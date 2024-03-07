Оккупанты сбросили 2 КАБа на фермерское хозяйство на Сумщине: повреждено имущество предприятия и окрестные дома. ФОТОрепортаж
Объектом атаки врага 6 марта стало фермерское хозяйство в Юнаковской громаде на Сумщине.
Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
"6 марта 2024 года около 23:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили 2 управляемые авиационные бомбы на территорию фермерского хозяйства в Юнаковской громаде Сумской области", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате атаки врага повреждено имущество предприятия и окрестные частные дома.
- йшов "усього тільки" десятий рік війни і п"ятий рік "прикольного" сцарювання закомплексованого-ревнивого Найвеличнівшивого Шашличніка
2024 року, - це не зелений, це порох, зе-вівці навіть під бомбою залишаються зе-вівцями.