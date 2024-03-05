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Россия "случайно" записала разговор германских офицеров о поставках Украине Taurus, - Писториус

Россияне случайно записали разговор офицеров германской армии из-за того, что они не соблюдали правила безопасности во время разговора о предоставлении Украине ракет Taurus.

Как сообщается Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Он исключает возможность того, что использованные IT-технологии были взломаны, если речь идет о встрече офицеров бундесвера, которую записала Россия.

Причиной записи стала скорее "индивидуальная ошибка в применении", заявил министр, объявляя промежуточные результаты внутреннего расследования.

По словам министра, один из офицеров не соблюдал банальные правила безопасности, именно поэтому была осуществлена утечка информации. В частности, речь шла об участнике, подключившемся из Сингапура. Писториус особо подчеркнул, что, вопреки предположениям об обратном, "ни одно постороннее лицо" не участвовало в телефонной конференции.

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Почему так произошло

Военнослужащий вооруженных сил Германии принял участие в авиационной выставке в Сингапуре. Это мероприятие, разумеется, было "талоном на еду" для участников из России. Основываясь на результатах проведенного сейчас расследования, Министерство обороны предполагает, что запись была "случайным попаданием в широкомасштабную операцию по прослушиванию, проводимую Россией".

Что дальше?

По словам Писториуса, теперь все устройства будут подвергнуты криминалистической экспертизе. Также будет выяснено, стоило ли обсуждать темы, которые обсуждались только на конференции, таким образом. Вопрос о нарушении дисциплинарного производства пока открыт и зависит от дальнейших результатов расследования.

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Автор: 

боеприпасы (2346) Германия (6995)


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Топ комментарии
+15
я підозрюю, що це було навмисно "злито"...
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05.03.2024 14:43
+14
Вирішили Шольцу допомогти і вигадали цю виставу. А то він вже не знає яку причину вигадати, щоб не надавати "тауруси".
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05.03.2024 14:51
+9
Ага, вони кажуть, що возять ракети в Ауді Ку7, хоча та Ауді КОРОТША за ракету та має вантажопідйомність 650 кг, а ракета важить 1500 кг...
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05.03.2024 14:46
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я підозрюю, що це було навмисно "злито"...
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05.03.2024 14:43 Ответить
Ага, вони кажуть, що возять ракети в Ауді Ку7, хоча та Ауді КОРОТША за ракету та має вантажопідйомність 650 кг, а ракета важить 1500 кг...
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05.03.2024 14:46 Ответить
Ти пізрюєш, що зміна підходить до кінця і скоро зможеж сосати пиво лежачи на дивані у мухосранську.
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05.03.2024 14:49 Ответить
Мені здається, що пан Пісторіус часто дивиться виступи наших політиків і вбирає в себе весь їх маразм.
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05.03.2024 15:41 Ответить
Так нє чесно! Кацапи абєщалі только падглядивать, а оні єщьо і падслушивалі ...
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05.03.2024 14:45 Ответить
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05.03.2024 14:47 Ответить
Ага, "випадково" Ну так, "випадково" - вони ж так не хотіли цього робити, так уникали... Ну, майже так "випадково", як і діти народжуються.
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05.03.2024 14:48 Ответить
ВЕСЬ світ випадково підслуховує ніецьких генералів
росіяни просто випадково оприлюднили
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05.03.2024 15:04 Ответить
Вирішили Шольцу допомогти і вигадали цю виставу. А то він вже не знає яку причину вигадати, щоб не надавати "тауруси".
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05.03.2024 14:51 Ответить
і ці люди забороняють нам "копирсатись в носі"? тобто - запускати метеликів в бік парашляндії?...
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05.03.2024 14:52 Ответить
100 % вся ця розмова погоджена з Шольцем і Пісторіусом і потім передана рашистам щоб в такий спосіб зірвати постачання Таурус в Україну .
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05.03.2024 14:54 Ответить
Дитсадок.
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05.03.2024 14:58 Ответить
Ждём слива переговоров о поставках Украине Томагавков с ядерными боеголовками из Бурунди
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05.03.2024 14:59 Ответить
саме паскудне те, шо Шольцю дали вагому відмазку щоб відбиватися руками та ногами від поставок Таурус Україні. Він й так за кожну малу причину чипляється
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05.03.2024 15:00 Ответить
Прутів з ФСБ теж, «випадково» зламали пошту та документи меркель!
Мішєбратія … тому і агентури та переселенців, у середовищі Західних Партнерів, навербували московіти достатньо, на нафтодолари!!

