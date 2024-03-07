В Ривненской области разоблачено на взятке 10,5 тыс дол. работника ВВК и посредника. ФОТОрепортаж
В Ривненской области правоохранители разоблачили на получении взятки за непригодность к службе работника военно-врачебной комиссии одного из медицинских учреждений региона и его посредника - бывшего районного военкома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.
Фигуранты способствовали в получении оснований для признания лиц непригодными к службе в ВСУ. За решение данного вопроса требовали от двух мужчин призывного возраста почти 10 500 долларов "вознаграждения".
5 марта правоохранители задержали члена ВВК и посредника при получении последнего "транша" взятки.
Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием, совершенное в составе организованной группы) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, по результатам обысков правоохранители изъяли средства в разной валюте на общую сумму около 5 млн грн, черновые записи, личные дела призывников, копии медицинских и других документов.
Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
зараз 10-12 штук.
куди тому сраному біткоїну по темпам росту )))
Это как вообще? Очереди огромные, даже чтоб бумажку занести нужно часов 5 на улице выстоять. Это 3,14здец просто
Чи ще не наколядував?
менти татрова не встигли ПРкрити?