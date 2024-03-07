Последствия российского удара КАБами по Волчанску в Харьковской области: Погибла женщина, ранен 1 человек. ФОТОрепортаж
Российские войска сбросили КАБы на Волчанск, в результате чего погибла женщина, а еще одна - ранена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"7 марта около 10:00 вооруженные силы России обстреляли жилой сектор г. Волчанск. Погибла мирная жительница. Женщина 67 лет получила ранения.
В городе разрушены и повреждены более 10 жилых домов. По предварительным данным, удар был нанесен корректируемыми авиабомбами", - говорится в сообщении.