Пильнуймо Україну та контролюймо привладних, Оманський лижний сезон в Україні, ще не завершено!!
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05.03.2024 15:02 Ответить
"випадковим потраплянням у широкомасштабну операцію". Яснапанятна.
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05.03.2024 15:02 Ответить
Шольц злякався своєї тіні ! Взагалі, його в туалет водять під руки ? Ну, а з сьогодні можна сказати, що історія про моральну відповідальність німців за наслідки Другої світової - це історія для тих, хто чекає НІМЕЦЬКУ ВІДВАГУ, яку вони проявляли під час Другої світової. Від неї нічого не залишилось після " коврових бомбардувань " союзників. Та зґвалтування радянськими військами німецьких жінок. Справжній німець, нарешті чоловік, повинен вимагати помсти, як німці це робили у 1932-33 за наслідки Першої світової. Німці вас гвалтували кацапи на чолі з Жуковим. За згодою сталіна. Що вам ще треба для того, щоб розбудити вашу гідність ???
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05.03.2024 15:03 Ответить
Від тебе лаптями аж в Америку смердить. Ви, кацапня, свято вірите в те, що дуже хитрі))
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05.03.2024 15:39 Ответить
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05.03.2024 15:05 Ответить
Так. Це був випадок. Добре підготовлений випадок.
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05.03.2024 15:05 Ответить
У тупості з касапами змагаються..
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05.03.2024 15:08 Ответить
Ганси з бундесверу до початку війни частенько катались в гості до муму та організовували в себе шашлики. Вони браття по байдикуванню.
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05.03.2024 15:10 Ответить
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05.03.2024 15:10 Ответить
фрау Ангела Шольц
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05.03.2024 15:18 Ответить
шольц-ваґенкнехт ))
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05.03.2024 15:21 Ответить
ага, і це кацапський нарати носитися із Шольцом.
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05.03.2024 15:36 Ответить
Це - повний Піздоріус!
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05.03.2024 15:10 Ответить
********!
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05.03.2024 15:39 Ответить
який же бардак там у військах, одні через тіндер у старичків інфу випитують, інших "випадково" підслуховують
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05.03.2024 15:20 Ответить
навіть якщо агент петрофф під час засідання федерального уряду, занесе бабінний магнітофон, розставить мікрофони і включить на запис, німці будуть розказувати що їх розмови записали випадково....
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05.03.2024 15:29 Ответить
Основатель Belingcat Грозев - Петров и Боширов пытались убить в Киеве Зеленского.

https://www.unian.net/war/pokusheniya-na-zelenskogo-kto-pytalsya-ubit-prezidenta-v-nachale-vtorzheniya-12562986.html
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05.03.2024 15:47 Ответить
Якщо Росія "випадково" записала розмову німецьких офіцерів про поставки Україні Taurus, - тоді Пісторіус в такому випадку "не випадковий" . а прорашистський міністр оборони, котрий свідомо(не випадково" передає інформацію рашистам , через таких самих "невипадкових" офіцерів бундесверу...
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05.03.2024 15:39 Ответить
Німці працюють проти України разом із рашистами.
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05.03.2024 15:40 Ответить
та ничего там в разговорах не было. щепетильные немцы обсуждали как не дать ракеты, перестраховаться и как бы чего не вышло. ким, уйло и аятолла просто ржут.
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05.03.2024 15:46 Ответить
Вчора німці казали що русня зламала їхню систему зв'язку , бо код підключення до їхнього конфіденційного каналу був - 1234 .!!
1234 Карл !!! Такий шифр встановлюють від дітей дошкільного віку . !
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05.03.2024 15:52 Ответить
А шо " випадково" прослуховувати кого хочеш в Німеччині - це вже норма? Оце міністр бл, яйцекрад аж облизнувся від такого пояснення, це не яйця на кілограми.
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05.03.2024 16:43 Ответить
 
 