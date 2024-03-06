Россияне ударили по Никополю, загорелся жилой дом. Пострадала женщина. ФОТОрепортаж
Российские войска обстреляли Никополь на Днепропетровщине, в результате чего пострадала женщина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Российские захватчики в очередной раз атаковали Никополь, попав в гражданских
"В результате вражеского удара загорелся жилой дом - горела крыша и перекрытие. Спасателям удалось ликвидировать пожар.
В результате обстрела пострадала женщина, 1948 г.р. От госпитализации она отказалась", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
яких і близько немає таких будинків на кацапії , а стоять деревʼяні
хібарки наповнені клопами 😡