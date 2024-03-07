В Ривненской области разоблачено на взятке 10,5 тыс дол. работника ВВК и посредника. ФОТОрепортаж

В Ривненской области правоохранители разоблачили на получении взятки за непригодность к службе работника военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений региона и его посредника - бывшего районного военкома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Фигуранты способствовали в получении оснований для признания лиц непригодными к службе в ВСУ. За решение данного вопроса требовали от двух мужчин призывного возраста почти 10 500 долларов "вознаграждения".

5 марта правоохранители задержали члена ВВК и посредника при получении последнего "транша" взятки.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по результатам обысков правоохранители изъяли средства в разной валюте на общую сумму около 5 млн грн, черновые записи, личные дела призывников, копии медицинских и других документов.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

