СБУ показала тестирование первого дрона "Sea Baby", на который донатили украинцы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины продемонстрировала первый морской дрон, изготовленный благодаря масштабному волонтерскому сбору. Его назвали "Авдеевка".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, первый образец этой партии, который СБУ показала во время тестирований, получил название "Авдеевка". Он отличается от предыдущего поколения, в том числе и внешним видом. "Sea baby" 2024 года выпуска – это дрон нового поколения, усовершенствованный и еще более смертоносный для врага.

"Будущее именно по технологическим подходам в войне. СБУ сегодня пытается быть первой в этом направлении, и это реально удается. В рядах службы мы вырастили уникальных специалистов по морским дронам, чтобы и дальше совершенствовать и масштабировать работу по очистке Черного моря от врага. Наша задача: уничтожать окупантов и приближать Победу", - отметил председатель СБУ Василий Малюк.

Тренування Sea Baby

В СБУ отмечают, что, как и каждая модель морских дронов, "Авдеевка" пройдет полный цикл морских испытаний. В процессе команда разработчиков СБУ будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах, "Sea Baby".

Тренування Sea Baby

"Новый "SeaBaby 2024" имеет усовершенствованные технические характеристики, большую боевую и маневренную способность. Он способен доставить почти тонну взрывчатки более тысячи километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться разное вооружение", - рассказал бригадный генерал СБУ "Хантер".

Тренування Sea Baby

Масштабный сбор на морские дроны организовали фандрейзинговая платформа UNITED24 совместно с monobank и Олегом Гороховским, волонтерами Сергеем Стерненко и Игорем Лаченковым. В рекордные сроки благодаря украинскому бизнесу, международным донорам и украинцам собрано почти 300 миллионов гривен на 35 морских дронов СБУ "Sea Baby".

Стоит напомнить, что именно с помощью морских дронов СБУ подорвала Крымский мост и поразила в общей сложности 11 российских военных кораблей.

СБУ (20313) United24 (24) морской дрон (52)
