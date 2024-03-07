Член ВВК задержана в Киеве на взятке 3,5 тыс. дол. за признание непригодности к военной службе. ФОТО

В Киеве полицейские разоблачили члена военно-врачебной комиссии районного ТЦК и СП на получении взятки за признание непригодным к военной службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Правоохранители установили, что 57-летняя местная жительница, будучи в должности врача-дерматовенеролога в составе военно-врачебной комиссии, за 3,5 тысячи долларов обещала решить вопрос о получении вывода о непригодности мужчины к прохождению военной службы.

Нарушительницу задержали во время передачи ей второй части оговоренных средств в размере 3 тысяч долларов. Накануне она получила от "клиента" задаток в 500 долларов.

Злоумышленнице сообщено о подозрении, ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

