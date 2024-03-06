РУС
Вблизи Тисы задержаны 11 мужчин, пытавшихся попасть в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники задержали 11 человек, которые из-за Тисы пытались незаконно попасть в Румынию, двоих из них пришлось спасать, один травмировался.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Семь человек бросились наутек, когда их обнаружили вблизи Тисы. Пятеро из них прыгнули в воду, но из-за стремительного течения трое сразу вернулись и пытались скрыться в кустарниках. Двух других пограничникам пришлось спасать. Задержанные признались, что за услуги переправки в Румынию заплатили от $4000 до $8500", – говорится в сообщении.

Затримано 11 порушників кордону

Кроме того, еще трое мужчин были задержаны возле Тисы, еще один на подходе к реке травмировался при попытке преодоления заградительного забора. Его доставили в больницу и диагностировали закрытый перелом пяточной кости со смещением.

Читайте также: Пограничники обнаружили в Тисе тело жителя Ивано-Франковской области

Затримано 11 порушників кордону

Как отмечается, на всех задержанных составили админпротоколы.

Затримано 11 порушників кордону
Затримано 11 порушників кордону

Читайте также: Мужчины обмотались изотермическими одеялами, чтобы укрыться от тепловизора и незаконно пересечь границу. Они задержаны, - Госпогранслужба. ФОТО

Затримано 11 порушників кордону

+9
Прикордонники повідверталися, аби менше знали, де і з ким вони "воювали" і після закінчення війни могли б спокійно бігати по пільги, виплати, оздоровчі, вибивати державним коштом житло і т.п. гордо заявляючи: "ми за вас кров на війні проливали".
06.03.2024 13:50 Ответить
+7
Ну вертухаї завжди були у влади в пошані..
06.03.2024 13:54 Ответить
+7
Хто б казав щє 3 роки тому що молоді хлопці будуть тікати та топитися ,аби не жити в Україні - казали б - вата неп....ди,такое только в засрашке может быть.
І ось маємо що маємо.
06.03.2024 14:28 Ответить
ТЦК потрібно відправляти на кордон там результати роботи будуть кращі ніж у містах та селах😉
06.03.2024 13:31 Ответить
Відповідно до конституції ми вільні люди і в праві переміщаються куди завгодно, ну а те, що Зе поставив конституцію на паузу (це вже узурпація влади), а так само як сказав Зе я нікому нічого не винен я повинен тільки своїм батькам... так зрозуміло?
06.03.2024 13:55 Ответить
оoСм. nо конституции ты Юджин должен родину защищать . во все времена защита отечества было святым долгом мужчин. ты , поц определись мужик ты или ?
06.03.2024 16:03 Ответить
Читай уважно Зе поставив конституцію на паузу!
06.03.2024 17:25 Ответить
майбутні препізеденти, якщо б попили кофе із бородатою бабцею...
06.03.2024 13:36 Ответить
А чому прикордонники повiдверталися? Краiна повинна знати героiв, якi стоять на захистi держави!
06.03.2024 13:38 Ответить
Прикордонники повідверталися, аби менше знали, де і з ким вони "воювали" і після закінчення війни могли б спокійно бігати по пільги, виплати, оздоровчі, вибивати державним коштом житло і т.п. гордо заявляючи: "ми за вас кров на війні проливали".
06.03.2024 13:50 Ответить
Ну вертухаї завжди були у влади в пошані..
06.03.2024 13:54 Ответить
Яка ж ти паскуда, віталійович,та і ті що вбачають подвиг в біганню через кордон.І це після того як прикордонники перші ,частіше всього, приймають перші бій з окупантами.Як смієте ви,диванні сратеги,роззявляти писки проти воїнів?Дивіться на портрети свого царька ***** ...
06.03.2024 17:59 Ответить
По-перше, прошу надати конкретну цитату, де саме я вказав, що вбачаю подвиг у втечі за кордон? Так, я не засуджую цих людей, бо у людини одне життя і лише їй вирішувати, як їм розпоряджатися, якщо вони не під присягою.
По-друге, особисто знаю офіцера, який маючи звання, пільги, посвідчення УБД (ні дня не воювавши) та квартиру від держави в перший же день війни був оперативно переведений на кордон із Польщею разом з такими ж колегами, які мають зв'язки (хоча решта контрактників відправились в протилежний бік). Тому, хто там тусується на західному кордоні, поки їх колеги, які не мають зв'язків гинуть чи воюють разом з мобілізованими, цілком очевидно.
06.03.2024 18:22 Ответить
Лис це по твоїх питаннях,ну начебто хитрий,чи злодійкуватий,що і в курятник залізе?Скажи ж ,хитрий" богданчику-а те що морди-лиця "втікачів"через Тису заблюрені-в тебе нема запитання?Тобі не цікаво зустріти їх на вулиці?Чи може там твої знайомі?
06.03.2024 18:10 Ответить
Дорого стало в Тиссе поплавать... Мож Буковель дешевле?
показать весь комментарий
06.03.2024 13:48 Ответить
06.03.2024 14:01 Ответить
не порівнюй- москалику! я сказав не поділити а віддати тим хто залишився захищати свою землю!доречі! ти вже втікло?
06.03.2024 14:22 Ответить
Ти воїн з якої позиції пишешь, де зв`язок взяв в окопі?
06.03.2024 14:37 Ответить
Тебе дурного забули запитати...
06.03.2024 21:36 Ответить
це вчорашні, яким гроші повернули? на другу спробу знижка?
06.03.2024 14:08 Ответить
Готове відділення морських річкових котиків. Оце районному ТЦК повезло. План за березень виконали...
06.03.2024 14:24 Ответить
Який план? Звідки така впевненість що ці втікачі потраплять хоча б до учебки?
06.03.2024 14:39 Ответить
Ви пані просто не знаєте які у нас ТЦК. Цим чоловікам амія гарантована.
06.03.2024 14:49 Ответить
Ви просто не в курсі скільки бігунів з учебок та з ЗСУ взагалі.
Ті хто мав воювати вже в армії! А ті хто бігає толку з них не буде.

