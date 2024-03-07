В Одессе установили первое мобильное укрытие, запланировано – еще четыре. ФОТОрепортаж

Сегодня в Аркадии установили первое мобильное укрытие, рассчитанное на временное пребывание 15 человек.

"Сегодня, на конечной остановке 5-го трамвая в Аркадии, установлено первое мобильное укрытие для временного нахождения во время воздушной тревоги. Сооружение имеет площадь 10 квадратных метров и вместимость до 15 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, укрытие сделано при поддержке Украинского Красного Креста. В ближайшее время будут установлены еще 4 мобильных укрытия на конечных остановках городского транспорта: ул. Академика Королева/ул. Архитекторская – конечная троллейбусных маршрутов №№ 7, 12 и автобусного маршрута № 148; Куликовое поле – конечная трамвайный маршрут № 17 и автобусный маршрут № 190; ул. Паустовского – конечная остановка автобусных маршрутов №№ 190, 240, 242; ул. Химическая (Суперфосфатный завод) – конечная остановка троллейбусных маршрутов №№8.

