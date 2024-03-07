РУС
Зеленский вручил сертификаты на получение квартир Героям Украины и членам семей погибших героев. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на получение квартир для украинских воинов и членов семей погибших Героев Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Сегодня имею честь передать сертификаты на квартиры еще 30 Героям Украины и семьям погибших Героев. Это воины Вооруженных Сил Украины, нашей Национальной гвардии - сержанты, старшие лейтенанты, капитаны, майоры, подполковники, полковники", - сказал Зеленский.

Также президент поблагодарил всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость страны, а также семьи погибших героев.

Сертификаты, в частности, получили Герои Украины из состава Вооруженных Сил: полковник Юрий Андриенко, старший лейтенант Роман Гришак, подполковник Роман Дармограй, полковник Евгений Кураш, майор Денис Макаровский, полковник Алексей Майстренко, майор Юрий Михайлюк, полковник Александр Мостовой Владимир Соснин, младший лейтенант Игорь Тимощук, майор Олег Олива и другие.

Президент также вручил сертификаты на квартиры членам семей павших Героев Украины из состава Вооруженных Сил: старшего сержанта Андрея Ивашко, подполковника Андрея Литуна, старшего сержанта Сергея Васича, капитана Дмитрия Романченко, лейтенанта Николая Макаревича, сержанта Александра Федорченко, младшего сержанта Дмитрия Шкурнова, младшего сержанта Дмитрия Крамара, сержанта Андрея Орлова, майора Степана Тарабалки, старшего лейтенанта Сергея Сучкова, старшего лейтенанта Владимира Стельмаха.

Сертификаты также получили семьи военнослужащих из состава Национальной гвардии Украины, удостоенные звания Героя Украины посмертно: старшего солдата Сергея Жержевского, старшего лейтенанта Михаила Чуприна, старшего лейтенанта Максима Кагала.

Зеленский присвоил звание Героя Украины 33 украинским воинам, 20 из них – посмертно

