Рашисты ударили по Боровой на Харьковщине: Погиб мужчина, ранения получили 4 человека, в том числе 3 детей. ФОТО
Российские оккупационные войска нанесли удар по Боровой в Харьковской области, в результате чего возник пожар. Погиб мужчина, а 4 человека получили ранения, в том числе 3 детей.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты ударили по Боровой Изюмского района. В результате обстрелов возник пожар на территории домовладения, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
Предварительно, погиб 70-летний мужчина. 4 человека получили ранения, в том числе 3 детей.
Из-под завалов спасли женщину и направили в больницу.
Ликвидация последствий продолжается.
Синегубов впоследствии добавил, что в результате вражеского обстрела поселка Боровая известно об 1 погибшем и 7 пострадавших, из них – трое несовершеннолетних парней.
"Погиб гражданский 70-летний местный житель. Обстоятельства выясняются.
73-летний гражданский с травмами от осколков. 44-летняя женщина получила повреждения средней тяжести.
У 24-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс. У троих юношей от 12 до 16 лет травмы легкого и среднего характера. 18-летний парень получил осколочное ранение. Оказывается медпомощь всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