06.03.2024 15:15 Ответить
Мариночка, в кожної області є план - скільки треба мобілізувати у 2023, у 2024.
В Сумській області ТЦК стоїть на блок-посту на в'їзді в один з райцентрів, і виловлює дідів з навколишніх сел на ладах калинах, дачіях логан і шкодах фабія, віком 55+ , які їдуть у неділю на базар у місто (діди, зрозуміло, у стадії розпаду на атоми). Бо треба виконати план...
06.03.2024 14:53 Ответить
Навіщо ви мені це розписуєте я в армії з 15 року, до речи ППД на Півночі Сумської області.
06.03.2024 15:12 Ответить
Хто б казав щє 3 роки тому що молоді хлопці будуть тікати та топитися ,аби не жити в Україні - казали б - вата неп....ди,такое только в засрашке может быть.
І ось маємо що маємо.
06.03.2024 14:28 Ответить
Хочеться риганути. Краще сдохнути у кальсонах в Тисі, чим захистити свою родину і свою землю.
06.03.2024 14:33 Ответить
Якщо так піде щодня, то можна через місяць батальйон набрати. Є батальйон "мажори". А буде ще "ухилянты". Хлопцям якраз потрібно снаряди носити і рити окопи. Важливо тільки у бій не послати, а то після першій атаці хто відразу побіжить, а хто - самі знаєте що в штани зробить.
P.S. А яки вони здоровенни
06.03.2024 14:37 Ответить
Батальон "Депутат", "Прокурор", "Митник", "Ветеран МВС", і т.д.
06.03.2024 14:41 Ответить
А ось таки вже э. Доречи служат добре. Знаю таких)
06.03.2024 14:50 Ответить
Служать чи воюють?
Будь ласка детальніше.......
06.03.2024 15:13 Ответить
И 1 и 2. (Особливо МВС).И дуже добре. И не плачуть доречи. Але за всiх казати не можу.
06.03.2024 15:17 Ответить
А їм - нi
06.03.2024 15:26 Ответить
Пам`ятаю як в 19 році їхала в частину волонтерскою машиною з відпустки через Констаху до Бахмуту і на блок посту на в`їзді до міста зупинили ті як ви кажете що добре воюють, і почали грузить та шмонать волонтерів що якого біса вони все возять ВСУ а їм ментам нічого, бо вони теж учасники АТО! Тому в мене сумніві що до того що поліціанти кинули свою службу та пішли в окопи, випадок на Дніпропетровщині коли весь підрозділ відмовився яскравий приклад.
06.03.2024 15:34 Ответить
А де ваш чоловик?Батько?
06.03.2024 15:18 Ответить
Це до чого?????
06.03.2024 15:25 Ответить
Та так - цікаво!
06.03.2024 15:44 Ответить
Батько на тому світі а чоловіків в жінок військовослужбовців як правило немає.
06.03.2024 15:27 Ответить
1. Співчую 2. Таке буває - нічого не скажеш
06.03.2024 16:15 Ответить
Ага, не рекомендую, бо з'буться, а потім будуть інтерв'ю Z канали крутити, про клятих нацистів.
06.03.2024 16:36 Ответить
Ого ціле відділення,так одразу в бусик незламності
06.03.2024 14:46 Ответить
Спочатку одиницями, щодня, зараз вже гурти по 10 осіб та більше... Незабаром люди озброяться. Ця заборона закінчиться кров'ю на кордоні. Або постріляють прикордонників, або порушників. Влада на ситуацію ніяк не реагує.
06.03.2024 14:57 Ответить
Потрібно швидше закон приймати і з кордону одразу на військову підготовку. Таких міцних хлопців, котрі так здорово бігають.
06.03.2024 15:02 Ответить
місія відділення пройшла досить успішно - тільки один 300 легкий.
06.03.2024 16:46 Ответить
Згадалась пісня Миколайчука - Піду втоплюся у річці глибокій,
шукати стануть - не скоро знайдуть,
шість тисяч баксів не шкода нітрохи,
зате геройськи помру не в бою
06.03.2024 20:38 Ответить
увага питання а обовязково бить? і так вони уже служать
07.03.2024 10:10 Ответить
"один травмувався,десятеро ************"
07.03.2024 11:04 Ответить
всех в учебку, а тех кто голосовал за бениного Оманского Нарика калашмат и на Бахмут, биомусор нежалко....
08.03.2024 07:45 Ответить
 
 