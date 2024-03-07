Зубы дракона, бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции: Минобороны показало укрепления на Запорожском направлении и Сумщине. ФОТОрепортаж

Министерство обороны опубликовало серию фотографий, на которых показано строительство фортификационных сооружений на Запорожском направлении и в Сумской области.

Соответствующие фото опубликовало Минобороны в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

На снимках видно, что для укрепления устанавливаются так называемые зубы дракона, строятся бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции.

