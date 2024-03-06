Россияне ударили по Никополю, загорелся жилой дом. Пострадала женщина. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли Никополь на Днепропетровщине, в результате чего пострадала женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Российские захватчики в очередной раз атаковали Никополь, попав в гражданских

"В результате вражеского удара загорелся жилой дом - горела крыша и перекрытие. Спасателям удалось ликвидировать пожар.

В результате обстрела пострадала женщина, 1948 г.р. От госпитализации она отказалась", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рашисты ночью ударили по Никополю из "Урагана". Без пострадавших





