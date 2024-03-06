РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8919 посетителей онлайн
Новости Фото Война
4 953 12

В Одессе Зеленский и глава правительства Греции Мицотакис почтили память погибших в результате попадания российского дрона в жилой дом. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис почтили память жителей Одессы, погибших 2 марта в результате попадания вражеского БПЛА в девятиэтажный жилой дом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський і Міцотакіс в Одесі

Президент Украины пообщался с жителями поврежденной девятиэтажки и соседних домов. Он отметил важность обеспечения всем необходимым тех, кто потерял жилье.

"О квартирах, потерях документов - с этим обязательно помогут. Все получат компенсации за уничтоженное жилье. Городские и центральные власти проконтролируют этот вопрос", - отметил Зеленский.

Зеленський в Одесі

Разрушенный подъезд не подлежит восстановлению и должен быть демонтирован с укреплением несущих конструкций остального дома. Заявления на получение компенсации по программе "Відновлення" подали владельцы 12 разрушенных квартир, шесть – в процессе оформления заявок и сбора документов.

Зеленський і Міцотакіс

Также читайте: Мы видели сегодня удар РФ по Одессе. Есть погибшие и раненые, - Зеленский

Напомним, в ночь на 2 марта текущего года в результате очередной атаки РФ с использованием дронов-камикадзе на город Одессу было полностью разрушено 18 квартир и повреждено 36 квартир в многоэтажке на проспекте Добровольского, в результате чего погибли 12 человек, среди которых – пятеро детей. Еще девять человек были травмированы.

Автор: 

Греция (732) Зеленский Владимир (21598) Одесса (8007)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
06.03.2024 17:56 Ответить
+5
Тупорилий ішак вирішив попіаритись на трагедії. Це безтолкове чмо більше не має чим зайнятись. Ну, звичайно, окрім відосіків. Це святе.
показать весь комментарий
06.03.2024 18:21 Ответить
+3
Був сьогодні в Одесі.

показать весь комментарий
06.03.2024 18:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.03.2024 17:56 Ответить
...а прем'єр-міністру Греції бронежилет нє положено?
показать весь комментарий
06.03.2024 18:01 Ответить
Був сьогодні в Одесі.

показать весь комментарий
06.03.2024 18:02 Ответить
скорботний шашличник
показать весь комментарий
06.03.2024 18:16 Ответить
Єрмак з катлєтою, мабуть, лимони роздавали постраждалим людям…
Це може катлєта…
показать весь комментарий
06.03.2024 18:16 Ответить
Результат визита: ладно, дадим еще 10 БМП-1 времен ГДР, разумеется если ФРГ вместо них поставит "Мардер".
показать весь комментарий
06.03.2024 18:19 Ответить
А вони на фронті використовуються, ті БМП-1 ??
показать весь комментарий
06.03.2024 21:59 Ответить
Шось орки розганяють про обстріл кортежу сьогодні в Одесі...
показать весь комментарий
06.03.2024 18:19 Ответить
200 м від кортежа ракета бахнула, є жертви
показать весь комментарий
06.03.2024 22:00 Ответить
Тупорилий ішак вирішив попіаритись на трагедії. Це безтолкове чмо більше не має чим зайнятись. Ну, звичайно, окрім відосіків. Це святе.
показать весь комментарий
06.03.2024 18:21 Ответить
Він на посаді Президента. Має виконувати певні обов*язки і ритуали. І такі теж.
показать весь комментарий
06.03.2024 21:58 Ответить
 
 