Вследствие ракетного удара РФ по Сумам пострадал один человек, повреждены школа, медучреждения и водоканал. ФОТОрепортаж
Россияне нанесли ракетный удар по Сумам, есть пострадавшие и повреждения.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно, в результате атаки травмирован один гражданский человек.
Повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала", - говорится в сообщении.
На месте прилета работают все необходимые службы. К ликвидации последствий и оказанию помощи присоединилась гуманитарная миссия "Пролеска".
