Рашисты ударили по Боровой на Харьковщине: Погиб мужчина, ранения получили 4 человека, в том числе 3 детей. ФОТО

Российские оккупационные войска нанесли удар по Боровой в Харьковской области, в результате чего возник пожар. Погиб мужчина, а 4 человека получили ранения, в том числе 3 детей.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили по Боровой Изюмского района. В результате обстрелов возник пожар на территории домовладения, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Предварительно, погиб 70-летний мужчина. 4 человека получили ранения, в том числе 3 детей.

Из-под завалов спасли женщину и направили в больницу.

Ликвидация последствий продолжается.

Синегубов впоследствии добавил, что в результате вражеского обстрела поселка Боровая известно об 1 погибшем и 7 пострадавших, из них – трое несовершеннолетних парней.

"Погиб гражданский 70-летний местный житель. Обстоятельства выясняются.

73-летний гражданский с травмами от осколков. 44-летняя женщина получила повреждения средней тяжести.

У 24-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс. У троих юношей от 12 до 16 лет травмы легкого и среднего характера. 18-летний парень получил осколочное ранение. Оказывается медпомощь всем пострадавшим", - говорится в сообщении.