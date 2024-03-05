Сотрудник ВВС США на сайте знакомств разгласил тайную информацию относительно Украины. Переписка
На сайте знакомств сотрудник Воздушных сил США поделился секретными данными, которые касались войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Его обвинили в незаконном разглашении секретной информации по вопросам национальной обороны лицу, которое представлялось женщиной, проживающей в Украине. Мужчина предстанет перед судом 5 марта.
Согласно обвинительному акту, 63-летний Дэвид Франклин Слейтер, уроженец штата Небраска, работал в засекреченном помещении в USSTRATCOM и имел допуск к государственной тайне с августа 2021 года по апрель 2022 года, после того как вышел в отставку в звании подполковника армии США. Утверждается, что Слейтер намеренно, ненадлежащим образом и незаконно передал информацию с грифом "секретно", которая может быть использована в ущерб Соединенным Штатам или в пользу иностранного государства, на иностранной платформе онлайн-знакомств лицу, не уполномоченному на получение такой информации.
"Как утверждается, Слейтер, гражданский работник ВВС и подполковник армии США в отставке, сознательно передал секретную информацию по вопросам национальной обороны другому лицу, грубо пренебрегнув безопасностью своей страны и присягой хранить ее тайны", - заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из Отдела национальной безопасности Министерства юстиции.
Согласно этим документам, Слейтер часто присутствовал на заседаниях (TS//SCI) – это брифинги, посвященные войне Украины с Россией.
Выдержки из переписки
- Приблизительно 7 марта особа, с которой общался Слейтер писала: "Американская разведка заявляет, что уже 100% российских войск на территории Украины. Как ты считаешь, можно ли доверять этой информации?"
- Приблизительно 11 марта: "Дорогой, а что показывают на экранах в специальной комнате? Очень интересно".
- Приблизительно 15 марта: "Кстати, ты первый сказал мне, что члены НАТО ездят поездами, и только сейчас (уже вечером) об этом сообщили в наших новостях. Ты мой тайный информатор, любимый! Как прошли твои встречи? Успешно?"
- Приблизительно 18 марта: "Дорогой Дэйв, есть ли у НАТО и Байдена тайный план, как нам помочь?"
- Приблизительно 23 марта: "Дэйв, прекрасно, что ты первым получаешь информацию об (указанной стране). Надеюсь, ты мне сразу сообщишь? Ты мой секретный агент. С любовью".
- 12 апреля или около того: "Дорогой Дэйв, поставка оружия полностью засекречена, и это замечательно!"
- Приблизительно 14 апреля: "Дорогой Дэйв, спасибо за ценную информацию, очень хорошо, что два чиновника из США едут в Киев".
- Приблизительно 19 апреля: "Дэйв, надеюсь, завтра НАТО подготовит очень неприятный "сюрприз" для Путина! Расскажешь мне?"
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Чим скінчився бурхливий роман?
До нього приїхав наречений шпіон Іванов ?
Сила русні - в наших недоліках.
Ну хоч не єрмак..
З бравим льотчиком!
За 60... з Небрасхи...
Гарантую оральні ласки-
З неповторним почерком...
З сайту знайомств...
у
Але, оскільки воїни - все нормально.
Так думаю, після війни прийдеться з Тарасом поговорити. Вулицю в Києві назвали назвою мого батальйону, а не його підрозділу. І іменем мого комбата назвали купу вулиць в містах по Україні.
Молодці, нормально попрацювали в Бахмуті. Свої ж. На фіга красти чужий бренд?
Це в мене так само к***пи сперли назву компанії. Ну то п***ри, а тут свої ))
https://www.groza-news.info/kerivnyk-karpatskoyi-sichi-taras-deyak-zaperechyv-vidnoshennya-legionera-dzhona-makintajra-do-jogo-**********-video/ "Ми не маємо відношення до "Карпатської Січі" (49-й окремий стрілецький батальйон «Карпатська Січ») покійного Олега Куцина, у якому міг служити цей американець. Ми інший військовий підрозділ, що нині діє у складі ССО і створений на базі Військово-патріотичної організації "Карпатська Січ", яка функціонує на Закарпатті вже 12 років, не міняючи керівника. Ми - невеликий підрозділ, тому до нас не можна потрапити з вулиці: потрібне або тривале особисте знайомство з кимось з наших бійців, або запевнення авторитетних для нас людей…"
Своїх перебіжчиків до армії РФ у нас мабуть за сотню тис. перевалило, з 2014 р.
кто его сдал и как это всплыло?
и что там трамп, хотел помощь в кредит нам давать? не вопрос, когда рассчитаются за наши потери после своих тупых кадров
Але це те, що потрапило у відкритий доступ.