Оккупанты атаковали Никополь 5 дронами-камикадзе и из артиллерии: повреждены дома, админздание, авто и ЛЭП. ФОТОрепортаж

Россияне 7 марта в очередной раз обстреляли Никополь с использованием тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"После тихой ночи уже утром там снова раздались взрывы. Враг обстрелял город из тяжелой артиллерии. А потом еще и направил туда 5 дронов-камикадзе.

Повреждены 8 частных домов. Один из них загорелся. Пожар спасатели потушили.

Изуродовано админздание. А еще – 5 хозяйственных построек, авто, линия электропередач. Люди уцелели", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Вследствие ракетного удара РФ по Сумам пострадал один человек, повреждены школа, медучреждения и водоканал. ФОТОрепортаж







Також дивіться: Росіяни вдарили по Нікополю, зайнявся житловий будинок. Постраждала жінка. ФОТОрепортаж







