Рашисты ударили из артиллерии по Нетайлово в Донецкой области: Погибла женщина. ФОТО
Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Нетайлово на Донетчине. 63-летняя женщина погибла.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"1 человек погиб в результате обстрела Нетайлово Очеретинской громады.
Село попало под огонь в половине девятого утра - 63-летняя женщина получила смертельную рану и умерла на пути в больницу", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Максим Матвиенко
показать весь комментарий06.03.2024 11:50 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Чайка Київ
показать весь комментарий06.03.2024 12:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль