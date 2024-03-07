Вследствие ракетного удара РФ по Сумам пострадал один человек, повреждены школа, медучреждения и водоканал. ФОТОрепортаж

Россияне нанесли ракетный удар по Сумам, есть пострадавшие и повреждения.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно, в результате атаки травмирован один гражданский человек.

Повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала", - говорится в сообщении.

На месте прилета работают все необходимые службы. К ликвидации последствий и оказанию помощи присоединилась гуманитарная миссия "Пролеска".







