В Одессе Зеленский и глава правительства Греции Мицотакис почтили память погибших в результате попадания российского дрона в жилой дом. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис почтили память жителей Одессы, погибших 2 марта в результате попадания вражеского БПЛА в девятиэтажный жилой дом.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент Украины пообщался с жителями поврежденной девятиэтажки и соседних домов. Он отметил важность обеспечения всем необходимым тех, кто потерял жилье.
"О квартирах, потерях документов - с этим обязательно помогут. Все получат компенсации за уничтоженное жилье. Городские и центральные власти проконтролируют этот вопрос", - отметил Зеленский.
Разрушенный подъезд не подлежит восстановлению и должен быть демонтирован с укреплением несущих конструкций остального дома. Заявления на получение компенсации по программе "Відновлення" подали владельцы 12 разрушенных квартир, шесть – в процессе оформления заявок и сбора документов.
Напомним, в ночь на 2 марта текущего года в результате очередной атаки РФ с использованием дронов-камикадзе на город Одессу было полностью разрушено 18 квартир и повреждено 36 квартир в многоэтажке на проспекте Добровольского, в результате чего погибли 12 человек, среди которых – пятеро детей. Еще девять человек были травмированы.
