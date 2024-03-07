За сутки на Донетчине оккупанты убили человека, еще троих ранили. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области: города Красногоровку, Покровск, Торецк, поселки Заречное, Щербиновку, села Галицыновку, Елизаветовку, Клебан-Бык, Нетайлово, Новоукраинку, Романовку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Донецкой области.

"Четырьмя ракетами С-300 россияне атаковали Покровск - ранили гражданское лицо, повредили частный и 4 многоквартирных дома, инфраструктуру. В Нетайлово в результате артиллерийского обстрела погиб человек, поврежден многоквартирный дом", - говорится в сообщении.

На Клебан-Бык оккупанты сбросили авиабомбу "КАБ-500", получили ранения двое гражданских. Разрушены 4 многоквартирных и 16 частных домов, дом культуры. Еще одним "КАБ-500" враг попал в Заречное. Повреждены 8 частных домов.

По Торецку оккупанты ударили 500-килограммовой авиабомбой и артиллерией – разрушили многоквартирный и три частных дома.

Смотрите: Рашисты ударили из артиллерии по Нетайлово в Донецкой области: Погибла женщина. ФОТО


















