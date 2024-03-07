Задержаны четыре агитатора, восхвалявшие рашизм: среди фигурантов - соратница предательницы Монтян, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности нейтрализовала еще одну сеть прокремлевских агитаторов, действовавших в разных регионах Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ, призывали к захвату всей территории Украины и дискредитировали Силы обороны.
Так, на Николаевщине: задержана 52-летняя жительница Первомайска, которая дистанционно работала на предательницу Татьяну Монтян. Для ее телеграмм-канала с общей аудиторией более полумиллиона подписчиков фигурантка готовила псевдонаучные сообщения о войне в Украине. Приспешница Монтян в своих публикациях пыталась максимально "отбелить" полномасштабное вторжение РФ, называя его "вынужденной реакцией Кремля".
В Харькове: задержана должностница метрополитена, которая распространяла среди своих коллег кремлевские нарративы относительно вооруженной агрессии против Украины. Задокументировано как вражеская агитаторша уверяла окружающих в том, что начиная с 2014 года и по сей день в нашем государстве продолжается "гражданский конфликт".
В Киеве: задержан охранник столичного автопаркинга, позиционировавший себя сторонником Путина. По данным следствия, киевлянин распространял на своей странице в "Одноклассниках" призывы в поддержку главы Кремля и продолжение войны против Украины.
Также в столице разоблачена местная бьюти-блогерша, которая на своих каналах в соцсети TikTok распространяла фейки о войне в Украине. В частности, она отрицала полномасштабное вторжение России и присутствие оккупационных группировок РФ на территории нашего государства.
В СБУ сообщили, что по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования в рамках уголовных производств, начатых по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Как отмечается, злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
