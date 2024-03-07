РУС
Оккупанты сбросили 2 КАБа на фермерское хозяйство на Сумщине: повреждено имущество предприятия и окрестные дома. ФОТОрепортаж

Объектом атаки врага 6 марта стало фермерское хозяйство в Юнаковской громаде на Сумщине.

Об этом сообщает Сумская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"6 марта 2024 года около 23:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты сбросили 2 управляемые авиационные бомбы на территорию фермерского хозяйства в Юнаковской громаде Сумской области", - говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Как отмечается, в результате атаки врага повреждено имущество предприятия и окрестные частные дома.

Удар РФ по Сумщині
Удар РФ по Сумщині

обстрел (29023) Сумская область (3581)
Нищать цуки Україну . Шоб вони здохли
07.03.2024 13:30 Ответить
..де, блд, F16?
- йшов "усього тільки" десятий рік війни і п"ятий рік "прикольного" сцарювання закомплексованого-ревнивого Найвеличнівшивого Шашличніка
07.03.2024 13:32 Ответить
Шашличника б під цю бомбу.
07.03.2024 13:36 Ответить
Українські ґазди - це головний ворог голодної, мокшанської сарани. Раніше їх, куркулів, просто розстрілювали, а зараз ще й бомбардують.
07.03.2024 13:57 Ответить
у 2019 - гірше не буде.
2024 року, - це не зелений, це порох, зе-вівці навіть під бомбою залишаються зе-вівцями.
07.03.2024 13:57 Ответить
 
 