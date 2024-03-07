Член ВВК задержана в Киеве на взятке 3,5 тыс. дол. за признание непригодности к военной службе. ФОТО
В Киеве полицейские разоблачили члена военно-врачебной комиссии районного ТЦК и СП на получении взятки за признание непригодным к военной службе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.
Правоохранители установили, что 57-летняя местная жительница, будучи в должности врача-дерматовенеролога в составе военно-врачебной комиссии, за 3,5 тысячи долларов обещала решить вопрос о получении вывода о непригодности мужчины к прохождению военной службы.
Нарушительницу задержали во время передачи ей второй части оговоренных средств в размере 3 тысяч долларов. Накануне она получила от "клиента" задаток в 500 долларов.
Злоумышленнице сообщено о подозрении, ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
буває і так
Зміни до законодавства щодо посилення покарання ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, Шмигаль вніс до ВРУ в ТУРБОРЕЖИМІ, за 30 днів, а щодо цивільних, так і замилили привладні... мабуть, забули, що такі ще є в Україні!! КВНщики ..
Згадалося. В 99-му проходив влк в київському обласному рвк (той що був на дврз). В останньому кабінеті, був огляд дерматолога. Дівчина-лікар з напівпосмішкою на лиці каже всім хлопцям одну і ту саму фразу: "аткаті", "закаті". Може ця затримана і є та сама лікарша однак тепер їй ніхєра не смішно?
День за днем, місяць за місяцем, рік за роком...
Вона бачить лише те, про що ви щойно написали...
Уві сні вона бачить те ж саме...
Жах!!!