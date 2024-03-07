Оккупанты атаковали Никополь 5 дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены дома, админздание, авто и ЛЭП. ФОТОрепортаж
Россияне 7 марта в очередной раз обстреляли Никополь с использованием тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"После тихой ночи уже утром там снова раздались взрывы. Враг обстрелял город из тяжелой артиллерии. А потом еще и направил туда 5 дронов-камикадзе.
Повреждены 8 частных домов. Один из них загорелся. Пожар спасатели потушили.
Изуродовано админздание. А еще – 5 хозяйственных построек, авто, линия электропередач. Люди уцелели", - говорится в сообщении.
