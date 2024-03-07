Оккупанты ударили беспилотниками по учебному полигону на Харьковщине: Без пострадавших. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска ночью атаковали территорию учебного полигона на Харьковщине беспилотниками. Пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В результате обстрела частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона одного из учебных заведений системы ГСЧС. Также горели конструктивные элементы перекрытия и крыши данного сооружения. Площадь пожара составила около 150 кв.м", – говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар и предотвратили распространение пламени на другие здания и хвойный лес.

Жертв и пострадавших нет.

