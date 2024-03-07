РУС
В Одессе установили первое мобильное укрытие, запланировано – еще четыре. ФОТОрепортаж

Сегодня в Аркадии установили первое мобильное укрытие, рассчитанное на временное пребывание 15 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, на конечной остановке 5-го трамвая в Аркадии, установлено первое мобильное укрытие для временного нахождения во время воздушной тревоги. Сооружение имеет площадь 10 квадратных метров и вместимость до 15 человек", - говорится в сообщении.

Мобільне укриття в Одесі
Мобільне укриття в Одесі

Как отмечается, укрытие сделано при поддержке Украинского Красного Креста. В ближайшее время будут установлены еще 4 мобильных укрытия на конечных остановках городского транспорта: ул. Академика Королева/ул. Архитекторская – конечная троллейбусных маршрутов №№ 7, 12 и автобусного маршрута № 148; Куликовое поле – конечная трамвайный маршрут № 17 и автобусный маршрут № 190; ул. Паустовского – конечная остановка автобусных маршрутов №№ 190, 240, 242; ул. Химическая (Суперфосфатный завод) – конечная остановка троллейбусных маршрутов №№8.

Мобільне укриття в Одесі
Мобільне укриття в Одесі
Мобільне укриття в Одесі

Одесса (8007) укрытие (145)
+7
Чкась собача будка, проте на списані гроші сепар Труханов збудує під своїм домом справжній бункер зі всіма удобствами - щоб комфортніше було російський мир чекати
07.03.2024 13:12 Ответить
+4
Від чого це "укриття" може врятувати?
Може краще на фронті такі "укриття" вкопувати у землю? Тільки бетонні плити зверху покласти ще.
07.03.2024 13:06 Ответить
+4
ахахахаха, тобто це норм що таку "складну" інженерну конструкцію встановлюють на 3 році постійних прильотів по місту.
07.03.2024 13:37 Ответить
Пшлнх кцп
07.03.2024 13:03 Ответить
ахахахаха, тобто це норм що таку "складну" інженерну конструкцію встановлюють на 3 році постійних прильотів по місту.
07.03.2024 13:37 Ответить
Це норм, що такі конструкції встановлювалися в першу чергу у Херсоні та Миколаєві.
07.03.2024 14:16 Ответить
їх, ті конструкції, що МаскАль на заводах SpaceX виготовляє ?
07.03.2024 14:54 Ответить
Та х/з, знаю лише що минулого року від Одеси передавали такі сховища для Миколаєва.
07.03.2024 15:00 Ответить
хоча дійсно, може МаскАль їх і не виготовляє, та коштують вони бюджетам через відкати як пів новенької тесли.
такі "МАФи" мали на кожному бетонному заводі з початку війни 24\7 відливати і біля кожної зупинки ставити.
07.03.2024 15:13 Ответить
Одеса врятована..
07.03.2024 13:03 Ответить
зєля на решті в бєзапаснасті будєт!
07.03.2024 13:04 Ответить
Сверху 2 слоя досок "выдерживают" прямое попадание до 1 мт.
07.03.2024 13:04 Ответить
Від чого це "укриття" може врятувати?
Може краще на фронті такі "укриття" вкопувати у землю? Тільки бетонні плити зверху покласти ще.
07.03.2024 13:06 Ответить
Чкась собача будка, проте на списані гроші сепар Труханов збудує під своїм домом справжній бункер зі всіма удобствами - щоб комфортніше було російський мир чекати
07.03.2024 13:12 Ответить
Вас, рашистів, навіть народжують у СІЗО, тому не дивно, що така обстановка тобі рідна та знайома.
07.03.2024 13:20 Ответить
Мобільне для того, щоб за Зєрмаком возить? Нехай краще дома сидить, не... шастать
07.03.2024 13:19 Ответить
А шо то таке ???
07.03.2024 13:21 Ответить
Два роки гопніки(які керують Одесою)дрочили на що,на мафіозний руській мир.І тіки зараз почали щось робити.І де хоч якийсь натяк на те що Одеса-Україна(прапорець,тризуб).Навіть в моєму провіціальному містечкут(дніп.обл.) на бетонних наземних укриттях намальовано прапор,тризуб,укр.козак з червоно-чьорним прапоро і на усіх без винятку написано це -Україна.
07.03.2024 13:41 Ответить
У нас спочатку потрібно провести реконструкцію Київського райсуду Одеси за 106 🍋
07.03.2024 14:59 Ответить
стрёмная будка конечно
07.03.2024 13:50 Ответить
приедет зеленский и компания , погрузят бункер на прицеп и будут возить
07.03.2024 13:54 Ответить
а если серьезно, что это дает , три бкункера на всю одессу?кого там ховать будут?
07.03.2024 13:55 Ответить
Для визитеров в предполагаемых местах визитов... А по-нормальному, поставь их тысячу, наш совок, который после 2-го мая притаился, превратит в отхожее место. .адло, зла не хватает. До сих пор есть такие, кто не боясь, тебе в глаза говорит(посреди улицы), шо Украины не было, бо цэ нарабсея, а Одесса сруцкий город. Также зло меня берет, да хотя бы и в отношении Вокс Веритатис, чи Виталий не может кацапам пэльку затулитив пику их закидону, что мы подожгли кацапов внутри Дома профсоюзов, шобы те посмотрели онлайновский фильм о событиях на Куликовом поле(и чего его до сих пор не переименовали), шо не украинцы подожгли Дом профсоюзов. Кацапы сами себя подожгли изнутри. На одном из кадров хорошо видно как стекло отражает наружное освещение, а в это время внутри вспыхивает огонь, который начал разгораться. И события на Куликовом начались в другом месте , где даже в фильме было на онлайне видно, шо титушня стреляла из пистолетов по украинцам из-за полицейского оцепления. Из-за этих жертв и началось Куликово поле. Я б их сам палкой охаживал(прыгающих из окон кацапских курв). Почему только Виталий умалчивает, шо у задохнувшихся в доме профсоюзов боевиков были кацапские паспорта?...
07.03.2024 14:28 Ответить
А проведуть по фіндокументах як 9-поверхове підземне бомбосховище
07.03.2024 14:38 Ответить
Ця херня під власною вагою складеться, добре що не скла зроблена.
07.03.2024 15:17 Ответить
Це посміховисько, а не укриття. Хто їх проектував? Навіщо там двері? Крайні сидіння знаходяться напроти дверей, в зоні ураження.
07.03.2024 15:25 Ответить
В других обл. центрах, гораздо менее обстреливаемых, чем Одесса и куда меньше по населению, строят бетонные и много. Просто не хочу конкретизировать, мало ли что. Кто ездит по Украине, видели. Причем строят давно.
07.03.2024 16:04 Ответить
 
 