Россияне ударили из артиллерии по ТЦ в Никополе, всего за сутки район атаковали четыре раза. ФОТОрепортаж
В течение дня оккупанты четыре раза атаковали дронами-камикадзе и из артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты сегодня ударили по торговому центру в Никополе. Били из артиллерии. Произошел масштабный пожар. Сейчас с огнем борются наши спасатели.
Всего за день было 4 атаки по Никопольщине – 2 дрона-камикадзе и столько же артиллерийских обстрелов.
Утром из-за артобстрела в Никополе загорелся частный дом. Пострадала 75-летняя женщина, у нее – сильный стресс, но все хорошо, она будет лечиться дома.
Повреждены 6 домов, 3 хозяйственные постройки, автомобиль и линия электропередачи", - написал он.
Как отмечается, в других громадах области день прошел спокойно.
