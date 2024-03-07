Задержана российский агент, готовившая ракетный удар по Одессе "в обход" украинского ПВО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности задержала российского агента, готовившую новую воздушную атаку России на гражданскую инфраструктуру Одессы. Чтобы "обойти" украинскую ПВО во время удара, оккупанты поручили своей приспешнице обнаружить локации противовоздушных комплексов на территории областного центра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в первую очередь агрессора интересовали возможные координаты зенитно-ракетных установок на прибрежной территории города.

Также захватчики пытались узнать о наличии в местных портах военных судов, оснащенных средствами противовоздушной обороны.

Полученные сведения оккупанты планировали "учесть" в ходе подготовки новых атак на Одессу, включая применение крылатых ракет и дронов-камикадзе типа Shahed.

Служба безопасности своевременно разоблачила вражеские планы и предотвратила их реализацию. Перед задержанием российского агента все ее преступные действия были поэтапно документированы с "первых шагов" разведывательной активности.

Это позволило заблаговременно проинформировать командование Сил обороны о новой угрозе воздушных ударов и подготовиться к защите.

В ходе документирования разведывательно-подрывной деятельности вражеского агента была установлена личность ее российского куратора. Им оказался глава разведгруппы группировки российских войск, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе.

Установлено, что агрессор дистанционно привлек одесситку к сотрудничеству в январе этого года как идеологическую сторонницу рашизма.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.









