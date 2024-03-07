Пиротехники изъяли и уничтожили упавшую на чердак жилого дома в Константиновке и не взорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили не взорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500 в Константиновке Донецкой области, которую оккупанты сбросили на жилищный сектор.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
"Пиротехники ГСЧС уничтожили авиабомбу ФАБ-500, которую авиация оккупанта сбросила на жилой сектор Константиновки. Снаряд попал в частный жилой дом и не взорвался", - говорится в сообщении.
Как отмечается, пиротехники изъяли опасный боеприпас и уничтожили на специальной взрывной площадке.
шикарне відео, особливо там де "технологічна проблемка" у цеху