным Штатам или в пользу иностранного государства, на иностранной платформе онлайн-знакомств лицу, не уполномоченному на получение такой информации.

"Как утверждается, Слейтер, гражданский работник ВВС и подполковник армии США в отставке, сознательно передал секретную информацию по вопросам национальной обороны другому лицу, грубо пренебрегнув безопасностью своей страны и присягой хранить ее тайны", - заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из Отдела национальной безопасности Министерства юстиции.

Согласно этим документам, Слейтер часто присутствовал на заседаниях (TS//SCI) – это брифинги, посвященные войне Украины с Россией.

Выдержки из переписки

  • Приблизительно 7 марта особа, с которой общался Слейтер писала: "Американская разведка заявляет, что уже 100% российских войск на территории Украины. Как ты считаешь, можно ли доверять этой информации?"
  • Приблизительно 11 марта: "Дорогой, а что показывают на экранах в специальной комнате? Очень интересно".
  • Приблизительно 15 марта: "Кстати, ты первый сказал мне, что члены НАТО ездят поездами, и только сейчас (уже вечером) об этом сообщили в наших новостях. Ты мой тайный информатор, любимый! Как прошли твои встречи? Успешно?"
  • Приблизительно 18 марта: "Дорогой Дэйв, есть ли у НАТО и Байдена тайный план, как нам помочь?"
  • Приблизительно 23 марта: "Дэйв, прекрасно, что ты первым получаешь информацию об (указанной стране). Надеюсь, ты мне сразу сообщишь? Ты мой секретный агент. С любовью".
  • 12 апреля или около того: "Дорогой Дэйв, поставка оружия полностью засекречена, и это замечательно!"
  • Приблизительно 14 апреля: "Дорогой Дэйв, спасибо за ценную информацию, очень хорошо, что два чиновника из США едут в Киев".
  • Приблизительно 19 апреля: "Дэйв, надеюсь, завтра НАТО подготовит очень неприятный "сюрприз" для Путина! Расскажешь мне?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умеров и Сырский проинформировали главу Пентагона Остина о ситуации на фронте

Автор: 

информация (385) США (26860)


