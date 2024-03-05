Россия "случайно" записала разговор германских офицеров о поставках Украине Taurus, - Писториус

Россияне случайно записали разговор офицеров германской армии из-за того, что они не соблюдали правила безопасности во время разговора о предоставлении Украине ракет Taurus.

Как сообщается Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал министр обороны Германии Борис Писториус.

Он исключает возможность того, что использованные IT-технологии были взломаны, если речь идет о встрече офицеров бундесвера, которую записала Россия.

Причиной записи стала скорее "индивидуальная ошибка в применении", заявил министр, объявляя промежуточные результаты внутреннего расследования.

По словам министра, один из офицеров не соблюдал банальные правила безопасности, именно поэтому была осуществлена утечка информации. В частности, речь шла об участнике, подключившемся из Сингапура. Писториус особо подчеркнул, что, вопреки предположениям об обратном, "ни одно постороннее лицо" не участвовало в телефонной конференции.

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Почему так произошло

Военнослужащий вооруженных сил Германии принял участие в авиационной выставке в Сингапуре. Это мероприятие, разумеется, было "талоном на еду" для участников из России. Основываясь на результатах проведенного сейчас расследования, Министерство обороны предполагает, что запись была "случайным попаданием в широкомасштабную операцию по прослушиванию, проводимую Россией".

Что дальше?

По словам Писториуса, теперь все устройства будут подвергнуты криминалистической экспертизе. Также будет выяснено, стоило ли обсуждать темы, которые обсуждались только на конференции, таким образом. Вопрос о нарушении дисциплинарного производства пока открыт и зависит от дальнейших результатов расследования.

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