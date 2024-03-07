РУС
Днепр заказал для Сил обороны сотню квадроциклов: первые 50 уже готовят к отправке на фронт. ФОТОрепортаж

Днепр продолжает системно снабжать Силы обороны необходимой техникой и транспортными средствами. Город готовит к отправке на передовую партию квадроциклов. Сейчас транспортники, коммунальщики, а также отдельные специалисты Днепра приводят их в порядок – собирают, укрепляют и красят в одинаковый цвет.

"Буквально вчера приехали 50 квадроциклов, которые мы с вами, уважаемые днепряне, приобрели для нужд Сил обороны. Еще 50 приедут через две недели", – сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZ.UA.

Дніпро готує квадроцикли до відправки ЗСУ

Известие о прибытии этого транспорта для военных он назвал лучшим подарком на свой день рождения и призвал командиров бригад и батальонов оставлять заявки на получение квадроциклов.

Днепр передал Силам обороны и деоккупированным территориям 80 скорых: Филатов призвал другие города также усилить свою помощь армии и людям.

Фахівці збирають, зміцнюють та фарбують в єдиний колір квадроцикли для ЗСУ у Дніпрі

Квадроцикли для ЗСУ від Дніпра

Днепр помощь Филатов Борис ВСУ
+7
Комментировать
а кто-то говит видосик, что бы вечером отправить на фронт
07.03.2024 18:21 Ответить
готовит
07.03.2024 18:22 Ответить
Вони красавезні)))
07.03.2024 18:26 Ответить
не могу ничего сказать, не смотрел и заставить себя не могу бееее- какое ге....
07.03.2024 18:28 Ответить
Та годі..головне - не новий розважалтний компоекс на літаку найвеличнішого))
07.03.2024 18:35 Ответить
не переживайте за цих скупердяїв, вони(він) для вояків ні мила , ні цигарок не купили.
07.03.2024 18:37 Ответить
А де МО? Чому тільки Дніпро?

ЗСУ вони не потрібні?
07.03.2024 18:48 Ответить
Біля Карпат можна тисячи квадрациклів мобілізувати до ЗСУ !!!

ЦІ повітря чистіше стане!
07.03.2024 22:46 Ответить
В Дніпрі війна а в Миколаєві дороги.
07.03.2024 18:27 Ответить
якраз цілий місяць думав щоб таке написати
07.03.2024 18:30 Ответить
Молодці! Дякуємо, відповідальним труженикам! Слава Україні!! Це не так, як у Стефанчука, затягують розгляд проектів змін щодо мобПідготовки на пів року!!!

У тружеників-Українців, є СОВІСТЬ та ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, у воєнний час перед Українцями , а у стефанчука та служок, без народу, один Регламент ВРУ…. І ніяко відповідальності!
07.03.2024 18:29 Ответить
Повага меру Дніпра,та налогоплатникам за їх підтримку армії!
07.03.2024 18:30 Ответить
Дивно, що там можна перезбирати, воно повинно працювати одразу з коробки.
07.03.2024 18:32 Ответить
І цікаво які функції може виконувати цей одномістний квадроцикл на передовій,яка його собівартість,рашисти поступили більш грамотно закупили в Китаї 1500 гольфкарів(4х місний)багатофункціональний,не винаходили велосипед,якщо в Китаю наші закупають дрони то можна також і ті ж гольфи.
07.03.2024 19:50 Ответить
Комусь готовлять відосики, люся обдристович замість обіцянок боронити Україну тиняється по США і Монако (напевно гостював у доньки генпридурка Костіна), хтось узурпує владу і намагається встановити Зелестан в Україні. Але ми всі, хто не дриснув за бугор, повинні всіма нашими можливостями сприяти нашій перемозі. Слава нації!
07.03.2024 18:36 Ответить
Краще б багі
07.03.2024 19:43 Ответить
Або мотоцикли Дніпро з коляскою щоби як німці гнали цих орків в 41 році.
07.03.2024 19:45 Ответить
 
 