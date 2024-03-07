РУС
Задержаны четыре агитатора, восхвалявшие рашизм: среди фигурантов - соратница предательницы Монтян, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности нейтрализовала еще одну сеть прокремлевских агитаторов, действовавших в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию РФ, призывали к захвату всей территории Украины и дискредитировали Силы обороны.

Так, на Николаевщине: задержана 52-летняя жительница Первомайска, которая дистанционно работала на предательницу Татьяну Монтян. Для ее телеграмм-канала с общей аудиторией более полумиллиона подписчиков фигурантка готовила псевдонаучные сообщения о войне в Украине. Приспешница Монтян в своих публикациях пыталась максимально "отбелить" полномасштабное вторжение РФ, называя его "вынужденной реакцией Кремля".

В Харькове: задержана должностница метрополитена, которая распространяла среди своих коллег кремлевские нарративы относительно вооруженной агрессии против Украины. Задокументировано как вражеская агитаторша уверяла окружающих в том, что начиная с 2014 года и по сей день в нашем государстве продолжается "гражданский конфликт".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разоблачены экс-чиновники, помогавшие рашистам обстреливать газовые сети Харьковщины, - СБУ. ФОТО

Викрито агітаторів

В Киеве: задержан охранник столичного автопаркинга, позиционировавший себя сторонником Путина. По данным следствия, киевлянин распространял на своей странице в "Одноклассниках" призывы в поддержку главы Кремля и продолжение войны против Украины.

Также в столице разоблачена местная бьюти-блогерша, которая на своих каналах в соцсети TikTok распространяла фейки о войне в Украине. В частности, она отрицала полномасштабное вторжение России и присутствие оккупационных группировок РФ на территории нашего государства.

Викрито агітаторів

В СБУ сообщили, что по всем разоблаченным фактам продолжаются расследования в рамках уголовных производств, начатых по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Также читайте: Сообщено о подозрении клирику УПЦ МП в Черкасской области, который героизировал рашистов, - СБУ. ФОТО

Как отмечается, злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

+7
Монтян злиняла - а яка була правдорубка - з каналів не вилазила
показать весь комментарий
07.03.2024 15:11 Ответить
+5
а як можна заперечувати вторгнення та присутність військ окупанта???
показать весь комментарий
07.03.2024 15:09 Ответить
+4
Це мабуть всі ті що на Павлова лікувалися..
показать весь комментарий
07.03.2024 15:09 Ответить
Скільки можна вам торочити одне і те саме? "Соратниця" - це не те слово. Правильно: "подєльніца"
показать весь комментарий
07.03.2024 16:35 Ответить
Посіпака!
показать весь комментарий
07.03.2024 17:19 Ответить
Це посібникі ТЕРРОРИСТІВ , вбивць дітей ! Дуже толерантні з нелюдами - довічне з конфіскацією ! Виродкамплювати , що бомби летять на голови громадян , треба плювати на їх життя - смертна кара
показать весь комментарий
07.03.2024 17:42 Ответить
і довічне швидке, надовго не затягувати. Тиждень-другий і досить того віку
показать весь комментарий
07.03.2024 18:43 Ответить
Не з каналів, а з аналів!
показать весь комментарий
07.03.2024 15:27 Ответить
Не правда! Я її і на помийницях бачив!
показать весь комментарий
07.03.2024 15:42 Ответить
вона була бєснувата огидна хамка, цілком логічно що вона зарас у срасії, там таких 99 відсотків
показать весь комментарий
07.03.2024 15:58 Ответить
на гіляку запроданців !!!
показать весь комментарий
07.03.2024 15:19 Ответить
ОСББ!!!! ОСББ!!!!
показать весь комментарий
07.03.2024 15:28 Ответить
Цих монтянів завозили в Україну мільйонами!
Головна зброя Московії - це кацап на чужій території.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:29 Ответить
там де москалю хоть раз вдавалося нас рати, вони вважають це місце ісконно сруССьким
показать весь комментарий
07.03.2024 16:23 Ответить
Всіх зрадників потрібно наказувати через повішення 😡
показать весь комментарий
07.03.2024 15:36 Ответить
за ногу
показать весь комментарий
07.03.2024 18:45 Ответить
б'юті-блогерка - це рибка гуппі?
показать весь комментарий
07.03.2024 15:49 Ответить
у монтян криза від того, що її тут не оцінили. Бо вона вважала, що достатньо пролізти на телебачення і ти вже в дамках - і депутат, і політик. Тому й "воювала" з мєнтами та владою, що прибирають авто через неправильну парковку. Такі люди як вона насправді не мають глибоких переконань. Особистий комфорт життя і хоч у штатах. але туди ту біснувату не пустять, а велика могутня раша поряд і мову не треба вчити - то її рідна. Ну і як тупа... (я скажу курка, а ви вставите що схочете) опинилася в дурнях де і є її місце. Бо раша агромная, але величі там лише напукано. через що та велич постійно здувається.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:57 Ответить
їй тільки у фрік-шоу виступати
показать весь комментарий
07.03.2024 16:00 Ответить
 
 