Последствия российского удара КАБами по Волчанску в Харьковской области: Погибла женщина, ранен 1 человек. ФОТОрепортаж

Российские войска сбросили КАБы на Волчанск, в результате чего погибла женщина, а еще одна - ранена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"7 марта около 10:00 вооруженные силы России обстреляли жилой сектор г. Волчанск. Погибла мирная жительница. Женщина 67 лет получила ранения.

В городе разрушены и повреждены более 10 жилых домов. По предварительным данным, удар был нанесен корректируемыми авиабомбами", - говорится в сообщении.

