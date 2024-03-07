Оккупанты сбросили 2 КАБа на фермерское хозяйство на Сумщине: повреждено имущество предприятия и окрестные дома. ФОТОрепортаж

Объектом атаки врага 6 марта стало фермерское хозяйство в Юнаковской громаде на Сумщине.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"6 марта 2024 года около 23:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили 2 управляемые авиационные бомбы на территорию фермерского хозяйства в Юнаковской громаде Сумской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате атаки врага повреждено имущество предприятия и окрестные частные дома.