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Топ комментарии
+46
Ох і лошара..
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05.03.2024 11:10
+33
А йому не здалось підозрілим що вони обговорюють не сісі пісі а секретну інформацію?
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05.03.2024 11:12
+23
Це старий ЛОХ котрого розвели як ліса Аліса Буратіно - лестощами, а молодий ЛОХ ділився секретними даними виключно заради самозадоволення аби похизуватись! Віки різні, але обидва повні телепні. Схильності до лошарства усі віки покірні!
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05.03.2024 11:19
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Ох і лошара..
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05.03.2024 11:10 Ответить
Ну наши разглашают тайны и без сайта знакомств!
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05.03.2024 11:33 Ответить
А цікаво, про операцію захвату вагнерівців і "зливу контрнаступу", також росяни вичитали на сайті знайомств😁?
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05.03.2024 11:51 Ответить
тупі зе-наркомани цю інфу зли )(уйлу через чіпсового бульбофюрера !!!
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05.03.2024 12:02 Ответить
типу, поки своїх кротів не вичистимо, не маємо права і пікнути на американців? це так працює?
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05.03.2024 12:08 Ответить
Звичайно так ! Хто сплачує той і дівчину танцує!
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05.03.2024 12:12 Ответить
Тобто те що в США аналогічні проблеми ми маємо мовчати ?
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06.03.2024 23:08 Ответить
про америку?
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06.03.2024 01:59 Ответить
Так дід одружився чи ні ?
Чим скінчився бурхливий роман?
До нього приїхав наречений шпіон Іванов ?
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05.03.2024 12:31 Ответить
Шо за тупі 3,14..ри!
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05.03.2024 11:12 Ответить
Є тарий анекдот. Переповідати не буду. Закінчується словами: "якщо член встає, то мозок лягає." 😊
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05.03.2024 11:31 Ответить
точніше, якщо члін твердіє то мозок розм'якає...
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05.03.2024 11:36 Ответить
Именно так. Стандартная медовая ловушка для престарелого пердуна. Не он первый - не он и последний.
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05.03.2024 11:50 Ответить
Цікаве інше- яка підготовка у 63 річних полковників, якщо їх тек легко ловити на таку банальщину?
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05.03.2024 11:53 Ответить
Ты как не готовь, если клепка падает - все бесполезно. Другое, как он прошёл проверку психолога перед зачислением на такую должность и была она вообще?
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05.03.2024 12:01 Ответить
А йому не здалось підозрілим що вони обговорюють не сісі пісі а секретну інформацію?
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05.03.2024 11:12 Ответить
Ну он то писей думал.
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05.03.2024 11:12 Ответить
З 7 по11те,з 18по 23,ітд.обговорювали сісі,а це напевно витяг зі справи.
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05.03.2024 11:15 Ответить
Цеи Слеитер з головою дружить?
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05.03.2024 11:13 Ответить
Спермотоксикоз вдарив в голову!
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05.03.2024 11:25 Ответить
Цілий підполковник, а мозгів як сімнадцятирічного хлопця.
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05.03.2024 11:16 Ответить
Ще трохи, і любий Дейв побачив би мир в очку.
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05.03.2024 11:18 Ответить
Це старий ЛОХ котрого розвели як ліса Аліса Буратіно - лестощами, а молодий ЛОХ ділився секретними даними виключно заради самозадоволення аби похизуватись! Віки різні, але обидва повні телепні. Схильності до лошарства усі віки покірні!
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05.03.2024 11:19 Ответить
Дурень - головний союзник та опора русні. Всюди і завжди.
Сила русні - в наших недоліках.
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05.03.2024 11:25 Ответить
А слабкість рашистів у їх КРЖ котрої ми на їх прикладі надивились вдосталь! А стосовно дурості - на Московії теж не пасуть задніх, навіть йдуть випереджаючими темпами. Достатньо подивитись як )(уйло (він же путін) викрив свою брехливість через стурбованість навіть лише ДУМКАМИ про направлення до України ЯКИХОСЬ військових від ДЕЯКИХ країн для навчання українців або контролю використання зброї, хоча з 2014 року ОСОБИСТО співав про "війну з НАТО" в Україні а його посіпаки розповідали казки про "Апачі" та "Абрамси" у ЗСУ знов таки ще з 2014 року!!! Отак страх кремлівського недопалка перед НАТО його ж спалив!
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05.03.2024 11:32 Ответить
Для русні нормально "двоємисліє". Ми воюєм с НАТО - отправка любих воєнних НАТО в Украіну будєт фатальной ошібкой. Нічого, уживаються в голові дві протилежні тези.
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05.03.2024 11:35 Ответить
Діду пишіть *****, не вийобуйтесь.( уже можна, не зацензурять)
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05.03.2024 12:08 Ответить
63 года, рановато для деменции
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05.03.2024 11:19 Ответить
Зате самий раз парашу нюхнути.
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05.03.2024 11:24 Ответить
Це ніколи не пізно і ніколи не рано якщо є за що!!!
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05.03.2024 11:33 Ответить
А ми дивуємося що вони за трампа голосують.🤦
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05.03.2024 11:20 Ответить
Так навіщо нам приклад Трампа? У нас свої приклади, "своі любіміє автори"
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05.03.2024 11:56 Ответить
Це він падлюка злив лукашенку вагнерів?
Ну хоч не єрмак..
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05.03.2024 11:21 Ответить
Познайомлюсь з полковником!
З бравим льотчиком!
За 60... з Небрасхи...
Гарантую оральні ласки-
З неповторним почерком...

