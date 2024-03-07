РУС
В Ривненской области разоблачено на взятке 10,5 тыс дол. работника ВВК и посредника. ФОТОрепортаж

В Ривненской области правоохранители разоблачили на получении взятки за непригодность к службе работника военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений региона и его посредника - бывшего районного военкома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Нацполіція

Фигуранты способствовали в получении оснований для признания лиц непригодными к службе в ВСУ. За решение данного вопроса требовали от двух мужчин призывного возраста почти 10 500 долларов "вознаграждения".

5 марта правоохранители задержали члена ВВК и посредника при получении последнего "транша" взятки.

Затримання хабарників з ВЛК на Рівненщині

Затримання хабарників з ВЛК на Рівненщині

Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по результатам обысков правоохранители изъяли средства в разной валюте на общую сумму около 5 млн грн, черновые записи, личные дела призывников, копии медицинских и других документов.

хабар

хабар

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Читайте также: Член ВВК задержана в Киеве на взятке 3,5 тыс. дол. за признание непригодности к военной службе. ФОТО

Ввіишли в раж - іх вже ніщо не зупинить -- бабоси з ніщого
07.03.2024 16:55 Ответить
+3
07.03.2024 17:01 Ответить
+3
Повісити, цю гниду совдепіську, без шкоди навколишньому середовищу… Безкарність за злочин, породжує криваві наслідки
07.03.2024 17:03 Ответить
07.03.2024 16:55 Ответить
Смотришь на то как растет курс за откос\заплыв и закрадывается мысль, што доллару скоро жопа, какие-то инфляционные процессы прямо
07.03.2024 16:59 Ответить
мій знайомий в травні 2022 року купив квиток за 3000 баксів.

зараз 10-12 штук.

куди тому сраному біткоїну по темпам росту )))
07.03.2024 17:02 Ответить
Гарна мотивація.
07.03.2024 16:59 Ответить
07.03.2024 17:01 Ответить
В Харькове ВЛК работает 2 дня в неделю
Это как вообще? Очереди огромные, даже чтоб бумажку занести нужно часов 5 на улице выстоять. Это 3,14здец просто
07.03.2024 17:03 Ответить
07.03.2024 17:03 Ответить
А "хатинка" в Марбельї у нього є, як у одеського воєнкома Борисова?
Чи ще не наколядував?
07.03.2024 17:05 Ответить
демпінгують от і викрили
07.03.2024 17:28 Ответить
https://republic.com.ua/article/v-ukra%d1%97nskij-vladi-zarodzhu%d1%94tsya-nova-oligarhiya.html https://republic.com.ua/article/v-ukraїnskij-vladi-*************-nova-oligarhiya.htmlМ
менти татрова не встигли ПРкрити?
07.03.2024 17:29 Ответить
Стаття в «Reuters" про корупцію в Україні З фейсом Татарова на пив сторінки
07.03.2024 17:33 Ответить
Пика української корупції-одне із ''здобутків'' зелених крадіїв при у владі.
07.03.2024 17:40 Ответить
А хто зараз безсилий, коли ЗЕ КУЛЬГАВИЙ , як найгидотніша для України влада за усю історію незалежності -БО СВІТОВА ВІЙНА СТОЇТЬ ЗА СПИНОЮ ГЕРОЇВ ТА ПАТРІОТІВ!!! Чому партнери безсилі й грають з ОПою в демократію ? ЧОМУ ?
07.03.2024 17:55 Ответить
Cбушника що стоїть біля ліжка аж шкода
