С литовским добровольцем Тадасом Тумасом, погибшим в бою за Украину под Бахмутом, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве состоялось прощание с литовским добровольцем Тадасом Тумасом, погибшим в бою против российских захватчиков под Бахмутом.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Тадас Тумас (Позывной Гигант), 1981 г.р., защищал Украину в составе 92-й бригады ВСУ, был минометчиком.

Литовский доброволец погиб, когда перевозил мины к линии фронта возле Бахмута. Тогда в их машину попал российский беспилотник.

Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.