З сайту знайомств...
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05.03.2024 11:22 Ответить
Коли ми своїх колаборантів засекречених судити будемо?
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05.03.2024 11:23 Ответить
Дєрьмак нє вєліт сєбя судіть.
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05.03.2024 11:26 Ответить
Не варто плутати дурість цього американця із колабораціонізмом відомих ОПівців!
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05.03.2024 11:36 Ответить
А хто і коли їх засекретив? Вони на виду і паскудять відкрито, навіть офіційно, просто наше СБУ, як цей мисливський пес
у
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05.03.2024 12:01 Ответить
Майже кожного дня повідомлення про суди і вироки над зрадниками і колоборантами.
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06.03.2024 10:21 Ответить
Русня вміє працювати.
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05.03.2024 11:24 Ответить
Повна хуцпа, тема сісьок не розкрита) Ні разу не вірю, що в страткомі US, на посадах з таким рівнем доступу тримають озабочених оленів)
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05.03.2024 11:28 Ответить
Серед американців теж вистачає уйобків. Погуггли Джон Макінтайр (російською Джон Макинтайр). Ця гнида воювала разом зі мною.
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05.03.2024 11:32 Ответить
І де це ви "разом воювали"?!
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05.03.2024 11:37 Ответить
КС. Все ходив з дурною посмішкою та соплею під носом. Гоняв його від своєї хати. Тільки потім зрозумів, що цей п***р хотів добратися до мого ноутбука, з якого щоранку відправляю БЧС
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05.03.2024 11:41 Ответить
Так це ти таргана домашнього чи кота так назвав?! А чого ж "американський"?! Це що, колорадський, але вони до Колорадо не мають жодного відношення!!!
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05.03.2024 11:43 Ответить
"Андрей Стадник" вирішив збрехати, мабуть кремлебот: 19.03.2023 https://www.groza-news.info/kerivnyk-karpatskoyi-sichi-taras-deyak-zaperechyv-vidnoshennya-legionera-dzhona-makintajra-do-jogo-**********-video/ Керівник "Карпатської Січі" Тарас Деяк заперечив відношення легіонера Джона Макінтайра до його підрозділу.
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05.03.2024 11:42 Ответить
Віталік, є 49 ОШБ "Карпатська Січ" імені Олега Куцина. А є підрозділ Тараса Деяка. Я не знаю цих хлопців. Бійці, так. До них у нас пред'яв нема. Були б тиловими - напевно б спитали, якого використовують нашу назву.
Але, оскільки воїни - все нормально.
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05.03.2024 11:46 Ответить
Дубль: https://www.groza-news.info/kerivnyk-karpatskoyi-sichi-taras-deyak-zaperechyv-vidnoshennya-legionera-dzhona-makintajra-do-jogo-**********-video/ Голова військово-патріотичної організації із Закарпаття "Карпатська Січ" Тарас Деяк у коментарі GroZanews повідомив, що американський легіонер Джон Макінтайр, який нещодавно засвітився у Інтерв'ю "Russia Today" з Красної площі Москви, не має жодного відношення до його підрозділу.
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05.03.2024 11:50 Ответить
почитай ту статтю уважно. Ти постиш те, що сам толком не читав.
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05.03.2024 11:52 Ответить
Там ще й відео є, та фото. Ти серед них є чи ти з 49-го батальйону?!
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05.03.2024 11:59 Ответить
Дубль: До того ж чого перейматись за американця що продався за гроші, Україна ж то не його держава. Але серед нас самих багато подібного лайна ще з 2014-го і серед військових, і робітників СБУ, суддів та інших посадовців, журналістів та політиків котрі зрадили СВОЮ Батьківщину!!!
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05.03.2024 12:00 Ответить
49. Є й фотки разом з цією мразотою. Сподіваюся, колись я його дістану.
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05.03.2024 12:01 Ответить
Якщо ти кажеш правду про себе, то точно не варто на це втрачати час, бо американці його самі дістануть швидше та публічно, що набагато гірше для нього ніж просто померти!!!
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05.03.2024 12:04 Ответить
Хм... Знаєш, друже, я тут годинами втикаю в фотки небесних побратимів. Щось трохи попаяло (отжеж, навчився цьому слову у Сайгона))) )
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05.03.2024 12:12 Ответить
*****Ми - невеликий підрозділ, тому до нас не можна потрапити з вулиці: потрібне або тривале особисте знайомство з кимось з наших бійців****

Так думаю, після війни прийдеться з Тарасом поговорити. Вулицю в Києві назвали назвою мого батальйону, а не його підрозділу. І іменем мого комбата назвали купу вулиць в містах по Україні.

Молодці, нормально попрацювали в Бахмуті. Свої ж. На фіга красти чужий бренд?

Це в мене так само к***пи сперли назву компанії. Ну то п***ри, а тут свої ))
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05.03.2024 19:21 Ответить
До того ж чого перейматись за американця що продався за гроші, Україна ж то не його держава. Але в нас багато подібного лайна ще з 2014-го і серед військових, і робітників СБУ, суддів та інших посадовців, журналістів та політиків котрі зрадили СВОЮ Батьківщину!!!
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05.03.2024 11:57 Ответить
Моніторю через VPN рашистські ресурси - нас в повному складі вже раз десять як знищили )) Причому, в таких місцях - ми навіть таких назв не знаємо.
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05.03.2024 11:48 Ответить
Дубль: https://www.groza-news.info/kerivnyk-karpatskoyi-sichi-taras-deyak-zaperechyv-vidnoshennya-legionera-dzhona-makintajra-do-jogo-**********-video/ Тарас Деяк каже, що з появою в ефірі цього "легіонера", "Карпатську Січ" стали засипати повідомленнями про американця-перебіжчика. Відтак відповів:

