СБУ показала тестирование первого дрона "Sea Baby", на который донатили украинцы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины продемонстрировала первый морской дрон, изготовленный благодаря масштабному волонтерскому сбору. Его назвали "Авдеевка".
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, первый образец этой партии, который СБУ показала во время тестирований, получил название "Авдеевка". Он отличается от предыдущего поколения, в том числе и внешним видом. "Sea baby" 2024 года выпуска – это дрон нового поколения, усовершенствованный и еще более смертоносный для врага.
"Будущее именно по технологическим подходам в войне. СБУ сегодня пытается быть первой в этом направлении, и это реально удается. В рядах службы мы вырастили уникальных специалистов по морским дронам, чтобы и дальше совершенствовать и масштабировать работу по очистке Черного моря от врага. Наша задача: уничтожать окупантов и приближать Победу", - отметил председатель СБУ Василий Малюк.
В СБУ отмечают, что, как и каждая модель морских дронов, "Авдеевка" пройдет полный цикл морских испытаний. В процессе команда разработчиков СБУ будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах, "Sea Baby".
"Новый "SeaBaby 2024" имеет усовершенствованные технические характеристики, большую боевую и маневренную способность. Он способен доставить почти тонну взрывчатки более тысячи километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться разное вооружение", - рассказал бригадный генерал СБУ "Хантер".
Масштабный сбор на морские дроны организовали фандрейзинговая платформа UNITED24 совместно с monobank и Олегом Гороховским, волонтерами Сергеем Стерненко и Игорем Лаченковым. В рекордные сроки благодаря украинскому бизнесу, международным донорам и украинцам собрано почти 300 миллионов гривен на 35 морских дронов СБУ "Sea Baby".
Стоит напомнить, что именно с помощью морских дронов СБУ подорвала Крымский мост и поразила в общей сложности 11 российских военных кораблей.
Виявляється Ви наївніше чим Ви - у квадраті" Тобто прям зараз я буду розповідати Вам як працює технологія забезпечення Інтернетом дронів у акваторії ЧМ?
" І що на Вашу думку так складно (технічно) забепечити інтернет від Старлінк у ЧМ на вимогу військових (НАТО наприклад) ?"
Що саме Ви мали на увазі цією фразою, я повністю не зрозумів, але спробую здогадатись. Військовим НАТО для отримання Інтернету в акваторії ЧМ не потрібно використовувати Старлінк. Для цього у них є спеціальна технологія, а Старлінк може використовуватися як допоміжна. І я вже писав що з огляду на те що "Нейлон Муск" дуже ненадійний персонаж було прийняте рішення відмовитися від Старлінку.
"(Старлінк не просто заглушити, з огляду на те куди антена дивиться)"
Тобто? Заглушити GPS можливо (рашисти про це волають з кожної праски)? А Старлінк чомусь - ні? Технологія та сама, сила сигналу порівнянна, частоти у відкритому доступі. Тож якщо є потужний передавач поблизу антени - глушиться на раз. І це теж у мінус для його використання.
??
Краще мовчіть у тряпочку...
Сделать быструю торпеду, проплывущую пару сотен км под водой - задача сложная. Поставить движок от квадрацикла в ящик со взрывчаткой - задача попроще.
А якщо ракета буде балістичною - тоді взагалі десяток хвилин.
А от промінь з бойового лазера подолає цю відстань взагалі миттєво.
І?
Яку думку ви вкладали в свій вислів, що літаючи дрони швидші?
Хоча насправді все навпаки, і більш ефективним проти кораблів будуть підводні безпілотники, які ще більш повільні, ніж катерні надводні.
"Быстрее значит эффективнее" (с) Лао Дзи, Мистецтво війни.
Он вище людина вважає, що русні на кораблях буде важче відбити великі літакоподібні дрони, які зможуть подолати тисячу кілометрів за півтора години, бо літучі дрони швидші за надводні.
Мдееее
С морскими волнами та же история
Имей Украина на вооружении скоростные управляемые дроны черноморский флот уже давно бы кормил омаров в полном составе
Кацапи, вішайтесь