Зубы дракона, бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции: Минобороны показало укрепления на Запорожском направлении и Сумщине. ФОТОрепортаж

Министерство обороны опубликовало серию фотографий, на которых показано строительство фортификационных сооружений на Запорожском направлении и в Сумской области.

Соответствующие фото опубликовало Минобороны в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

На снимках видно, что для укрепления устанавливаются так называемые зубы дракона, строятся бетонные укрытия, траншеи и огневые позиции.

Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку
Оборонні укріплення ЗСУ на Запорізькому напрямку

Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині
Оборонні укріплення на Сумщині

+35
Було півроку приготувати позиції до наступу.
Чому це ніхто тоді не робив
07.03.2024 19:06 Ответить
+24
1. Риють солдати.
2. Хто чі шо заважав чі заважало робить так саме і то саме у тилу Аввдіївці нехай не з літку а з жовтня?
07.03.2024 19:01 Ответить
+23
Патамушта асфальт з марахвоном та іншими Евробаченями марамушта.
Поки не буде кількох десятків Ф16,КАБи будуть летітина нас
07.03.2024 20:02 Ответить
залишилось ще так 799 кілометрів
07.03.2024 19:27 Ответить
https://t.me/suspilnesumy Суспільне Суми

Зеленський призначив Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, повідомили в МЗС України.
07.03.2024 19:29 Ответить
і він погодився????
07.03.2024 19:33 Ответить
от не розумію..
окоп 1,8-2м, там ще мають бути стелажі, щоб на них стояти та стріляти???
не бачу приямків та канав для збору та відкачки води
гідроізоляція, для того щоб краще горіло???
бо глиняний замок ефективніший і не горить.
чому не задіяні цивільні компанії???
всі верещать що нема кому воювати, а солдати то військомати та забори кругних будують то окопи риють,
накуя?
скільки коштує один змонтований зуб?
один готовий опорник??
бліндаж коштує як однущка чи як двушка в Києві
раз пишете то коментуйте
07.03.2024 19:30 Ответить
В видео показывали что в тех окопах есть ответвления в которых оборудованы огневые точки, крытые. Все таки строили их военные инженеры, по науке. А частники не хотят связываться - потому что потом будет как с Пашинским. Сейчас ты строишь, рискуешь своими людьми и техникой - а завтра тебя сажают.
07.03.2024 19:32 Ответить
я відео не бачив тому й питаю бо нікуя не видно
еікуя не написано.
07.03.2024 20:18 Ответить
такі гроші були, є та будуть у звичайних українців які працюють не з 9,00 до 17,00 і з двома п"яними вихідними,
а від початку до упору
ті які хочуть, і роблять щоб мати цей будинок, цю квартиру, та дядю, який не платить посилають накуй та шукають де заробити
і наведу приклад.
один, закінчив факультет океанолога і вже 27 років не може знайти роботу по професії...
сидить на пенсію батьків, чекає поки перепишуть на нього майно, тобто коли здохнуть.
другий, закінчив два вуза, торгує на ринку оселедцями, має свій класний будинок в передмістті та дуже достойно живе....
третій куярить на будівництві і отримує 50-100 к зарплати
четвертий там же але отримує 20-25к
п"ятий, думав що самий хитрожопий, набрався кредитів, напозичався і в бігах, але хрен буде працювати.
07.03.2024 19:34 Ответить
а якщо куяриш от і до, замість 5 обстежена за нормативом, маєшт1- чи 18 в день, але гроші які ти одержуєш- 20к, незалежно від досвіду, стажу, кваліфікації, уміння, бо ти довбаний лікар особливої медичної сам не купиш, як і діагностичного апарату (бо вартість 1 млн євро), який вдома не поставиш, а приватних фірм , які цим займається немає, вірніше одна на всю країну, а пацієнти ...їм всьо бесплатно нада і навчєра
показать весь комментарий
08.03.2024 11:10 Ответить
Доржались з кацапів і тільки на третій рік війни щось почали робити... В Києві риючої техніки хоч греблю гати! По знімати з усіх новобудов та на фронт 80%! Де там стіна яценюка???
07.03.2024 19:40 Ответить
тут взагалі довбойобів не *******
08.03.2024 09:36 Ответить
все вопросы к вашему Зе, ферштейн...
07.03.2024 20:18 Ответить
І до Зе є питання, та в Києві тракторами та екскаваторами Кличко керує... А яценюка теж Зе вчив стіну робити?
07.03.2024 20:40 Ответить
Ваше Зе і таку стіну не здатен побудувати, угробив своєю бездіяльністю десятки тисяч людей...пробачне нічого особистого.
07.03.2024 21:27 Ответить
Моэ Зе таке саме, як і ваше... Чи ви запорєбріком??? Ну що ви, нафіг несете??? В яценюка була гарна стіна? Чого ти його захищаєш? Бо то своє?
07.03.2024 21:52 Ответить
і Яйценюк не мій
07.03.2024 23:05 Ответить
Заспокойся Яценюк будував не стіну, а прикордонний паркан від "щоб не шастали" та від ДРГ.
По "типовому проекту Яценюка" такі паркани будують поляки, балти та фіни.

Годі вже патякати про ту "стіну Яценюка"
08.03.2024 08:55 Ответить
А де ж техніка?Да лопатами будуть довго заривати той бетон. Знов дешева показуха.
07.03.2024 20:03 Ответить
два десятки зубів "дракона" , все одно що один гнилий зуб, в столітнього діда в роті...
07.03.2024 20:14 Ответить
это уже не трактор, но и не машина
07.03.2024 20:17 Ответить
сеня кролик тоже якусь там стинку будував
зараз у маями пузо греет
07.03.2024 21:02 Ответить
Він живе під Київом, ......не триндіть зайвого якщо не знаєте
07.03.2024 21:28 Ответить
Коли це Маямі опинилось під Києвом?
07.03.2024 21:53 Ответить
бо мій товариш має дім поруч з Яйценюком
07.03.2024 23:20 Ответить
то твій товарищ Янукович? з цього і треба було починати
08.03.2024 22:56 Ответить
прочитайте еще раз внимательно, если еще раз не поймете, то кто вам доктор.
09.03.2024 19:54 Ответить
Яценюк зробив необхідну річ- «демаркація кардону» з РФ!

Бо до цьго небудонічого га кардоні- ідешь по полю і потрапляешь у парашу.

Ті «розмежувальні заходи» були першим кроком. Час показав як це важливо.
08.03.2024 03:05 Ответить
09.03.2024 08:16 Ответить
Це все не так як на фото
07.03.2024 21:58 Ответить
все эти линии Маннегргейма, Мажино, Атлантический вал .... уже были и не раз
- деньги на ветер
08.03.2024 22:53 Ответить
Ахах, лучше поздно, чем никогда
09.03.2024 08:58 Ответить
