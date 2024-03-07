РУС
Вследствие ракетного удара РФ по Сумам пострадал один человек, повреждены школа, медучреждения и водоканал. ФОТОрепортаж

Россияне нанесли ракетный удар по Сумам, есть пострадавшие и повреждения.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно, в результате атаки травмирован один гражданский человек.

Повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала", - говорится в сообщении.

На месте прилета работают все необходимые службы. К ликвидации последствий и оказанию помощи присоединилась гуманитарная миссия "Пролеска".

Наслідки обстрілу Сум
Наслідки обстрілу Сум
Наслідки обстрілу Сум
Наслідки обстрілу Сум

А при Залужному минулого року біля Сумської області за один раз збили 2 літаки і 2 гвинтокрила, рашистам хватило на рік
07.03.2024 19:22 Ответить
https://t.me/suspilnesumy Суспільне Суми

Зеленський призначив Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, повідомили в МЗС України.
07.03.2024 19:31 Ответить
Ось така фигня, малята...
07.03.2024 19:32 Ответить
То было возле Черниговской, в Брянске.
07.03.2024 22:35 Ответить
Брянська обл граничить з Сумською теж, на півночі області, там де недалеко і збили
08.03.2024 09:25 Ответить
Нахера было эту контору, по которой прилетело, размещать рядом с больницей, станцией скорой помощи, и донорским центром ?
07.03.2024 22:47 Ответить
 
 