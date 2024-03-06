РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8913 посетителей онлайн
Новости Фото Война
782 2

Рашисты ударили из артиллерии по Нетайлово в Донецкой области: Погибла женщина. ФОТО

Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Нетайлово на Донетчине. 63-летняя женщина погибла.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Обстріл Нетайлового

"1 человек погиб в результате обстрела Нетайлово Очеретинской громады.

Село попало под огонь в половине девятого утра - 63-летняя женщина получила смертельную рану и умерла на пути в больницу", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сутки на Донетчине: Под огнем оккупантов 3 района. В Красногоровке погиб 1 человек, в Покровске 1 человек ранен. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29035) Донецкая область (10517)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Жила собі людина... і на тобі... А ще жити та й жити.
показать весь комментарий
06.03.2024 11:50 Ответить
показать весь комментарий
06.03.2024 12:42 Ответить
 
 