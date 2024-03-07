Зубы дракона, бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции: Минобороны показало укрепления на Запорожском направлении и Сумщине. ФОТОрепортаж
Министерство обороны опубликовало серию фотографий, на которых показано строительство фортификационных сооружений на Запорожском направлении и в Сумской области.
Соответствующие фото опубликовало Минобороны в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
На снимках видно, что для укрепления устанавливаются так называемые зубы дракона, строятся бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции.
Топ комментарии
Ksenia VB
07.03.2024 19:06
Старый зольдат
07.03.2024 19:01
Старый зольдат
07.03.2024 19:02
окоп 1,8-2м, там ще мають бути стелажі, щоб на них стояти та стріляти???
не бачу приямків та канав для збору та відкачки води
гідроізоляція, для того щоб краще горіло???
бо глиняний замок ефективніший і не горить.
чому не задіяні цивільні компанії???
всі верещать що нема кому воювати, а солдати то військомати та забори кругних будують то окопи риють,
накуя?
скільки коштує один змонтований зуб?
один готовий опорник??
бліндаж коштує як однущка чи як двушка в Києві
раз пишете то коментуйте
еікуя не написано.
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
По "типовому проекту Яценюка" такі паркани будують поляки, балти та фіни.
Годі вже патякати про ту "стіну Яценюка"
зараз у маями пузо греет
Бо до цьго небудонічого га кардоні- ідешь по полю і потрапляешь у парашу.
Ті «розмежувальні заходи» були першим кроком. Час показав як це важливо.
- деньги на ветер