Вблизи Тисы задержаны 11 мужчин, пытавшихся попасть в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Пограничники задержали 11 человек, которые из-за Тисы пытались незаконно попасть в Румынию, двоих из них пришлось спасать, один травмировался.

"Семь человек бросились наутек, когда их обнаружили вблизи Тисы. Пятеро из них прыгнули в воду, но из-за стремительного течения трое сразу вернулись и пытались скрыться в кустарниках. Двух других пограничникам пришлось спасать. Задержанные признались, что за услуги переправки в Румынию заплатили от $4000 до $8500", – говорится в сообщении.

Кроме того, еще трое мужчин были задержаны возле Тисы, еще один на подходе к реке травмировался при попытке преодоления заградительного забора. Его доставили в больницу и диагностировали закрытый перелом пяточной кости со смещением.

Как отмечается, на всех задержанных составили админпротоколы.





