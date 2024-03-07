РУС
Пиротехники изъяли и уничтожили упавшую на чердак жилого дома в Константиновке и не взорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили не взорвавшуюся авиабомбу ФАБ-500 в Константиновке Донецкой области, которую оккупанты сбросили на жилищный сектор.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"Пиротехники ГСЧС уничтожили авиабомбу ФАБ-500, которую авиация оккупанта сбросила на жилой сектор Константиновки. Снаряд попал в частный жилой дом и не взорвался", - говорится в сообщении.

Нерозірвана авіабомба ФАБ-500

Как отмечается, пиротехники изъяли опасный боеприпас и уничтожили на специальной взрывной площадке.

Нерозірвана авіабомба ФАБ-500

Нерозірвана авіабомба ФАБ-500

Нерозірвана авіабомба ФАБ-500
Нерозірвана авіабомба ФАБ-500

Нихерасе какой чердак, даже 500 килограммовая боба не пробила
07.03.2024 16:51 Ответить
Хорошо строили, молдаване наверно)
07.03.2024 17:08 Ответить
Молдован тут вчили.
07.03.2024 21:08 Ответить
Дякуємо Богу і піротехнікам!
07.03.2024 17:06 Ответить
жах, найбільше мені подобається братва яка приймає участь в роботі, 1 шурупає 5 стоять і дивляться
07.03.2024 17:12 Ответить
А сколько генералов НАТО были на том чердаке?
07.03.2024 17:13 Ответить
Херрасе у людей чердаки! Из бетонных плит перекрытие что ли?!
07.03.2024 17:35 Ответить
https://t.me/voynareal/85072 💥Момент прильоту дрону по заводу "Сєвєрсталь" у Череповці Влада Вологодської області підтвердила, що це був саме БПЛА, між іншим відстань від України до місця прильоту, близько 1000км.
07.03.2024 17:50 Ответить
дякую !
показать весь комментарий
07.03.2024 17:58 Ответить
 
 