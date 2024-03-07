Задержана группа мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию, им помогал 15-летний подросток, - Госпогранслужба. ФОТО
Пограничники обнаружили группу из пяти мужчин, которых на украинско-румынскую границу сопровождал подросток.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Пограничники остановили группу из 5 мужчин, направлявшихся к украинско-румынской границе в сопровождении 15-летнего подростка. Правоохранители установили, что "путешественники" заплатили организатору от $3500 до $4000. Юноша же хорошо ориентировался в пограничной местности", - говорится.
Как отмечается, несовершеннолетнего передали родителям, на задержанных составлены админпротоколы. Поиск организатора продолжается.
Тількі за деякі особливо тяжкі злочини, такі як зґвалтування, вбивство, терористичний акт та інші, кримінальна відповідальність настає з чотирнадцяти років. Тому цей хлопчик-провідник до кримінальної відповідальності притягнений не буде. Той хто його на це підбурював мабуть і проконсультував, щоб він не боявся потрапити за ґрати.
...І от саме слово "тощо" це дуже інтересна річ.. чья-то отсебятина
платити 4000 дол, щоб тобі просто показали, де перейти без гарантій результата!
слава найшашличнішому лідору, який помістив українців у концтабір
треба хламідії кінцівки повідрізати, щоб він міг по стамбулах та оманах їздити здавати Україну
бо соромно за вас 😠
"а у нас як з цим справи ,коли навіть копи чи проркурори чути небажають про мобілізацію!?" --- у нас також є і з депутатів хто воює, з прокурорів,поліцейських, суддів і так далі. Ухилянтам просто це не інтересно,у них мантра що ніхто не воює і крапка. З верховної ради як мінімум 3 воюють, з міських,обласних і селщних рад депутатів ще більше і достатньо уже загинуло. Ну і вважати,що якщо б якимось чудом усі депутати встали і враз пішли на фронт то ухилянти би побігли з за кордону табунами ставати на захист України це смішно просто, тому що це не причина,причина головна це тупо не бажання бути у війську в часи війни,а все інше це просто відмазки
"у цахала є відчутні втрати людей, тому нетреба ось цього "шапкозакидання" що ніби то хамасівці на віслюках" --- і що що є втрати? загиблі можуть бути і від звичайного автомата. то що втрати на війні є з будь яким ворогом це факт. А то що хамас в рази поступається Ізраєлеві своїми технологічними можливостями це також факт.
"а проблеми які у нас з цим є мають вагомі, комплексні причини" --- у нас не має проблем. Тому що у нас ще нормальної мобілізації по суті і не було ще. Проблема в тому що влада боїться втратити свій рейтинг і підходить до цього питання дуже обережно, ніякої повної мобілізації ще не має, а якщо візьмуться то наберуть людей без проблем. Це робиться на раз два. Влада той закон про мобілізацію допрацьовує купу часу щоб угодити якоомога більшій кількості людей,щоб зберегти собі рейтинг. Якщо б не дивитися на ці рейтинги то зібрати людей на війну можна було б швидко,це не є проблемою
Не треба маніпулювати фактами стосовно Ізраїлю. там існує кримінальна відповідальність за неявку резервіста в країну у разі настання війни. І по-друге, ісраїль не воює з другою за чисельністю армією світу. По-третє, воєнна доктрина ісраїлю передбачає протриматися лише 30 днів, а далі всьо, тобто про роки війни там мова не іде. І саме головне, з ісраїлю тупо немає куди тікати - всі сухопутні сусіди - вороги.
"Жоден притомний воїн не хоче мати поряд з собою в окопі насильно бусифікованого 55-річного побратима з купою хронічних болячок, який нічого не вміє, на якого не можна покластись, який і сам загине і ще й підставить весь підрозділ." --- усі мобілізовані це 55 річні з купою болячок? Я розумію що хочеться знову і знову видумувати різні причини і сплітати різні небелиці,але це реально недолугі аргументи,починаючи від того,що "усі депутати мають йти воювати тоді ухилянти підуть"(але не підуть), що військові не проти ухилянтів і бажають бути на фронті хоч 10 років і нікого в замін їм не треба,закінчуючи дурнуватим прикладом про 55 річних мобілізованих, котрих обовязково запхають в бусік і котрий буде з купою болячок тТи навіть не представляєш як недолуго ттвої оправдання тут виглядають.
кажуть, що не можуть так довго чекати..
Учіться, як треба красіво заробляти гроші на лохах. 15 штук зєлєні за ходку і при цьому ніякої відповідальності йому за це не буде. Красава, малий.
************
Принц Гаррі в Афганістані, провінція Гельменд (праворуч, у формі)
https://www.svoboda.org/a/437046.html
Їх там крапля в морі. І то ще невідомо, де і ким саме воює більшість з них. Жека Кошевой теж в Нацгвардії числиться. І, навіть, орден отримав. І так, масове ухилянство - це результат відношення держави до своїх захисників. І тільки. На 100%. Бо жодна притомна людина не бажає опинитися беззахисним під ворожими снарядами і кабами, на які нема чим відповісти, а, отримавши важке поранення, бути викинутим за штат і всіма забутим, з 600 гривнями зарплатні. Таке відношення ще страшніше за всіх бурятів, разом узятих.
