РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8919 посетителей онлайн
Новости Фото Война
1 654 2

Рашисты ударили по Боровой на Харьковщине: Погиб мужчина, ранения получили 4 человека, в том числе 3 детей. ФОТО

Российские оккупационные войска нанесли удар по Боровой в Харьковской области, в результате чего возник пожар. Погиб мужчина, а 4 человека получили ранения, в том числе 3 детей.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты ударили по Боровой Изюмского района. В результате обстрелов возник пожар на территории домовладения, уничтожены автомобиль, гараж, хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Предварительно, погиб 70-летний мужчина. 4 человека получили ранения, в том числе 3 детей.

Читайте также: Рашисты ударили по селу Куриловка на Харьковщине: Погибла 67-летняя женщина

Из-под завалов спасли женщину и направили в больницу.

Ликвидация последствий продолжается.

Удар по Боровій

Синегубов впоследствии добавил, что в результате вражеского обстрела поселка Боровая известно об 1 погибшем и 7 пострадавших, из них – трое несовершеннолетних парней.

"Погиб гражданский 70-летний местный житель. Обстоятельства выясняются.

73-летний гражданский с травмами от осколков. 44-летняя женщина получила повреждения средней тяжести.

У 24-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс. У троих юношей от 12 до 16 лет травмы легкого и среднего характера. 18-летний парень получил осколочное ранение. Оказывается медпомощь всем пострадавшим", - говорится в сообщении.

Автор: 

обстрел (29035) Харьковщина (5577)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От де вже варвари це не армія ,це рашиська орда ця наволоч намагаєтся вбити більше цивільних і більше зруйнувати житлових будинків.
показать весь комментарий
06.03.2024 14:38 Ответить
«кацап» має https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 тюркське походження: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 тур. , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 крим.-тат ., https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 азерб. kassap («м'ясник»). До тюркських мов це слово потрапило з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 арабської , де qaşşăb означає «живодер», або «м'ясник», «той, що забиває худобу». Дослідники відмічають також такі словосполучення в тюркських мовах: «адам кассаби» означає «люта людина», «деспот», вираз «кассап одлу» - «шельма»; «кассапчи» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 караїмською означає «кат»; «хассап» мовою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 кримських татар означає «м'ясник», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C «гицель» тощо. «Треба знати, що слово "кацап" вже віддавна знане в мовах багатьох східних турецьких племен і значить "різник", "лютий чоловік", "кат", "деспот", "злодій"». На думку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Дмитра Яворницького , слово «кацап» було відоме вже у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%96 половців , або куманів вже у 1303 році, в їхньому https://uk.wikipedia.org/wiki/Codex_Cumanicus «Codex Cumanicus» , у значенні «м'ясник»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BF#cite_note-yavor-14 ] . У ******** болгарській мові також вживається слово «касапи» - «м'ясники». Як прізвисько отримало поширення після здобуття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_IV Іваном IV https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C Казані у https://uk.wikipedia.org/wiki/1552 1552 роціhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%86%D0%B0%D0%BF#cite_note-16 [ . Після Батуринської різні, де загинуло близько 15тис. українців, прізвисько набуло широкого вжитку і в українській мові.
показать весь комментарий
06.03.2024 14:39 Ответить
 
 