https://www.groza-news.info/kerivnyk-karpatskoyi-sichi-taras-deyak-zaperechyv-vidnoshennya-legionera-dzhona-makintajra-do-jogo-**********-video/ "Ми не маємо відношення до "Карпатської Січі" (49-й окремий стрілецький батальйон «Карпатська Січ») покійного Олега Куцина, у якому міг служити цей американець. Ми інший військовий підрозділ, що нині діє у складі ССО і створений на базі Військово-патріотичної організації "Карпатська Січ", яка функціонує на Закарпатті вже 12 років, не міняючи керівника. Ми - невеликий підрозділ, тому до нас не можна потрапити з вулиці: потрібне або тривале особисте знайомство з кимось з наших бійців, або запевнення авторитетних для нас людей…"
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05.03.2024 11:52 Ответить
Дубль: До того ж чого перейматись за американця що продався за гроші, Україна ж то не його держава. Але серед нас самих багато подібного лайна ще з 2014-го і серед військових, і робітників СБУ, суддів та інших посадовців, журналістів та політиків котрі зрадили СВОЮ Батьківщину!!!
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05.03.2024 12:01 Ответить
Любий Дейв в 63 рочки останок життя проведе з афроамериканцями. Хотів бути любим - буде.
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05.03.2024 11:30 Ответить
А чому саме із ними, у американських тюрмах виключно афроамериканці сидять?!
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05.03.2024 11:45 Ответить
Стандартная медовая ловушка для престарелого пердуна. Не он первый - не он и последний.
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05.03.2024 11:48 Ответить
Зрозуміло,що зрада-зрадна...І тепер ще один американець.І зовсім не розглядається версія-"подвійного агента".Напевне в ЦРУ не чули пісні В.Висоцького-"враг не понял,дурачина,что тому все поручил он-был агент,майор разведки и прекрасный семьянин..."
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06.03.2024 17:49 Ответить
..лох не мамонт,он не вымрет...
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05.03.2024 11:48 Ответить
Если на такую дешёвую подставу на которую клюёт целый сотрудник секретного отдела ввс США , то страшно представить какой поток секретной информации доходит до ху.ла по серьёзным каналам.
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05.03.2024 11:59 Ответить
Теперь понятно почему ху.ло ОБНАГЛЕЛО до таких размеров, просто она в курсе секретов
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05.03.2024 12:01 Ответить
Баканов, Ермак, Демченко, Подоляк и прочее, прочее, прочее. Пока Залужный не передавал инфу Зеленскому - ***** ничего не знал. Делиться с Зелей Залужный был вынужден уже с осени 2022.
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05.03.2024 12:05 Ответить
100% , Добавлю : сдаётся сыркин всётаки агент ху.ла .... не верю что то уроженцам болот. Не хочу даже прогнозировать что вскоре может ждать ЗСУ
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05.03.2024 14:44 Ответить
Не нагнітайте.
Своїх перебіжчиків до армії РФ у нас мабуть за сотню тис. перевалило, з 2014 р.
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06.03.2024 10:27 Ответить
Цікаво звідки стало відомо що він там писав на іноземній платформі? "Жіночка" злила чи сайт знайомств?
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05.03.2024 12:09 Ответить
У нас такого навіть Єрмак, і Буданов не роблять !
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05.03.2024 12:43 Ответить
Так це і є оті легендарні і недосяжні для України "стандарти НАТО"?!!
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05.03.2024 14:13 Ответить
я знав, шо той тіндер для плядєй та касапских агентів
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05.03.2024 14:25 Ответить
у амеров ляп за ляпом. То тейшера, теперь этот герой-любовник...
кто его сдал и как это всплыло?
и что там трамп, хотел помощь в кредит нам давать? не вопрос, когда рассчитаются за наши потери после своих тупых кадров
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06.03.2024 02:04 Ответить
Не те щоб так часто. Тейшера засвітився 2 роки назад.
Але це те, що потрапило у відкритий доступ.
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06.03.2024 10:29 Ответить
 
 