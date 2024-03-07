РУС
С литовским добровольцем Тадасом Тумасом, погибшим в бою за Украину под Бахмутом, простились в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве состоялось прощание с литовским добровольцем Тадасом Тумасом, погибшим в бою против российских захватчиков под Бахмутом.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Тадас Тумас (Позывной Гигант), 1981 г.р., защищал Украину в составе 92-й бригады ВСУ, был минометчиком.

Литовский доброволец погиб, когда перевозил мины к линии фронта возле Бахмута. Тогда в их машину попал российский беспилотник.

Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса
Поховання Тадаса Тумаса

Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Топ комментарии
+21
Слава Героям!
07.03.2024 14:29 Ответить
+17
низько вклоняюсь, співчуття рідним та близьким...
07.03.2024 14:58 Ответить
+14
низький уклін ....співчуття рідним та близьким загиблого Героя...
07.03.2024 15:01 Ответить
Слава Героям!
07.03.2024 14:29 Ответить
Слава Героям!
07.03.2024 14:32 Ответить
низько вклоняюсь, співчуття рідним та близьким...
07.03.2024 14:58 Ответить
низький уклін ....співчуття рідним та близьким загиблого Героя...
07.03.2024 15:01 Ответить
Прийми, Господи, світлу душу воїна Тадаса Тумаса до Царства свого, бо нема більшої любові на світі, як віддати життя за ближнього свого!
07.03.2024 15:11 Ответить
R.I.P.
07.03.2024 15:16 Ответить
R.I.P. 😪
07.03.2024 15:23 Ответить
Amžiną atilsį, Didvyri... 😪
07.03.2024 16:19 Ответить
❤️💚💛
07.03.2024 16:22 Ответить
🙏
07.03.2024 16:21 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття батькам та рідним...

ми пам'ятами про допогу, яку надала маленька Литва Україні.
насамперед життями своїх співвітчизників...
07.03.2024 16:31 Ответить
Він не свистів про "депутатів, чиновників, ментів, прокурорів" про "канституционньіе права" про "аткройте границу" про ЗЕ шашлики яких не спробував. Він встав та пішов захищати чужу йому країну хоча легко міг би цього і не робити. Як би у нас всі люди були такі як він, уже б давно Україну збудували, а не страдали хернею 30 років.
07.03.2024 17:24 Ответить
 
 