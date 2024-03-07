РУС
Задержана российский агент, готовившая ракетный удар по Одессе "в обход" украинского ПВО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности задержала российского агента, готовившую новую воздушную атаку России на гражданскую инфраструктуру Одессы. Чтобы "обойти" украинскую ПВО во время удара, оккупанты поручили своей приспешнице обнаружить локации противовоздушных комплексов на территории областного центра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в первую очередь агрессора интересовали возможные координаты зенитно-ракетных установок на прибрежной территории города.

Также захватчики пытались узнать о наличии в местных портах военных судов, оснащенных средствами противовоздушной обороны.

Полученные сведения оккупанты планировали "учесть" в ходе подготовки новых атак на Одессу, включая применение крылатых ракет и дронов-камикадзе типа Shahed.

Служба безопасности своевременно разоблачила вражеские планы и предотвратила их реализацию. Перед задержанием российского агента все ее преступные действия были поэтапно документированы с "первых шагов" разведывательной активности.

Это позволило заблаговременно проинформировать командование Сил обороны о новой угрозе воздушных ударов и подготовиться к защите.

В ходе документирования разведывательно-подрывной деятельности вражеского агента была установлена личность ее российского куратора. Им оказался глава разведгруппы группировки российских войск, дислоцирующейся во временно оккупированном Севастополе.

Установлено, что агрессор дистанционно привлек одесситку к сотрудничеству в январе этого года как идеологическую сторонницу рашизма.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

+11
Це не "какая разніца",а ідейна мразота,що ненавидить все українське. І таких ще дохрена.
07.03.2024 10:35 Ответить
+10
Типова "какая_разьніца".
07.03.2024 10:17 Ответить
+10
Вони не закінчуються -- ловити не переловити
07.03.2024 10:20 Ответить
Типова "какая_разьніца".
07.03.2024 10:17 Ответить
Це не "какая разніца",а ідейна мразота,що ненавидить все українське. І таких ще дохрена.
07.03.2024 10:35 Ответить
Именно такие идейные мрази и голосовали сначала за Яныка, потом по приколу!
07.03.2024 10:51 Ответить
На жаль,Ви праві.
07.03.2024 10:53 Ответить
а какая разница? Оті "какая разница" і є ідейними мерзотами!
07.03.2024 11:59 Ответить
Масло масляне. Зніміться з ручника.
07.03.2024 13:09 Ответить
Вони не закінчуються -- ловити не переловити
07.03.2024 10:20 Ответить
Не та стаття. "Умисне вбивство" і "Державна зрада".
07.03.2024 10:26 Ответить
И не закончатся с таким подходом ! Посидит пол года и на свободу. А вот если бы : поймали - доказали - отдали пострадавшим от бомбёжек на правосудие - камнем по голове и в канаву. Через месяц ни одного предателя больше не было НИКОГДА.
07.03.2024 11:37 Ответить
Я б не був таким категоричним - в Китаі казнокрадів розстрілюють - але іх ряди не рідіють
07.03.2024 11:41 Ответить
не факт, возможно,но зато как МИНИМУМ предатели бы получали по заслугам и к тому же другие потенциальные предатели задумались бы 1000 раз преждем чем за тридцать рашистких копеек
07.03.2024 12:23 Ответить
Да-да, типу тих хто витягнув чорну мітку.
07.03.2024 12:29 Ответить
Може її при затриманні трохи пом'яли - бо знову пики немає?
07.03.2024 10:22 Ответить
То щоб не впізнали, як випустять.
07.03.2024 12:30 Ответить
Прикрутити о ті окуляри у руці її на скроні і нехай поздивляється до кінця життя небо у клітинку стара курка
07.03.2024 10:24 Ответить
Прив'язати ссуку до стовпа біля недавно зруйнованого під'їзду. Нехай люди самі вирішують що з цією падлою робити.
07.03.2024 10:25 Ответить
Це вона хотіла Зелю за#башити?
07.03.2024 10:25 Ответить
Скоріш за все вона за нього голосувала.
07.03.2024 10:36 Ответить
Мабуть розчарувалася в своєму виборі. Майже робить все, що і обіцяв, але якось дуже повільно. А така прискіплива, спостережлива гражданка, витривала, гарно орієнтується на місцевості, треба відправити на розмінування, нехай робить " тропинки " в мінних полях.
07.03.2024 10:46 Ответить
Під час слідства передати під нагляд родичам загиблих і суду не потрібно буде щось мудрувати.
07.03.2024 10:33 Ответить
обмінний фонт...а так би найкраще цих тварюк відддавати на самосуд
07.03.2024 11:02 Ответить
На суд присяжних
07.03.2024 12:31 Ответить
Чергова мерзотна мерзота...
07.03.2024 11:03 Ответить
Судячи з листування вона таки все здала.
07.03.2024 11:29 Ответить
*****,ще одна любительница ,,русского мира''.Только выстрел в лоб или в затылок для таких.
07.03.2024 11:36 Ответить
При задержании агент оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован
07.03.2024 11:39 Ответить
Уата й***на!
07.03.2024 12:43 Ответить
Ей нужно одеть "испанские сапоги".
07.03.2024 15:03 Ответить
..и усадить в"кресло милосердие"
07.03.2024 19:35 Ответить
 
 