РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7965 посетителей онлайн
Новости Фото Взяточники
7 302 16

Член ВВК задержана в Киеве на взятке 3,5 тыс. дол. за признание непригодности к военной службе. ФОТО

В Киеве полицейские разоблачили члена военно-врачебной комиссии районного ТЦК и СП на получении взятки за признание непригодным к военной службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Член ВЛК затримана на хабарі у Києві

Правоохранители установили, что 57-летняя местная жительница, будучи в должности врача-дерматовенеролога в составе военно-врачебной комиссии, за 3,5 тысячи долларов обещала решить вопрос о получении вывода о непригодности мужчины к прохождению военной службы.

Нарушительницу задержали во время передачи ей второй части оговоренных средств в размере 3 тысяч долларов. Накануне она получила от "клиента" задаток в 500 долларов.

хабар

Злоумышленнице сообщено о подозрении, ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также: Начинаем проверку ВВК в Киеве, - Ляшко. ДОКУМЕНТ

Автор: 

взятка (6216) Киев (25994) военно-врачебная комиссия (207)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
У всіх по 10-12, а вона за 3.5 погодилась. Затримали за те, що демпінгувала? ще й з конфіскацію. Небезпечно сьогодні йти проти встановлених ринкових цін.
показать весь комментарий
07.03.2024 17:54 Ответить
+7
Вже конвеєр почався. Чи від чогось відвертають увагу.
показать весь комментарий
07.03.2024 17:51 Ответить
+3
може у клієнта і так підстави для визнання непридатним були, лікар ********** що напише це тільки за певну суму..
буває і так
показать весь комментарий
07.03.2024 17:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Щось їх сьогодні багато
показать весь комментарий
07.03.2024 17:49 Ответить
Вже конвеєр почався. Чи від чогось відвертають увагу.
показать весь комментарий
07.03.2024 17:51 Ответить
Дописувач вище припустив наймовірніше - щось прикривають й відвертають увагу.
показать весь комментарий
07.03.2024 17:57 Ответить
У всіх по 10-12, а вона за 3.5 погодилась. Затримали за те, що демпінгувала? ще й з конфіскацію. Небезпечно сьогодні йти проти встановлених ринкових цін.
показать весь комментарий
07.03.2024 17:54 Ответить
може у клієнта і так підстави для визнання непридатним були, лікар ********** що напише це тільки за певну суму..
буває і так
показать весь комментарий
07.03.2024 17:59 Ответить
Якы підстави? Грибок на нігті?
показать весь комментарий
07.03.2024 18:11 Ответить
Ст. 57 наказу МО 402 - там є підстави.
показать весь комментарий
07.03.2024 18:14 Ответить
Прищі на жопі!
показать весь комментарий
07.03.2024 18:15 Ответить
Це наслідки повної безкарності за протизаконні дії посадових осіб, упродовж багатьох років…
Зміни до законодавства щодо посилення покарання ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, Шмигаль вніс до ВРУ в ТУРБОРЕЖИМІ, за 30 днів, а щодо цивільних, так і замилили привладні... мабуть, забули, що такі ще є в Україні!! КВНщики ..
показать весь комментарий
07.03.2024 17:59 Ответить
"57-річна місцева мешканка, перебуваючи на посаді лікаря-дерматовенеролога в складі військово-лікарської комісії"

Згадалося. В 99-му проходив влк в київському обласному рвк (той що був на дврз). В останньому кабінеті, був огляд дерматолога. Дівчина-лікар з напівпосмішкою на лиці каже всім хлопцям одну і ту саму фразу: "аткаті", "закаті". Може ця затримана і є та сама лікарша однак тепер їй ніхєра не смішно?
показать весь комментарий
07.03.2024 18:14 Ответить
А ви уявіть...
День за днем, місяць за місяцем, рік за роком...
Вона бачить лише те, про що ви щойно написали...
Уві сні вона бачить те ж саме...
Жах!!!
показать весь комментарий
07.03.2024 18:25 Ответить
Може членкиня?
показать весь комментарий
07.03.2024 18:45 Ответить
А невіг демпінговать
показать весь комментарий
07.03.2024 18:51 Ответить
Ну переплутала сіфіліс з трипєром, і всіх ділов, не підсудна.
показать весь комментарий
07.03.2024 20:11 Ответить
 
 