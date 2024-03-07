Днепр заказал для Сил обороны сотню квадроциклов: первые 50 уже готовят к отправке на фронт. ФОТОрепортаж
Днепр продолжает системно снабжать Силы обороны необходимой техникой и транспортными средствами. Город готовит к отправке на передовую партию квадроциклов. Сейчас транспортники, коммунальщики, а также отдельные специалисты Днепра приводят их в порядок – собирают, укрепляют и красят в одинаковый цвет.
"Буквально вчера приехали 50 квадроциклов, которые мы с вами, уважаемые днепряне, приобрели для нужд Сил обороны. Еще 50 приедут через две недели", – сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на OBOZ.UA.
Известие о прибытии этого транспорта для военных он назвал лучшим подарком на свой день рождения и призвал командиров бригад и батальонов оставлять заявки на получение квадроциклов.
SlavaGeroyam
Олександр ВАЛОВИЙ
Центр 820
ЗСУ вони не потрібні?
ЦІ повітря чистіше стане!
У тружеників-Українців, є СОВІСТЬ та ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, у воєнний час перед Українцями , а у стефанчука та служок, без народу, один Регламент ВРУ…. І ніяко відповідальності!