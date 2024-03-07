С литовским добровольцем Тадасом Тумасом, погибшим в бою за Украину под Бахмутом, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве состоялось прощание с литовским добровольцем Тадасом Тумасом, погибшим в бою против российских захватчиков под Бахмутом.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Тадас Тумас (Позывной Гигант), 1981 г.р., защищал Украину в составе 92-й бригады ВСУ, был минометчиком.
Литовский доброволец погиб, когда перевозил мины к линии фронта возле Бахмута. Тогда в их машину попал российский беспилотник.
Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+21 matveich hard
показать весь комментарий07.03.2024 14:29 Ответить Ссылка
+17 Hanka Panyanka
показать весь комментарий07.03.2024 14:58 Ответить Ссылка
+14 Caesar Rsi #584702
показать весь комментарий07.03.2024 15:01 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Герою Слава !
співчуття батькам та рідним...
ми пам'ятами про допогу, яку надала маленька Литва Україні.
насамперед життями своїх співвітчизників...