Ось тобі по корруації в часи другої світовоїв США
" Великий військовий база Форт Кнокс, розташована у штаті Кентуккі в Сполучених Штатах, була важливим об'єктом під час Другої світової війни. В її складі розташовувалася Казарма Кавалерії, а також важливий військовий об'єкт - Федеральний резерв США, де зберігалася велика частина національного золотовалютного резерву країни.
У 1942 році виникла ситуація, відома як "справа Форта Кнокса", пов'язана з обігом золота та спробами впливових осіб зберегти свої інтереси під час війни. Влада вирішила вивезти золото і цінності з Форту Кнокса, щоб забезпечити фінансові потреби війни та зберегти активи країни.
Однак виникли суперечки і намагання окремих осіб і компаній уникнути вивезення золота. Зокрема, деякі представники золотодобувних компаній і власники золотовидобувних ліцензій спробували використати свій вплив та конекції для того, щоб зберегти золото для своїх потреб.
Ця ситуація викликала обурення громадськості та інших верств суспільства. Багато громадян вважали, що впливові особи намагаються використовувати воєнний час для своєї власної користі, обхіджучи спільні інтереси та завдання війни.
Кінцевим результатом стало те, що влада взяла під контроль вивезення золота з Форту Кнокса і здійснила операцію без значних перешкод від впливових осіб. Однак справа Форта Кнокса відзначає важливість проблеми корупції та використання впливу в часи війни, коли ресурси були обмеженими, а загрози від ворогів вимагали єднання суспільства. "
"До того ж, ще раз повторюю, можновладці та чинуші тих країн під час війни не ховались за кордоном" --- можновладці і впливові люди так само використовували своє становище щоб не йти в армію
" Один із відомих прикладів, який можна вказати, стосується того, як деякі сини впливових сімей уникнули фронтової служби під час Другої світової війни. Це відзначалося в різних країнах і може стати предметом критики в суспільстві.
Один із найвідоміших випадків стосується "синів мільйонерів" у Сполучених Штатах. В цей період багато багатих сімей владарювали в різних галузях, включаючи бізнес, політику та фінанси. В деяких випадках сини цих впливових осіб намагалися уникнути фронтової служби.
Це призвело до критики з боку громадськості та інших військовослужбовців, які вважали це несправедливим. Люди обурювалися тим, що деякі особи з впливових родин могли уникнути того, що інші звичайні громадяни висловлювали як свій обов'язок у важких часах війни."
Тобто ти береш ідеалістичну,нереалістичну картинку з заходу,котра взагалі ніякого відношення до реальності не має, малюєш на цьому фоні зраду і бігаєш розказуючи що ухилянти в Україні мають право тікати
А в нас що стало кінцевим результатом? Почали красти ще більше?
" Один із відомих прикладів, який можна вказати, стосується того, як деякі сини впливових сімей уникнули фронтової служби під час Другої світової війни."
У нас за кордоном поховались ВСІ сини впливових сімей, а не ДЕЯКІ. Це 2 великі різниці. І не зрозуміло, в чому ти мене намагаєшся переконати? Що я і мої діти повинні здохнути в окопах в той час, як хтось краде мільйони а їхні діти розважаються за кордоном? З якого переляку? Вони що, не такі громадяни України? Чим вони кращі за мене і моїх дітей? Піди їм розкажи про ухилянтів. На відміну від мене, у них дійсно є що захищати.
"Що я і мої діти повинні здохнути в окопах в той час, як хтось краде мільйони а їхні діти розважаються за кордоном? З якого переляку? Вони що, не такі громадяни України? Чим вони кращі за мене і моїх дітей?" --- чому в окопах мають здохнути інші громадяни України і їхні діти але не такі ухилянти як ти? Ти,що не такий же громадянин України як і вони? Чи ти кращий за них?
"Це особиста справа кожного" --- це не особиста справа кожного,чому одні мають бути на фронті і давати можливість тобі і твоїм дітям жити поки вони стримують кацапів а ти будеш сидіти на дивані і казати що воювати не підеш? Може до тебе треба на день чи два запустити додому толпу бурятів щоб до твоїх мозгів щось хоч трохи дійшло? Ти розумієш,що є небезпека безпосередньо для тебе,твоєї сімї і так далі? Чому твоєю безпекою мають займатися інші але тільки не ти? З чого ти взяв що ти кращий за інших і будеш сидіти на дивані а інші будуть забезпечувати тобі мирне життя?
"То чому я маю їх боятись?" --- ясна річ,чому ти маєш їх боятися коли твою безкорисну сраку захищають інші,правда ж? Питання чому тебе мають захищати інші.а не ти сам? Чому там мають гинути інші і їхні діти? А ти будеш сидіти вдома на дивані? Ти кращим себе вважаєш за них? Ти видумуєш тут різну нісенітницю чому тебе там бути не має?