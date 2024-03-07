Сутки на Харьковщине: ракетный удар по Боровой, обстрел Казачьей Лопани, есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж

В течение суток россияне обстреливали Изюмский, Чугуевский, Дергачевский районы области из разных видов вооружения. В результате обстрелов погиб 70-летний мужчина, семеро граждан, в том числе - трое несовершеннолетних, получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ночью враг нанес удар КАБом по Боровой, поврежден фасад жилого дома, забор и автомобиль. У 73-летней владелицы дома - острая реакция на стресс.

"В 00:50 в Чугуевском районе оккупанты ударили, по меньшей мере, двумя шахедами. Пострадавших нет", - рассказал Синегубов.

6 марта в 13:30 в пгт Боровая Изюмского района в результате удара горел гараж, хозяйственная постройка и два автомобиля. Предварительно: враг применил ракету "Искандер-М". Около автомобиля погиб 70-летний мужчина. Из-под завалов спасена женщина, пострадали пятеро ее детей, а также мужчина из соседнего дома. Всего повреждено 12 домов.

В 15:37 велись вражеские обстрелы с. Казачья Лопань. Было слышно не менее четырех взрывов. Без пострадавших.

