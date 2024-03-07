РУС
Оккупанты ударили беспилотниками по учебному полигону на Харьковщине: Без пострадавших. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ночью атаковали территорию учебного полигона на Харьковщине беспилотниками. Пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В результате обстрела частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона одного из учебных заведений системы ГСЧС. Также горели конструктивные элементы перекрытия и крыши данного сооружения. Площадь пожара составила около 150 кв.м", – говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар и предотвратили распространение пламени на другие здания и хвойный лес.

Жертв и пострадавших нет.

Читайте: В Первомайском на Харьковщине неизвестные разбрасывают фонарики со взрывчаткой

Обстріл Харківщини
Обстріл Харківщини

хто з зелених там був нещодавно?
07.03.2024 09:18 Ответить
Безмозгла, звісно)
07.03.2024 10:02 Ответить
Коли вже до наших горе-командирів дійде, що особовий склад слід РОЗОСЕРЕДЖУВАТИ, а не концентрувати в одному місці (хочп, вони й мають особовий склад в одному місці). Їм мало Яворова, Десни, Миколаєва, Апостолова, Дудчан, готелю в Золочеві (Харківської обл.)...
07.03.2024 10:24 Ответить
ти знаєш, що таке абревіатура ДСНС?
07.03.2024 11:45 Ответить
 
 