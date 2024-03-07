Оккупанты ударили беспилотниками по учебному полигону на Харьковщине: Без пострадавших. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска ночью атаковали территорию учебного полигона на Харьковщине беспилотниками. Пострадавших нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
В результате обстрела частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона одного из учебных заведений системы ГСЧС. Также горели конструктивные элементы перекрытия и крыши данного сооружения. Площадь пожара составила около 150 кв.м", – говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали пожар и предотвратили распространение пламени на другие здания и хвойный лес.
Жертв и пострадавших нет.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
саша паламарчук
показать весь комментарий07.03.2024 09:18 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий07.03.2024 10:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Микола Шумахер
показать весь комментарий07.03.2024 10:24 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Игорь Деев #465568
показать весь комментарий07.03.2024 11:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль