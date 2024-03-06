Сообщено о подозрении клирику УПЦ МП в Черкасской области, который героизировал рашистов, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задокументировала подрывную деятельность митрофорного протоиерея Черкасской епархии УПЦ (МП), оправдывающего вооруженную агрессию РФ.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на своей странице в фейсбуке клирик героизировал российских оккупантов и отрицал их военные преступления против Украины. Также он распространял в соцсети прокремлевские нарративы, которыми пытался дискредитировать украинских защитников. В частности, обвинял украинских защитников в подготовке к военным провокациям в Одессе и называл бойцов спецподразделения "Азов" "нацистами". Свои сообщения фигурант дополнял репостами с враждебными лозунгами, фотографиями и видеосюжетами из прокремлевских интернет-ресурсов.
Во время обыска по месту жительства клирика обнаружена запрещенная символика и мобильный телефон, с которого он распространял антиукраинскую агитацию. Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты преступных действий фигуранта.
На основании собранных доказательств митрофорному протоиерею УПЦ (МП) поставлено в известность о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация участников).
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль