Пиротехники изъяли и уничтожили упавшую на чердак жилого дома в Константиновке и не взорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили не взорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500 в Константиновке Донецкой области, которую оккупанты сбросили на жилищный сектор.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Пиротехники ГСЧС уничтожили авиабомбу ФАБ-500, которую авиация оккупанта сбросила на жилой сектор Константиновки. Снаряд попал в частный жилой дом и не взорвался", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пиротехники изъяли опасный боеприпас и уничтожили на специальной взрывной площадке.

