Задержана группа мужчин, которые пытались незаконно попасть в Румынию, им помогал 15-летний подросток, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники обнаружили группу из пяти мужчин, которых на украинско-румынскую границу сопровождал подросток.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Пограничники остановили группу из 5 мужчин, направлявшихся к украинско-румынской границе в сопровождении 15-летнего подростка. Правоохранители установили, что "путешественники" заплатили организатору от $3500 до $4000. Юноша же хорошо ориентировался в пограничной местности", - говорится.

Как отмечается, несовершеннолетнего передали родителям, на задержанных составлены админпротоколы. Поиск организатора продолжается.