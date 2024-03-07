РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8148 посетителей онлайн
Новости Фото Война
947 2

Последствия российского удара КАБами по Волчанску в Харьковской области: Погибла женщина, ранен 1 человек. ФОТОрепортаж

Российские войска сбросили КАБы на Волчанск, в результате чего погибла женщина, а еще одна - ранена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"7 марта около 10:00 вооруженные силы России обстреляли жилой сектор г. Волчанск. Погибла мирная жительница. Женщина 67 лет получила ранения.

В городе разрушены и повреждены более 10 жилых домов. По предварительным данным, удар был нанесен корректируемыми авиабомбами", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сутки на Харьковщине: под вражеским огнем 15 населенных пунктов

Обстріл Вовчанська
Обстріл Вовчанська
Обстріл Вовчанська
Обстріл Вовчанська
Обстріл Вовчанська
Обстріл Вовчанська
Обстріл Вовчанська
Обстріл Вовчанська

Автор: 

обстрел (29023) Харьковщина (5577) Волчанск (432)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Летчиков в плен не брать. Все, кто обстреливает мирные города, должны сдохнуть.
показать весь комментарий
07.03.2024 15:58 Ответить
показать весь комментарий
07.03.2024 16:34 Ответить
 
 