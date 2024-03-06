Россияне ударили из артиллерии по ТЦ в Никополе, всего за сутки район атаковали четыре раза. ФОТОрепортаж

В течение дня оккупанты четыре раза атаковали дронами-камикадзе и из артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты сегодня ударили по торговому центру в Никополе. Били из артиллерии. Произошел масштабный пожар. Сейчас с огнем борются наши спасатели.

Всего за день было 4 атаки по Никопольщине – 2 дрона-камикадзе и столько же артиллерийских обстрелов.

Утром из-за артобстрела в Никополе загорелся частный дом. Пострадала 75-летняя женщина, у нее – сильный стресс, но все хорошо, она будет лечиться дома.

Повреждены 6 домов, 3 хозяйственные постройки, автомобиль и линия электропередачи", - написал он.

Как отмечается, в других громадах области день прошел спокойно.





