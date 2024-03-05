Сотрудник ВВС США на сайте знакомств разгласил тайную информацию относительно Украины. Переписка

На сайте знакомств сотрудник Воздушных сил США поделился секретными данными, которые касались войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Его обвинили в незаконном разглашении секретной информации по вопросам национальной обороны лицу, которое представлялось женщиной, проживающей в Украине. Мужчина предстанет перед судом 5 марта.

Согласно обвинительному акту, 63-летний Дэвид Франклин Слейтер, уроженец штата Небраска, работал в засекреченном помещении в USSTRATCOM и имел допуск к государственной тайне с августа 2021 года по апрель 2022 года, после того как вышел в отставку в звании подполковника армии США. Утверждается, что Слейтер намеренно, ненадлежащим образом и незаконно передал информацию с грифом "секретно", которая может быть использована в ущерб Соединенным Штатам или в пользу иностранного государства, на иностранной платформе онлайн-знакомств лицу, не уполномоченному на получение такой информации.

"Как утверждается, Слейтер, гражданский работник ВВС и подполковник армии США в отставке, сознательно передал секретную информацию по вопросам национальной обороны другому лицу, грубо пренебрегнув безопасностью своей страны и присягой хранить ее тайны", - заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из Отдела национальной безопасности Министерства юстиции.

Согласно этим документам, Слейтер часто присутствовал на заседаниях (TS//SCI) – это брифинги, посвященные войне Украины с Россией.

Выдержки из переписки

Приблизительно 7 марта особа, с которой общался Слейтер писала: "Американская разведка заявляет, что уже 100% российских войск на территории Украины. Как ты считаешь, можно ли доверять этой информации?"

Приблизительно 11 марта: "Дорогой, а что показывают на экранах в специальной комнате? Очень интересно".

Приблизительно 15 марта: "Кстати, ты первый сказал мне, что члены НАТО ездят поездами, и только сейчас (уже вечером) об этом сообщили в наших новостях. Ты мой тайный информатор, любимый! Как прошли твои встречи? Успешно?"

Приблизительно 18 марта: "Дорогой Дэйв, есть ли у НАТО и Байдена тайный план, как нам помочь?"

Приблизительно 23 марта: "Дэйв, прекрасно, что ты первым получаешь информацию об (указанной стране). Надеюсь, ты мне сразу сообщишь? Ты мой секретный агент. С любовью".

12 апреля или около того: "Дорогой Дэйв, поставка оружия полностью засекречена, и это замечательно!"

Приблизительно 14 апреля: "Дорогой Дэйв, спасибо за ценную информацию, очень хорошо, что два чиновника из США едут в Киев".

Приблизительно 19 апреля: "Дэйв, надеюсь, завтра НАТО подготовит очень неприятный "сюрприз" для Путина! Расскажешь мне?"

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