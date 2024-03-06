Вблизи Тисы задержаны 11 мужчин, пытавшихся попасть в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
Пограничники задержали 11 человек, которые из-за Тисы пытались незаконно попасть в Румынию, двоих из них пришлось спасать, один травмировался.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Семь человек бросились наутек, когда их обнаружили вблизи Тисы. Пятеро из них прыгнули в воду, но из-за стремительного течения трое сразу вернулись и пытались скрыться в кустарниках. Двух других пограничникам пришлось спасать. Задержанные признались, что за услуги переправки в Румынию заплатили от $4000 до $8500", – говорится в сообщении.
Кроме того, еще трое мужчин были задержаны возле Тисы, еще один на подходе к реке травмировался при попытке преодоления заградительного забора. Его доставили в больницу и диагностировали закрытый перелом пяточной кости со смещением.
Как отмечается, на всех задержанных составили админпротоколы.
По-друге, особисто знаю офіцера, який маючи звання, пільги, посвідчення УБД (ні дня не воювавши) та квартиру від держави в перший же день війни був оперативно переведений на кордон із Польщею разом з такими ж колегами, які мають зв'язки (хоча решта контрактників відправились в протилежний бік). Тому, хто там тусується на західному кордоні, поки їх колеги, які не мають зв'язків гинуть чи воюють разом з мобілізованими, цілком очевидно.
морськихрічкових котиків. Оце районному ТЦК повезло. План за березень виконали...
Ті хто мав воювати вже в армії! А ті хто бігає толку з них не буде.
В Сумській області ТЦК стоїть на блок-посту на в'їзді в один з райцентрів, і виловлює дідів з навколишніх сел на ладах калинах, дачіях логан і шкодах фабія, віком 55+ , які їдуть у неділю на базар у місто (діди, зрозуміло, у стадії розпаду на атоми). Бо треба виконати план...
І ось маємо що маємо.
P.S. А яки вони здоровенни
Будь ласка детальніше.......
шукати стануть - не скоро знайдуть,
шість тисяч баксів не шкода нітрохи,
зате геройськи помру не в бою