Сообщено о подозрении клирику УПЦ МП в Черкасской области, который героизировал рашистов, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность митрофорного протоиерея Черкасской епархии УПЦ (МП), оправдывающего вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на своей странице в фейсбуке клирик героизировал российских оккупантов и отрицал их военные преступления против Украины. Также он распространял в соцсети прокремлевские нарративы, которыми пытался дискредитировать украинских защитников. В частности, обвинял украинских защитников в подготовке к военным провокациям в Одессе и называл бойцов спецподразделения "Азов" "нацистами". Свои сообщения фигурант дополнял репостами с враждебными лозунгами, фотографиями и видеосюжетами из прокремлевских интернет-ресурсов.

Клірику УПЦ МП на Черкащині повідомлено про підозру

Во время обыска по месту жительства клирика обнаружена запрещенная символика и мобильный телефон, с которого он распространял антиукраинскую агитацию. Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты преступных действий фигуранта.

На основании собранных доказательств митрофорному протоиерею УПЦ (МП) поставлено в известность о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация участников).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Топ комментарии
+10
на гіляку цього кацапського фсб/кгб попа-3,14дераса !!!
06.03.2024 12:22 Ответить
+4
натурально, це клітор парашної церкви )
06.03.2024 12:24 Ответить
+2
Сатана і ***********
06.03.2024 12:29 Ответить
на гіляку цього кацапського фсб/кгб попа-3,14дераса !!!
06.03.2024 12:22 Ответить
натурально, це клітор парашної церкви )
06.03.2024 12:24 Ответить
Треба його до того лугандонського хірурга одправить, щоб кишківника приштопав. Тоді буде ще й штопаний. )
06.03.2024 12:30 Ответить
Сатана і ***********
06.03.2024 12:29 Ответить
Навіщо витрачати час і гроші на кожного фсбешника у рясі!? Колорадських жуків нищать не поштучно,а всіх гуртом! Так і цю кодлу москальську-всіх дихлофосом причастити!
06.03.2024 12:36 Ответить
То може вже оту зелену прокацапську владу пора притиснути щоб вони раз і назавжди заборонили отой кацапський сатанат. А то ''цикаємся'' по одному
06.03.2024 12:47 Ответить
Цей патХєрахат ще живий?
06.03.2024 12:55 Ответить
громадян не дуже цікавлять підозри - нас цікавлять реальні терміни з конфіскацією майна. крапка.
06.03.2024 13:15 Ответить
на кол посадить этого зрадного ******!
06.03.2024 14:24 Ответить
Клітору МП?
06.03.2024 14:35 Ответить
На обмiн!
06.03.2024 14:44 Ответить
 
 